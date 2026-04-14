Poate juca la Mondial acuzat de viol! Opt capete de acuzare împotriva lui Thomas Partey, ghanezul de la Villarreal, ex-Arsenal
Thomas Partey a jucat ultimul meci la naționala Ghanei pe 30 martie, la 1-2 în amicalul cu Germania Foto: Imago
Campionatul Mondial

Theodor Jumătate
Publicat: 14.04.2026, ora 19:17
  • Thomas Partey, 32 de ani, ar putea evolua cu naționala Ghanei la CM 2026, deși patru femei l-au acuzat de multiple cazuri de viol și agresiune sexuală. 

Thomas Partey a evoluat între 2015 și 2020 la Atletico Madrid, apoi cinci ani la Arsenal, care l-a cumpărat cu 50 de milioane de euro și l-a cedat gratis, în 2025, la Villarreal.

Cu naționala Ghanei, mijlocașul central a participat de trei ori la Cupa Africii și o dată la Campionatul Mondial (2022).

Thomas Partey s-a declarat „nevinovat” pentru două violuri într-o singură zi

Acum, se pregătește de al doilea turneul final global, CM 2026, deși e într-o situație șocantă.

Partey, 32 de ani, a venit luni la Londra, în fața tribunalului, pentru a se declara „nevinovat” la ultimele două acuzații de viol.

Thomas Partey, luni, în fața tribunalului Foto: Imago

O femeie a făcut plângere împotriva lui, susținând că fotbalistul a violat-o de două ori într-o singură zi în decembrie 2020, potrivit The Times și The Guardian.

Toate cele 8 acuzații, un singur dosar. Procesul lui Partey, în ianuarie 2027

Opt capete de acuzare sunt acum împotriva lui: șapte de viol, ultimul de agresiune sexuală.

În iulie 2025, fusese acuzat de alte trei femei pentru cinci violuri și o agresiune sexuală, acestea datând din 2021 și 2022. Partey a dat același răspuns: nevinovat.

Thomas Partey, în echipamentul lui Villarreal Foto: Imago

Inițial, procesul fusese stabilit pentru noiembrie 2026, la Londra.

Dar, la ultima audiere, luni, judecătorul a anunțat avocații nu doar că toate cele opt acuzații vor fi reunite într-un singur dosar, ci și că procesul va avea loc cel mai probabil în ianuarie 2027.

Partey joacă la Mondial cu naționala Ghanei contra Angliei și Croației

Dacă va fi cooptat în lot de noul selecționer al Ghanei, portughezul Carlos Queiroz (73 de ani), Partey va juca la CM în grupa L.

  • 17 iunie: Ghana - Panama (Toronto). 
  • 23 iunie: Anglia - Ghana (Boston). 
  • 27 iunie: Croația - Ghana (Philadelphia). 

arsenal ghana villarreal viol cm 2026 proces acuzat thomas partey
