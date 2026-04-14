Ahmetov a decis în România Cât era la București pentru a-și lua adio de la Mircea Lucescu, patronul lui Shakhtar a luat o hotărâre
Rinat Ahmetov, când a coborât din mașină, la București, în fața Arenei Naționale
alt-text Publicat: 14.04.2026, ora 13:37
alt-text Actualizat: 14.04.2026, ora 13:37
  • Darijo Srna, directorul sportiv al lui Shakhtar, a dezvăluit la întoarcerea în Ucraina ce i-a spus Rinat Ahmetov în timp ce era la București, pentru despărțirea de Mircea Lucescu. 

Rinat Ahmetov nu mai părăsise Ucraina de la începutul războiului, din februarie 2022.

Cu ce-i surprinde Chivu! Inter pregătește special un anumit gen de faze pentru scudetto: „Ar fi păcat să nu profităm”
Citește și
Cu ce-i surprinde Chivu! Inter pregătește special un anumit gen de faze pentru scudetto: „Ar fi păcat să nu profităm”
Citește mai mult
Cu ce-i surprinde Chivu! Inter pregătește special un anumit gen de faze pentru scudetto: „Ar fi păcat să nu profităm”

Și nu mai asistase la un meci al lui Shakhtar, pe stadion, de 12 ani, de când Rusia anexase Crimeea și regiunea Donbas, incluzând orașul Donetsk, în 2014.

Ahmetov, la București și Cracovia pentru Lucescu

A făcut-o de fiecare dată pentru Mircea Lucescu. Președintele-patron al lui Shakhtar a vrut să fie în România la despărțirea de Mircea Lucescu, stins din viață pe 7 aprilie, la 80 de ani.

Rinat Ahmetov, la priveghiul lui Mircea Lucescu (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Și s-a întors pe o arenă de fotbal pentru a asista la minutul de reculegere în memoria lui Il Luce, la Cracovia, înainte de Shakhtar - Alkmaar (3-0), în turul „sferturilor” Conference League.

Chiar dacă, în 2014, a promis că nu va mai reveni pe stadion decât la Donetsk, pe Donbas, arena formației sale.

Srna: „Am aflat în România, în timp ce eram în mașină”

Luni, după LNZ - Shakhtar (2-2), în campionatul ucrainean, Darijo Srna a dezvăluit cum a ajuns Ahmetov la partida de la Cracovia.

„Nu am știut până în ultimul moment că președintele va fi la meci. În România, în timp ce ne aflam în mașină, el a spus acest lucru”, a declarat directorul sportiv al clubului portocaliu pentru UPL TV, televiziunea primei ligi locale.

Unora dintre jucătorii tineri nici nu le venea să creadă că președintele venise pe stadion, pentru că 12 ani e o perioadă foarte lungă. Am cumpărat și am vândut jucători, dar el nu i-a văzut niciodată. Darijo Srna, director sportiv Shakhtar

Ahmetov, la București: „Să fiți mândri că Lucescu e român”

La București, înainte de a părăsi Arena Națională și de a se îndrepta spre Cracovia, Ahmetov s-a înclinat în fața lui Mircea Lucescu.

„Trebuie să fiți mândri că e român și că a reprezentat fotbalul din țara sa în străinătate, în alte campionate.

Cred că Mircea a avut o viață fericită, el nu putea trăi fără muncă și, în principiu, el a plecat de lângă noi, din păcate, tot de pe terenul de fotbal”.

Citește și

„Gigi Becali m-a convins” Mircea Lucescu și șase povești esențiale care au transformat fotbalul ucrainean
Campionate
16:56
„Gigi Becali m-a convins” Mircea Lucescu și șase povești esențiale care au transformat fotbalul ucrainean
Citește mai mult
„Gigi Becali m-a convins” Mircea Lucescu și șase povești esențiale care au transformat fotbalul ucrainean
„Nu avea frică în ochi” Trei jucători ucraineni dezvăluie cât de mult s-a implicat Mircea Lucescu când a început războiul: „A fost incredibil!”
Campionate
14:49
„Nu avea frică în ochi” Trei jucători ucraineni dezvăluie cât de mult s-a implicat Mircea Lucescu când a început războiul: „A fost incredibil!”
Citește mai mult
„Nu avea frică în ochi” Trei jucători ucraineni dezvăluie cât de mult s-a implicat Mircea Lucescu când a început războiul: „A fost incredibil!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Sondaj Inscop Research. AUR rămâne pe primul loc, dar e în cădere puternică față de începutul anului. Partidele din Coaliție dau semne de creștere
Sondaj Inscop Research. AUR rămâne pe primul loc, dar e în cădere puternică față de începutul anului. Partidele din Coaliție dau semne de creștere
Sondaj Inscop Research. AUR rămâne pe primul loc, dar e în cădere puternică față de începutul anului. Partidele din Coaliție dau semne de creștere
Știrile zilei din sport
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Liga 2
16:16
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Citește mai mult
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Chivu, ca Fabio Capello Românul poate repeta performanța antrenorului italian din urmă cu 34 de ani! Salariu fabulos dacă ia titlul cu Inter
Campionate
15:43
Chivu, ca Fabio Capello Românul poate repeta performanța antrenorului italian din urmă cu 34 de ani! Salariu fabulos dacă ia titlul cu Inter
Citește mai mult
Chivu, ca Fabio Capello Românul poate repeta performanța antrenorului italian din urmă cu 34 de ani! Salariu fabulos dacă ia titlul cu Inter
„Nici gând să mai joace!” Ioan Andone l-a făcut praf pe Alex Dobre: „I-aș lua și banderola. În halul în care vorbește...”
Superliga
10:17
„Nici gând să mai joace!” Ioan Andone l-a făcut praf pe Alex Dobre: „I-aș lua și banderola. În halul în care vorbește...”
Citește mai mult
„Nici gând să mai joace!” Ioan Andone l-a făcut praf pe Alex Dobre: „I-aș lua și banderola. În halul în care vorbește...”
 „Altfel, ar fi salarii de 2-3.000 de euro” Ioan Ovidiu Sabău, verdict dur despre cluburile finanțate din fonduri publice: „Majoritatea doar așa pot funcționa”
Superliga
15:17
„Altfel, ar fi salarii de 2-3.000 de euro” Ioan Ovidiu Sabău, verdict dur despre cluburile finanțate din fonduri publice: „Majoritatea doar așa pot funcționa”
Citește mai mult
 „Altfel, ar fi salarii de 2-3.000 de euro” Ioan Ovidiu Sabău, verdict dur despre cluburile finanțate din fonduri publice: „Majoritatea doar așa pot funcționa”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:01
Dobre, criticat de Săpunaru Fostul fundaș al Rapidului, despre ieșirea atacantului: „Nu poți să dai în antrenor!”
Dobre, criticat de Săpunaru Fostul fundaș al Rapidului, despre ieșirea atacantului: „Nu poți să dai în antrenor!”
17:42
„Nu domnul Orban dă bani la Sepsi” Laszlo Dioszegi, reacție după alegerile din Ungaria: „Le-am spus şi jucătorilor”
„Nu domnul Orban dă bani la Sepsi” Laszlo Dioszegi, reacție după alegerile din Ungaria: „Le-am spus şi jucătorilor”
17:36
Rapid, comunicat oficial Conducerea giuleștenilor a anunțat când îl evaluează pe Costel Gâlcă
Rapid, comunicat oficial Conducerea giuleștenilor a anunțat când îl evaluează pe Costel Gâlcă
16:16
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
