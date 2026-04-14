Cât a contat „dubla" lui Lukic! „Și-a asigurat biletul de Mondial". Ce s-a întâmplat cu golgheterul Ligii 1 în barajul CM cu Bosnia
Lukic, după golul de 2-0 la U Cluj - U Craiova Foto: Raed Krishan
Campionatul Mondial

Theodor Jumătate
Publicat: 14.04.2026, ora 11:40
alt-text Actualizat: 14.04.2026, ora 11:40
  • Jovo Lukic, vârful lui U Cluj, a înscris două goluri la 4-0 cu U Craiova, „dublă” care l-a impresionat și pe selecționerul Bosniei, Sergej Barbarez. 

Jovo Lukic, 27 de ani, a venit vara trecută la U Cluj de la U Craiova, gratis, și a devenit unul dintre cei mai buni jucător ai alb-negrilor și ai Ligii 1.

Golgheterul campionatului și locul 1 cu echipa sa când s-au disputat patru etape din play-off.

20 de goluri
a marcat Jovo Lukic pentru U Cluj în toate competițiile, 18 numai în Liga 1

Lukic a înscris și contra Craiovei. S-a desprins în cursa golgheterilor

Atacantul bosniac nu marcase deloc în cele două dueluri contra Craiovei din sezonul regulat (1-2 în deplasare, 0-0 acasă).

Finalizarea rafinată a lui Lukic la golul de 2-0 contra Craiovei. Foto: Raed Krishan

S-a revanșat luni seară, la 4-0 în fața alb-albaștrilor. Două goluri:

  • „Scăriță” la 2-0.
  • Lovitură de cap la 3-0. 

El a desprins decisiv formația clujeană.

Nu doar că Lukic are acum trei goluri înaintea lui Dobre în clasamentul celor mai prolifici jucători ai Ligii 1.

„Lukic, o mașinărie de goluri”. Trimis în tribună în barajul Bosniei, dar va fi la CM

Această „dublă” l-ar fi convins pe selecționerul bosniac Sergej Barbarez în perspectiva Campionatului Mondial.

„E o mașinărie de goluri. Și-a asigurat biletul de Mondial”, a titrat site-ul sportsport.ba la Sarajevo.

Lukic, excelent și la lovitura de cap pentru 3-0. Foto: Raed Krishan
Lukic, excelent și la lovitura de cap pentru 3-0. Foto: Raed Krishan

Barbarez l-a convocat pe Lukic și în cele două partide ale barajului CM 2026, dar de fiecare dată l-a lăsat în tribună, neinclus pe lista meciurilor.

  • 26 martie, la 1-1, 4-2 la penaltyuri în semifinala play-off-ului cu Țara Galilor (d). 
  • 31 martie, la 1-1, 4-1 la penaltyuri în finala cu Italia (a). 

Barbarez îl va include pe Lukic pe lista Bosniei pentru Mondial

Aproape sigur însă, Barbarez îl va trece pe lista Bosniei, de 26 de jucători, pentru turneul final din SUA, Canada și Mexic.

„Dragonii” fac parte din grupa B la CM 2026. Iată meciurile lor:

  • 12 iunie, Canada - Bosnia (Toronto). 
  • 18 iunie, Elveția - Bosnia (Los Angeles). 
  • 24 iunie, Bosnia - Qatar (Seattle). 

