Pedepsit de Gâlcă Christensen, cădere totală. Titular indiscutabil un an și jumătate la Rapid, ieșit din circuit în ultimele luni
Tobias Christensen, la 1-1 cu Petrolul, în Giulești, pe 6 februarie Foto: Sport Pictures
Superliga

alt-text Publicat: 14.04.2026, ora 15:31
alt-text Actualizat: 14.04.2026, ora 15:31
  • Tobias Christensen a fost punct fix și cu Marius Șumudică, sezonul trecut, și cu Costel Gâlcă, în prima parte a campionatului actual. 
  • Totul s-a schimbat la Rapid de la jumătatea lui februarie. A dispărut din prima echipă și a intrat rareori spre finalul meciurilor.

Transferat la începutul lui septembrie 2024, din Ungaria, de la Videoton, pentru 700.000 de euro, Tobias Christensen s-a impus în prima echipă a Rapidului și a rămas acolo mai mult de un an și jumătate.

Christensen, titular și „închizător”, și mijlocaș ofensiv la Rapid

Și cu Marius Șumudică, în sezonul de debut la giuleșteni, și cu Costel Gâlcă, în turul actualei stagiuni, a jucat mereu la vișinii.

Fie că era „închizător”, fie că era mai avansat, mijlocaș ofensiv, norvegianul în vârstă de 25 de ani era considerat piesă importantă în echipă.

A rămas la fel o lună după cantonamentul din Antalya.

11 goluri
a influențat Tobias Christensen la Rapid (4 reușite, 7 assisturi) în 67 de meciuri jucate în toate competițiile

Eșecul care l-a îndepărtat pe Christensen

Înfrângerea suferită la Constanța, 1-3 cu Farul, l-a făcut pe Christensen să dispară din formula de start. Antrenorul l-a pedepsit de atunci.

Odată cu transferul lui Olimpiu Moruțan, un post a fost ocupat în linia mediană a Rapidului.

Ultimele două luni au fost dificile pentru Christensen în Giulești. Foto: Sport Pictures

Și Gâlcă i-a preferat de obicei în fața apărării pe Vulturar și pe Grameni. Nu a mai fost loc pentru jucătorul scandinav.

Christensen, de 6 ori rezervă, o dată scos din lot în 7 partide la Rapid

Au urmat șapte meciuri în Liga 1, ultimele trei ale sezonului regulat și primele patru ale play-off-ului.

  • 21 februarie, 2-1 cu Dinamo (a): rezervă, zero minute. 
  • 2 martie, 2-1 cu Unirea Slobozia (d): n-a fost în lot. 
  • 8 martie, 1-1 cu Craiova (a): rezervă, 8 minute. 
  • 14 martie, 3-2 cu Dinamo (a): rezervă, zero minute. 
  • 20 martie, 0-1 cu CFR Cluj (d): rezervă, 12 minute. 
  • 5 aprilie, 1-2 cu U Cluj (a): rezervă, zero minute. 
  • 13 aprilie, 0-0 cu FC Argeș (a): rezervă, 30 de minute. 

Rezervă în șase partide, a intrat de trei ori, în celelalte trei întâlniri a rămas pe bancă.

50 de minute
a prins Tobias Christensen pe teren în ultimele șapte etape ale Ligii 1

Christensen nu a reapărut în echipă nici cu Vulturar accidentat

Nici după accidentarea la umăr a lui Vulturar, la 1-2 cu U Cluj, și absența acestuia la 0-0 cu FC Argeș, Christensen nu a reapărut printre titulari.

Gâlcă a mai apelat la Christensen doar de trei ori în ultimele 7 etape. Foto: Raed Krishan

Împotriva piteștenilor, lângă Grameni a evoluat Hromada din primul minut. Cu Moruțan în fața lor.

De-abia cu o jumătate de oră înainte de final i s-a dat o șansă norvegianului. În locul lui Moruțan.

Nu a reușit totuși să ofere mai multă forță ofensivei vișinii. Scorul a rămas neschimbat.

