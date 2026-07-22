„Plătim taxe de un milion de euro”  Președintele clubului din Liga 1 cere implicarea autorităților locale: „Le-am spus asta”

Zoltan Szondi (58 de ani), președintele clubului Csikszereda, a vorbit despre situația financiară a echipei.

Oficialul a explicat că, de-a lungul timpului, conducerea ciucanilor a încercat să convingă autoritățile locale să se implice mai mult în susținerea clubului.

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Zoltan Szondi a precizat că, în prezent, situația celor de la Csikszereda este stabilă, dar ar putea exista probleme în viitor din cauza neimplicării autorităților locale.

Zoltan Szondi: „Am plătit în fiecare an taxe de cel puțin un milion de euro”

„Din 2014 încoace, am plătit în fiecare an taxe de cel puțin un milion de euro. Le-am spus autorităților locale că, dacă ne-ar acorda o finanțare de 900.000 de euro, tot le-ar rămâne 100.000 de euro.

În schimb, dacă într-o zi clubul ar dispărea, nimeni nu ar avea nimic de câștigat”, a spus, în primă parte, Zoltan Szondi, conform sport.szekelyhon.ro.

Președintele ciucanilor a dat exemplu situația celor de la Corvinul, despre care spune că a primit o finanțare de 3 milioane de euro din partea primăriei.

Totuși, Zoltan Szondi rămâne calm și este încrezător că se vor găsi soluții în cazul unor probleme financiare.

„Nu ne simțim ca și cum ar fi sfârșitul lumii. Am mai trecut și prin perioade mai dificile, când a trebuit să găsim soluții pentru finanțarea echipei de seniori. De ani de zile ne bazăm pe sprijinul comunității și așa va fi și în continuare”, a mai spus Szondi.

Înainte de luna aprilie am primit o ofertă din partea unui antreprenor din Balcani și chiar am analizat-o. Trebuie să se știe că, prin FK Csíkszereda, am vrut și vrem în continuare să demonstrăm ceva. Avem o academie foarte profesionistă. Potrivit unei evaluări oficiale, clubul valorează 20 de milioane de euro, fără a lua în calcul jucătorii și infrastructura. Zoltan Szondi, președinte Csikszereda

Zoltan Szondi: „Nu au ce căuta aici”

Zoltan Szondi a vorbit și despre jucătorii care au plecat de la Csikszereda în această vară.

„Am renunțat la foarte mulți jucători. Cei care stăteau în tribună și urmăreau meciul alături de mine.

Dacă sunt atât de slabi încât nici măcar nu prind lotul pentru meci, atunci nu au ce căuta aici. În locul lor, prefer să le ofer șansa unor jucători proveniți din academie”.

Oficialul ciucanilor a explicat că obiectivul clubului rămâne dezvoltarea tinerilor jucători maghiari.

Lucrăm pentru a găsi soluțiile potrivite. Nu suntem pesimiști, însă știm că, pe termen lung, viitorul clubului poate fi asigurat doar prin solidaritate și colaborare. Zoltan Szondi, președinte Csikszereda

În prima etapă din Liga 1, Csikszereda a fost învinsă categoric de nou-promovata Corvinul, scor 0-3.

În runda a doua, ciucanii o vor întâlni pe FCSB, duminică, de la ora 20:30. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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