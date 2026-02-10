Surpriză la Rapid, în ultima zi de mercato! Echipa lui Gâlcă a cedat un jucător! Echipa la care va evolua + detaliile înțelegerii

Rapid a mutat pe piața transferurilor în ultima zi a ferestrei din această iarnă.

Ce fotbalist au cedat giuleștenii, în rândurile de mai jos.

Rapid a făcut 5 transferuri în acest sezon, dar a și cedat mai mulți jucători. Pe unii i-a vândut, pe alții i-a împrumutat până la finalul acestei ediții de campionat.

Surpriză la Rapid, în ultima zi de mercato: a cedat un jucător în Polonia

Timotej Jambor (22 de ani) nu s-a adaptat în Giulești și va juca la Slask Wroclaw, echipa de pe locul 8 în Liga 2 din Polonia , cu 31 de puncte. Prima clasată din liga secundă e Wisla (46 de puncte).

Jambor a fost cumpărat de Rapid în 2024, de la Zilina. La acea vreme, slovacul era unul dintre cei mai promițători fotbaliști din naționala U21 a țării sale. A semnat un contract până în 2028 cu giuleștenii, dar nu s-a adaptat în alb și vișiniu.

În 2024, Rapid l-a trimis, sub formă de împrumut, la fosta lui echipă, MSK Zilina, până la finalul acelui sezon.

A revenit în Grant pentru sezonul în curs și a jucat 15 meciuri în total (273 de minute în Liga 1 și 180 de minute în Cupa României). A marcat un gol în campionat și unul în Cupă.

Crescut la Tatran Presov și Zilina, Jambor a făcut pasul către prima formație a Zilinei, unde a jucat în 76 de meciuri de campionat, punctând de 19 ori.

Are selecții la la naționalele de U17, U19, U20 și U21.

Ce jucători a mai cedat Rapid în actuala ediție de campionat

Cristi Ignat (22 de ani), fundaș central - împrumutat la Petrolul

(22 de ani), fundaș central - împrumutat la Petrolul Luka Gojkovic (26 de ani), mijlocaș ofensiv - împrumutat la UTA Arad

(26 de ani), mijlocaș ofensiv - împrumutat la UTA Arad Rareș Pop (20 de ani), extremă dreapta - împrumutat la Petrolul

(20 de ani), extremă dreapta - împrumutat la Petrolul Claudiu Micovschi (26 de ani), extremă stânga - vândut al FC Argeș pentru 40.000 de euro

(26 de ani), extremă stânga - vândut al FC Argeș pentru 40.000 de euro Franz Stolz (24 de ani), portar - împrumutul de la Genoa a expirat

(24 de ani), portar - împrumutul de la Genoa a expirat Christopher Braun (34 de ani), fundaș dreapta - vândut la CFR Cluj

Jucătorii transferați de Rapid până în acest moment:

Daniel Paraschiv (26 de ani), atacant - împrumutat de la Real Oviedo

(26 de ani), atacant - împrumutat de la Real Oviedo Robert Sălceanu (22 de ani), fundaș stânga - transferat de la Petrolul pentru 400.000 de euro

(22 de ani), fundaș stânga - transferat de la Petrolul pentru 400.000 de euro Dejan Iliev (30 de ani), portar - transferat de la UTA pentru 60.000 de euro

(30 de ani), portar - transferat de la UTA pentru 60.000 de euro Olimpiu Moruțan (26 de ani), mijlocaș - transferat gratis de la Aris

(26 de ani), mijlocaș - transferat gratis de la Aris Talisson (23 de ani), atacant - transfer de la Red Bull Bragantino

