Surpriză la Rapid, în ultima zi de mercato! Echipa lui Gâlcă a cedat un jucător! Echipa la care va evolua + detaliile înțelegerii
Surpriză la Rapid, în ultima zi de mercato! Echipa lui Gâlcă a cedat un jucător! Echipa la care va evolua + detaliile înțelegerii

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 10.02.2026, ora 12:15
alt-text Actualizat: 10.02.2026, ora 12:40
  • Rapid a mutat pe piața transferurilor în ultima zi a ferestrei din această iarnă.
  • Ce fotbalist au cedat giuleștenii, în rândurile de mai jos.

Rapid a făcut 5 transferuri în acest sezon, dar a și cedat mai mulți jucători. Pe unii i-a vândut, pe alții i-a împrumutat până la finalul acestei ediții de campionat.

Surpriză la Rapid, în ultima zi de mercato: a cedat un jucător în Polonia

Timotej Jambor (22 de ani) nu s-a adaptat în Giulești și va juca la Slask Wroclaw, echipa de pe locul 8 în Liga 2 din Polonia, cu 31 de puncte. Prima clasată din liga secundă e Wisla (46 de puncte).

Jambor a fost cumpărat de Rapid în 2024, de la Zilina. La acea vreme, slovacul era unul dintre cei mai promițători fotbaliști din naționala U21 a țării sale. A semnat un contract până în 2028 cu giuleștenii, dar nu s-a adaptat în alb și vișiniu.

În 2024, Rapid l-a trimis, sub formă de împrumut, la fosta lui echipă, MSK Zilina, până la finalul acelui sezon.

A revenit în Grant pentru sezonul în curs și a jucat 15 meciuri în total (273 de minute în Liga 1 și 180 de minute în Cupa României). A marcat un gol în campionat și unul în Cupă.

Crescut la Tatran Presov și Zilina, Jambor a făcut pasul către prima formație a Zilinei, unde a jucat în 76 de meciuri de campionat, punctând de 19 ori.

Are selecții la la naționalele de U17, U19, U20 și U21.

Ce jucători a mai cedat Rapid în actuala ediție de campionat

  • Cristi Ignat (22 de ani), fundaș central - împrumutat la Petrolul
  • Luka Gojkovic (26 de ani), mijlocaș ofensiv - împrumutat la UTA Arad
  • Rareș Pop (20 de ani), extremă dreapta - împrumutat la Petrolul
  • Claudiu Micovschi (26 de ani), extremă stânga - vândut al FC Argeș pentru 40.000 de euro
  • Franz Stolz (24 de ani), portar - împrumutul de la Genoa a expirat
  • Christopher Braun (34 de ani), fundaș dreapta - vândut la CFR Cluj

Jucătorii transferați de Rapid până în acest moment:

  • Daniel Paraschiv (26 de ani), atacant - împrumutat de la Real Oviedo
  • Robert Sălceanu (22 de ani), fundaș stânga - transferat de la Petrolul pentru 400.000 de euro
  • Dejan Iliev (30 de ani), portar - transferat de la UTA pentru 60.000 de euro
  • Olimpiu Moruțan (26 de ani), mijlocaș - transferat gratis de la Aris
  • Talisson (23 de ani), atacant - transfer de la Red Bull Bragantino

Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
polonia rapid Slask Wroclaw Timotej Jambor
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Campionate
14:15
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Citește mai mult
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
Superliga
17:46
„Au început jocurile” Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram: „Urât de tot”
Citește mai mult
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Liga 2
13:39
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Citește mai mult
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
„Oamenii le doresc moartea fiicelor noastre” Ronald Araujo, interviu sensibil despre depresie, anxietate și toxicitatea din social media: „A trebuit să cer ajutor”
Campionate
11:00
„Oamenii le doresc moartea fiicelor noastre” Ronald Araujo, interviu sensibil despre depresie, anxietate și toxicitatea din social media: „A trebuit să cer ajutor”
Citește mai mult
„Oamenii le doresc moartea fiicelor noastre” Ronald Araujo, interviu sensibil despre depresie, anxietate și toxicitatea din social media: „A trebuit să cer ajutor”

