„De ce e Tom Cruise pe ecranul meu?!” Reacții acide după ce faimosul actor a ținut un discurs pe stadion înainte de finala CM 2026: „SUA, ce se întâmplă?”

Discursul ținut de Tom Cruise (64 de ani) înaintea finalei CM 2026 a fost amplu criticat pe rețelele de socializare.

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Faimosul actor american s-a aflat printre numeroasele vedete invitate de FIFA ceremonia de închidere a turneului final.

Discursul lui Tom Cruise înaintea finalei CM 2026, criticat

Înainte de meci, actorul cunoscut pentru numeroase filme, precum Top Gun 1 și 2 sau seria Misiune Imposibilă, a fost protagonistul unui moment considerat bizar de suporterii fotbalului.

„Au pornit într-o călătorie. Au traversat oceane. Au trecut granițe. Au descoperit culturi diferite. Iar împreună ne-au arătat de ce acest joc aparține întregii lumi.

Fotbalul este o limbă vorbită fără cuvinte, o forță care unește oamenii, care transformă străinii în prieteni și care ne amintește de lucrurile pe care le avem cu toții în comun.

Tom Cruise, în timpul discursului dinaintea finalei CM 2026/ Foto: IMAGO

Așa că, în timp ce ne adunăm pentru ultimul capitol, să celebrăm un turneu care a unit lumea. Să ne celebrăm unii pe alții. Acesta este fotbalul. Aceasta este unitatea. Aceasta este măreția.”, a spus Tom Cruise, citat de express.co.uk.

Tom Cruise gives an inspirational speech while opening the FIFA #WorldCup final:



"So as we gather for one final chapter, let us celebrate a tournament that brought the world together. Let us celebrate each other. This is football. This is unity. This is greatness."



(via FOX) pic.twitter.com/xNxQPhnaqA — Variety (@Variety) July 19, 2026

Dacă pe stadion fanii au început să cânte încercând să creeze o atmosferă de meci, pe rețelele de socializare mai mulți utilizatori și-au exprimat nedumerirea față de apariția starului de la Hollywood.

„De ce ține Tom Cruise un discurs?”

„Care e faza cu America? De ce apare Tom Cruise pe ecranul meu?”.

„E clar că nimeni nu face lucrurile la fel de stânjenitor precum America, Tom Cruise și Michael Buffer”.

„Tom Cruise vorbind la Cupa Mondială nu era pe lista mea de lucruri la care mă așteptam”, au fost câteva reacții ale fanilor.

Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, dar și creatorul de conținut IShowSpeed au mai fost prezenți la ceremonia de închidere a CM 2026.

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