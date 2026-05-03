„Sună-mă!” FOTO. Modul în care a sărbătorit după gol l-a făcut faimos la nivel mondial. Momentul s-a viralizat

Inter Toronto - Atletico Ottawa 4-1. Tomasz Skublak (28 de ani), atacantul gazdelor, a sărbătorit într-un mod special primul său gol din partida din campionatul Canadei.

Inter Toronto și Atletico Ottawa s-au întâlnit sâmbătă, iar deschiderea de scor a venit abia în minutul 50, grație reușitei lui Tomasz Skublak.

Tomasz Skublak a sărbătorit într-un mod inedit

Atacantul a profitat de faptul că mingea a depășit apărarea adversă, după ce a fost degajată de un coechipier, și a intrat în careul celor de la Atletico Ottawa.

Skublak a așteptat momentul potrivit și a șutat din voleu, la colțul lung, reușind să înscrie primul său gol al partidei. Totuși, nu execuția sa a atras atenția, ci modul în care acesta a sărbătorit.

Canadianul a mers la marginea terenului și a scos o carte de vizită pentru a-și promova propria companie. În afară de cariera de fotbalist, Tomasz Skublak mai este și agent imobiliar.

Atacantul a mers în dreptul unei camere de filmat, le-a arătat telespectatorilor cartea sa de vizită și i-a îndemnat pe aceștia să-l sune dacă au nevoie.

În afară de reușita sa din minutul 50, Tomasz Skublak a mai punctat în minutul 55, contribuind decisiv la victoria celor de la Inter Toronto, scor 4-1 cu Atletico Ottawa.

Tomasz Skublak is an estate agent who plays for Inter Toronto.



After scoring last night, he pulled out his business card to show the cameras in the hope of drumming up some extra business. 😂 pic.twitter.com/7lFzRIqgsj — HLTCO (@HLTCO) May 2, 2026

La finalul partidei, atacantul a oferit și o scurtă reacție legată de modul în care a sărbătorit golul.

„Sunt jucător cu normă întreagă la Inter Toronto, dar și agent imobiliar cu normă întreagă. M-am gândit că, din moment ce cheltuiesc o mulțime de bani pe marketing pentru afacerea mea din afara fotbalului, aș putea profita de ocazie pentru a face puțin marketing gratuit”, a declarat Tomasz Skublak, citat de heavy.com.

3 goluri în 4 meciuri a marcat Tomasz Skublak în acest sezon pentru Inter Toronto

Inter Toronto ocupă locul 2 în campionatul Canadei, cu 8 puncte acumulate, în timp ce Atletico Ottawa se află pe poziția 6, cu 4 puncte.

Rezumat Inter Toronto - Atletico Ottawa 4-1

