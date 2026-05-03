„Sună-mă!” FOTO. Modul în care a sărbătorit după gol l-a făcut faimos la nivel mondial. Momentul s-a viralizat

- Inter Toronto - Atletico Ottawa 4-1. Tomasz Skublak (28 de ani), atacantul gazdelor, a sărbătorit într-un mod special primul său gol din partida din campionatul Canadei.
Inter Toronto și Atletico Ottawa s-au întâlnit sâmbătă, iar deschiderea de scor a venit abia în minutul 50, grație reușitei lui Tomasz Skublak.
Tomasz Skublak a sărbătorit într-un mod inedit
Atacantul a profitat de faptul că mingea a depășit apărarea adversă, după ce a fost degajată de un coechipier, și a intrat în careul celor de la Atletico Ottawa.
Skublak a așteptat momentul potrivit și a șutat din voleu, la colțul lung, reușind să înscrie primul său gol al partidei. Totuși, nu execuția sa a atras atenția, ci modul în care acesta a sărbătorit.
Canadianul a mers la marginea terenului și a scos o carte de vizită pentru a-și promova propria companie. În afară de cariera de fotbalist, Tomasz Skublak mai este și agent imobiliar.
Atacantul a mers în dreptul unei camere de filmat, le-a arătat telespectatorilor cartea sa de vizită și i-a îndemnat pe aceștia să-l sune dacă au nevoie.
În afară de reușita sa din minutul 50, Tomasz Skublak a mai punctat în minutul 55, contribuind decisiv la victoria celor de la Inter Toronto, scor 4-1 cu Atletico Ottawa.
La finalul partidei, atacantul a oferit și o scurtă reacție legată de modul în care a sărbătorit golul.
„Sunt jucător cu normă întreagă la Inter Toronto, dar și agent imobiliar cu normă întreagă. M-am gândit că, din moment ce cheltuiesc o mulțime de bani pe marketing pentru afacerea mea din afara fotbalului, aș putea profita de ocazie pentru a face puțin marketing gratuit”, a declarat Tomasz Skublak, citat de heavy.com.
Inter Toronto ocupă locul 2 în campionatul Canadei, cu 8 puncte acumulate, în timp ce Atletico Ottawa se află pe poziția 6, cu 4 puncte.