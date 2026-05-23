Gloria Bistrița,  campioana României! Primul titlu din istorie după victoria zdrobitoare din ultima etapă! CSM are nevoie de wild-card pentru Liga Campionilor! +20 foto
Handbal

Gloria Bistrița, campioana României! Primul titlu din istorie după victoria zdrobitoare din ultima etapă! CSM are nevoie de wild-card pentru Liga Campionilor!

alt-text Publicat: 23.05.2026, ora 19:06
alt-text Actualizat: 23.05.2026, ora 19:36
  • Gloria Bistrița este noua campioană a României la handbal feminin, după victoria obținută în ultima etapă, 38-21 cu CSM Galați.

Gloria Bistrița a reușit să provoace marea surpriză în handbalul românesc, reușind să își adjudece primul titlu din istorie.

Talpan l-a învins pe Becali Suma pe care patronul FCSB trebuie să i-o plătească. Juristul de la Steaua: „Demnitatea și respectul trebuie apărate”
Citește și
Talpan l-a învins pe Becali Suma pe care patronul FCSB trebuie să i-o plătească. Juristul de la Steaua: „Demnitatea și respectul trebuie apărate”
Citește mai mult
Talpan l-a învins pe Becali Suma pe care patronul FCSB trebuie să i-o plătească. Juristul de la Steaua: „Demnitatea și respectul trebuie apărate”

Gloria Bistrița, campioana României!

Ardelencele au terminat la un punct de CSM București, campioana din ultimii 3 ani, și vor evolua pentru al treilea sezon consecutiv în Liga Campionilor. „Tigroaicele” vor avea nevoie de un wild-card din partea EHF.

CSM București a condus clasamentul în mare parte din acest sezon, însă Bistrița a obținut în martie o victorie crucială în meciul decisiv, 21-18, chiar la București! Ardelencele au mers perfect în ultimele 4 runde, chiar dacă au avut și două meciuri extrem de dificile cu Rm. Vâlcea (24-23) și Corona Brașov (27-24).

Gloria Bistrița, noua campioană a României la handbal feminin. Foto - captură Pro Arena (21).jpg
Gloria Bistrița, noua campioană a României la handbal feminin. Foto - captură Pro Arena (21).jpg

Galerie foto (20 imagini)

Gloria Bistrița, noua campioană a României la handbal feminin. Foto - captură Pro Arena (1).jpg Gloria Bistrița, noua campioană a României la handbal feminin. Foto - captură Pro Arena (2).jpg Gloria Bistrița, noua campioană a României la handbal feminin. Foto - captură Pro Arena (3).jpg Gloria Bistrița, noua campioană a României la handbal feminin. Foto - captură Pro Arena (4).jpg Gloria Bistrița, noua campioană a României la handbal feminin. Foto - captură Pro Arena (5).jpg
+20 Foto
labels.photo-gallery

După succesul cu Galați din ultima rundă, echipa lui Carlos Viver a încheiat sezonul cu 42 de puncte din 44 posibile! Singurul pas greșit a fost chiar în fața rivalei CSM, 28-29, în partida din tur.

Ostase și So Delgado, premiate

După victoria de la Galați, Lorena Ostase și Danila So Delgado au fost desemnate Cea mai bună jucătoare română, respectiv Cea mai bună jucătoare străină din acest sezon de către FRH.

Pentru Bistrița acesta este al doilea trofeu din palmares, după Cupa României câștigată în acest an. Până acum se clasase în cmpionat de 4 ori pe locul 4.

Gloria va reveni în Liga Campionilor pentru al treilea an consecutiv, după ce în acest sezon a reușit să ajungă până în sferturi.

Clasamentul final din Liga Florilor

  1. GLORIA BISTRIȚA - 42p
  2. CSM București - 41p
  3. Corona Brașov - 30p
  4. SCM Rm. Vâlcea - 29p
  5. Dunărea Brăila - 25p
  6. CSM Slatina - 24p
  7. Rapid - 21p
  8. Baia Mare - 19p
  9. SCM Craiova - 13p
  10. Tg. Jiu - 12p
  11. Zalău - 7p
  12. CSM Galați - 1p

* ultimele două clasate au retrogradat

Citește și

Accident grav într-o cursă caritabilă Ultramaratonistul Adrian Șovea a fost lovit de o mașină și aruncat într-un șanț! În ce stare se află
Alte sporturi
17:51
Accident grav într-o cursă caritabilă Ultramaratonistul Adrian Șovea a fost lovit de o mașină și aruncat într-un șanț! În ce stare se află
Citește mai mult
Accident grav într-o cursă caritabilă Ultramaratonistul Adrian Șovea a fost lovit de o mașină și aruncat într-un șanț! În ce stare se află
„Specie pe cale de dispariție”  Europarlamentarul Vasile Dîncu, odă pentru un fotbalist din Liga 1: „Bine ai revenit printre noi”
Superliga
16:57
„Specie pe cale de dispariție” Europarlamentarul Vasile Dîncu, odă pentru un fotbalist din Liga 1: „Bine ai revenit printre noi”
Citește mai mult
„Specie pe cale de dispariție”  Europarlamentarul Vasile Dîncu, odă pentru un fotbalist din Liga 1: „Bine ai revenit printre noi”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cannes 2026: Cristian Mungiu explică de ce l-a ras pe cap pe Sebastian Stan pentru rolul dramatic din „Fjord”, câștigător Palme d’Or. „Mai aproape de Mihai”
Cannes 2026: Cristian Mungiu explică de ce l-a ras pe cap pe Sebastian Stan pentru rolul dramatic din „Fjord”, câștigător Palme d’Or. „Mai aproape de Mihai”
Cannes 2026: Cristian Mungiu explică de ce l-a ras pe cap pe Sebastian Stan pentru rolul dramatic din „Fjord”, câștigător Palme d’Or. „Mai aproape de Mihai”
gloria bistrita handbal CAMPIOANA csm bucuresti Liga Florilor
Știrile zilei din sport
„Săgeți” pe aeroport Cristian Mungiu, după ce a câștigat din nou Palme d'Or: „E stânjenitor! Statui? Nu, n-am dat cu mingea-n poartă”
Diverse
24.05
„Săgeți” pe aeroport Cristian Mungiu, după ce a câștigat din nou Palme d'Or: „E stânjenitor! Statui? Nu, n-am dat cu mingea-n poartă”
Citește mai mult
„Săgeți” pe aeroport Cristian Mungiu, după ce a câștigat din nou Palme d'Or: „E stânjenitor! Statui? Nu, n-am dat cu mingea-n poartă”
Gol de Mondial! VIDEO. Joao Paulo a rupt plasa la FCSB - Botoșani! Și nu era piciorul lui tare!
Superliga
24.05
Gol de Mondial! VIDEO. Joao Paulo a rupt plasa la FCSB - Botoșani! Și nu era piciorul lui tare!
Citește mai mult
Gol de Mondial! VIDEO. Joao Paulo a rupt plasa la FCSB - Botoșani! Și nu era piciorul lui tare!
Fals! Arena Națională n-a fost distrusă FOTO+VIDEO. Mesajul ferm al Jandarmeriei și al PMB privind  imaginile false apărute după concertul lui Max Korzh
Diverse
24.05
Fals! Arena Națională n-a fost distrusă FOTO+VIDEO. Mesajul ferm al Jandarmeriei și al PMB privind imaginile false apărute după concertul lui Max Korzh
Citește mai mult
Fals! Arena Națională n-a fost distrusă FOTO+VIDEO. Mesajul ferm al Jandarmeriei și al PMB privind  imaginile false apărute după concertul lui Max Korzh
Dezastrul din Ghencea  CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!
Diverse
24.05
Dezastrul din Ghencea CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!
Citește mai mult
Dezastrul din Ghencea  CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:06
„Suntem favoriți!” Florin Tănase, ironii înainte de finala barajului: „Cum să fim outsideri cu Dinamo?!”
„Suntem favoriți!”  Florin Tănase, ironii înainte de finala barajului: „Cum să fim outsideri cu Dinamo?!”
23:30
„E calificarea lui” Gigi Becali, laude pentru Tavi Popescu + ce spune despre finala cu Dinamo: „Îți dai seama ce bucurie ar fi?”
„E calificarea lui” Gigi Becali, laude pentru Tavi Popescu + ce spune despre finala cu Dinamo: „Îți dai seama ce bucurie ar fi?”
23:39
„Mister mi-a zis că o să marchez” VIDEO. Tavi Popescu, eroul FCSB la semifinala cu Botoșani: „O să încerc mai des astfel de faze”
„Mister mi-a zis că o să marchez” VIDEO. Tavi Popescu, eroul FCSB la semifinala cu Botoșani: „O să încerc mai des astfel de faze”
23:13
FCSB - FC Botoșani 4-3 VIDEO. „Roș-albaștrii” merg în finala pentru Europa după un meci de infarct! Când se joacă finala cu Dinamo
FCSB - FC Botoșani 4-3 VIDEO. „Roș-albaștrii” merg în finala pentru Europa după un meci de infarct! Când se joacă finala cu Dinamo
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Top stiri
Târnovanu, la U Craiova?!  Mihai Rotaru, negocieri pentru vedeta FCSB: „Am început tatonările când a zis Gigi că nu-l mai dorește”
Superliga
24.05
Târnovanu, la U Craiova?! Mihai Rotaru, negocieri pentru vedeta FCSB: „Am început tatonările când a zis Gigi că nu-l mai dorește”
Citește mai mult
Târnovanu, la U Craiova?!  Mihai Rotaru, negocieri pentru vedeta FCSB: „Am început tatonările când a zis Gigi că nu-l mai dorește”
Primăria va băga bani în U Craiova Lia Olguța Vasilescu, anunț după ce formația din Bănie a reușit eventul: „Până acum nu am investit niciun leu”
Superliga
24.05
Primăria va băga bani în U Craiova Lia Olguța Vasilescu, anunț după ce formația din Bănie a reușit eventul: „Până acum nu am investit niciun leu”
Citește mai mult
Primăria va băga bani în U Craiova Lia Olguța Vasilescu, anunț după ce formația din Bănie a reușit eventul: „Până acum nu am investit niciun leu”
Rayo a ratat Europa! Formația lui Andrei Rațiu nu a prins ultimul bilet pentru Conference League » Care e ultima speranță a echipei lui Inigo Perez
Campionate
24.05
Rayo a ratat Europa! Formația lui Andrei Rațiu nu a prins ultimul bilet pentru Conference League » Care e ultima speranță a echipei lui Inigo Perez
Citește mai mult
Rayo a ratat Europa! Formația lui Andrei Rațiu nu a prins ultimul bilet pentru Conference League » Care e ultima speranță a echipei lui Inigo Perez
BREAKING | Explozie și incendiu la CET Vest, pe Bd. Timișoara. Mesaj RO-ALERT : "Ocoliți zona!". Instalația afectată este aproape de transformatoarele distruse în aprilie | UPDATE
B365
23.05
BREAKING | Explozie și incendiu la CET Vest, pe Bd. Timișoara. Mesaj RO-ALERT : "Ocoliți zona!". Instalația afectată este aproape de transformatoarele distruse în aprilie | UPDATE
Citește mai mult
BREAKING | Explozie și incendiu la CET Vest, pe Bd. Timișoara. Mesaj RO-ALERT : "Ocoliți zona!". Instalația afectată este aproape de transformatoarele distruse în aprilie | UPDATE

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 26 dinamo bucuresti 20 rapid 19 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
25.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share