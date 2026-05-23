Gloria Bistrița, campioana României! Primul titlu din istorie după victoria zdrobitoare din ultima etapă! CSM are nevoie de wild-card pentru Liga Campionilor!

Gloria Bistrița este noua campioană a României la handbal feminin, după victoria obținută în ultima etapă, 38-21 cu CSM Galați.

Gloria Bistrița a reușit să provoace marea surpriză în handbalul românesc, reușind să își adjudece primul titlu din istorie.

Gloria Bistrița, campioana României!

Ardelencele au terminat la un punct de CSM București, campioana din ultimii 3 ani, și vor evolua pentru al treilea sezon consecutiv în Liga Campionilor. „Tigroaicele” vor avea nevoie de un wild-card din partea EHF.

CSM București a condus clasamentul în mare parte din acest sezon, însă Bistrița a obținut în martie o victorie crucială în meciul decisiv, 21-18, chiar la București! Ardelencele au mers perfect în ultimele 4 runde, chiar dacă au avut și două meciuri extrem de dificile cu Rm. Vâlcea (24-23) și Corona Brașov (27-24).

După succesul cu Galați din ultima rundă, echipa lui Carlos Viver a încheiat sezonul cu 42 de puncte din 44 posibile! Singurul pas greșit a fost chiar în fața rivalei CSM, 28-29, în partida din tur.

Ostase și So Delgado, premiate

După victoria de la Galați, Lorena Ostase și Danila So Delgado au fost desemnate Cea mai bună jucătoare română, respectiv Cea mai bună jucătoare străină din acest sezon de către FRH.

Pentru Bistrița acesta este al doilea trofeu din palmares, după Cupa României câștigată în acest an. Până acum se clasase în cmpionat de 4 ori pe locul 4.

Gloria va reveni în Liga Campionilor pentru al treilea an consecutiv, după ce în acest sezon a reușit să ajungă până în sferturi.

Clasamentul final din Liga Florilor

GLORIA BISTRIȚA - 42p CSM București - 41p Corona Brașov - 30p SCM Rm. Vâlcea - 29p Dunărea Brăila - 25p CSM Slatina - 24p Rapid - 21p Baia Mare - 19p SCM Craiova - 13p Tg. Jiu - 12p Zalău - 7p CSM Galați - 1p

* ultimele două clasate au retrogradat

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport