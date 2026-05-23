Se retrage și devine patron Lukas Podolski pune capăt carierei, dar rămâne la Gornik. Cum a ajuns proprietarul clubului polonez

Lukas Podolski, 41 de ani pe 4 iunie, oprește o carieră de 23 de ani, în care a cucerit titlul mondial cu naționala Germaniei.

Atacantul nu părăsește Gornik Zabrze, a devenit patronul clubului „minerilor”, pentru care plătește aproape 4 milioane de euro.

Lukas Podolski e parte din legenda fotbalului german. Născut în Polonia, a ajuns unul dintre cei mai importanți atacanți ai Mannschaftului.

Campion mondial în 2014, bronz la CM 2006 și 2010, argint la Euro 2008, acesta a jucat la opt cluburi:

FC Koln, Bayern, Arsenal, Inter Milano, Galatasaray, Vissel Kobe, Antalyaspor, Gornik Zabrze.

8 trofee a cucerit Lukas Podolski cu echipele de club de-a lungul carierei

Podolski a câștigat Cupa Poloniei cu Gornik și spune stop!

Transferat în 2021 în Polonia, a cucerit Cupa chiar în acest sezon, după 2-0 în finală împotriva lui Rakow și a lui Bogdan Racovițan.

Decarul lui Gornik este de acum numărul 1 al clubului din Zabrze. Foto: Imago

La aproape 41 de ani, îi va împlini pe 4 iunie, a decis să se retragă, după o carieră începută în 2003.

130 de selecții are Lukas Podolski la naționala Germaniei: 49 de goluri, 31 de pase decisive

Podolski a preluat clubul Gornik, cu 86% din acțiuni

Legat profund de țara natală și de ultimul său club, Podolski a devenit proprietarul lui Gornik.

Ambele hotărâri, confirmate oficial pe rețelele de socializare ale grupării.

Consilierii locali au aprobat vânzarea „minerilor”.

Podolski deținea 8,3% din acțiunile lui Gornik. Are acum 86%, procent pentru care a plătit 4 milioane de zloți, echivalentul a 945.000 de euro.

Lukas Podolski, alături de primarul orașului Zabrze, Kamil Zbikowski. Foto: Imago

Potrivit site-ului polonez Meczyki.pl, va recapitaliza clubul cu alte 3 milioane de euro, în termen de trei ani.

Orașul Zabrze rămâne cu „acțiunea de aur”, care îi permite să păstreze locul, numele, culorile și emblema lui Gornik.

