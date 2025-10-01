Toni Nadal (64 de ani), unchiul și fostul antrenor al lui Rafael Nadal (39 de ani), a vorbit despre cum poți avea succes pe plan personal, dar și profesional.

Acesta a mai declarat că tenismenii din ziua de azi nu mai apreciază munca la fel de mult ca înainte.

Când a vorbit despre succesul în carieră, Toni Nadal a făcut referire la propria carieră și la experiențele sale de jucător și antrenor de tenis.

Toni Nadal, despre munca depusă în carieră: „Pare să fie disprețuită”

Potrivit lui Toni Nadal, succesul în carieră ține mult de capacitatea fiecăruia de a se descurca în situații dificile. El crede că valoarea care poate asigura cele mai multe reușite în viață este caracterul, potrivit as.com.

Pe de altă parte, unchiul lui Rafael Nadal s-a descris ca fiind un antrenor care a căutat succesul în carieră prin dezvoltarea personală.

Legat de zilele noastre, Toni Nadal a mai precizat: „Îmi place să muncesc și mi se pare ciudat că astăzi trăim într-o țară în care munca pare să fie disprețuită”.

27 de ani l-a antrenat Toni pe Rafael Nadal

Toni Nadal, despre munca depusă de sportivii din ziua de azi: „Pare a fi o pedeapsă de la Dumnezeu”

În ceea ce privește tenismenii de azi, Toni Nadal e de părere că ei nu depun foarte mult efort pentru a evolua și a se autodepăși.

„ Pentru unii din această țară, munca pare a fi o pedeapsă de la Dumnezeu ”, a declarat Toni Nadal, conform sursei citate anterior.

Cu toate acestea, fostul antrenor al lui Rafael Nadal a lăudat munca depusă de Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP): „Este un jucător extraordinar, care are toate condițiile pentru a fi printre cei mai buni din istorie și este aproape de acest lucru”.

16 titluri de Grand Slam a câștigat Rafael Nadal în timpul colaborării cu Toni Nadal

