Poli Iași - CS Tunari 2-0. Tony da Silva (44 de ani), antrenorul gazdelor, a răbufnit în timpul conferinței de presă.

Poli Iași are 14 puncte și se află pe locul 6, motiv pentru care suporterii i-au cerut, etapa trecută, demisia lui Tony da Silva.

Tony da Silva, derapaj la conferința de presă: „Eu nu sunt o curvă, nu mă vând!”

După ce a tras concluziile partidei câștigate contra celor de la Tunari, 2-0, Tony da Silva a avut un derapaj la conferința de presă.

Tehnicianul a lăsat să se înțeleagă că i s-au cerut bani pentru a nu mai fi contestat după ce i s-a cerut demisia în ultima perioadă.

„Niciodată Tony nu o să plătească, să dea bani și, scuze pentru cuvântul urât, eu nu sunt o curvă. Eu niciodată nu o să dau bani să se vorbească frumos de mine sau de Poli Iași.

Noi trebuie să spunem oamenilor adevărul, cum sunt lucrurile. Și unii mi-au cerut așa, și eu nu sunt o curvă, nu mă vând, n-am nevoie să vorbești frumos despre mine sau despre Poli Iași.

Cine iubește Poli Iași trebuie să fie alături întotdeauna. La bine e ușor, la greu… Eu înțeleg că trebuie să vândă ziarele, să fii băgat în seamă de lume.

Eu niciodată nu mă uit la presă, că nu am timp. Nici nu vreau, nici nu merită. Când mă duc la cumpărături, vine lumea, îmi vorbește niște lucruri, eu râd, că sunt numai minciuni.

Niciodată nu o să plătesc pe cineva să vorbească frumos despre mine. N-am făcut-o niciodată nici ca jucător. Sunt curat”, a spus Tony da Silva, la conferința de presă, potrivit gsp.ro.

Clasamentul Ligii 2

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Corvinul 8 22 2 FC Bihor 8 21 3 FC Voluntari 8 17 4 Chindia Târgoviște 7 16 5 ASA Tg. Mureș 8 16 6 Poli Iași 8 14 7 Concordia Chiajna 8 13 8 CSM Reșița 8 13 9 CS Afumați 8 13 10 Steaua București* 7 13 11 Sepsi 7 13 12 Metalul Buzău 8 10 13 Ceahlăul P.Neamț 6 10 14 FC Bacău 8 9 15 CSM Slatina* 8 9 16 CS Tunari * 8 6 17 CS Dinamo* 8 6 18 Gloria Bistrița* 8 6 19 CSC Dumbrăvița* 8 4 20 Olimpia Satu Mare* 8 4 21 Câmpulung 8 4 22 CSC 1599 Șelimbăr 8 2

