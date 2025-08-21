Continuă să se prăbușească  Echipa unui internațional român , situație tot mai dezastruoasă după eliminarea din toate competițiile

Ajaccio, echipa lui Tony Strata (20 de ani), a intrat în lichidare judiciară.

Această veste vine după ce clubul francez a fost exclus din toate competițiile la jumătatea lunii august din cauza datoriilor pe care le avea.

Ajaccio a intrat în lichidare judiciară

După ce a fost exclus din toate competițiile în această lună de către Direcţia Naţională de Control al Gestiei (DNCG) a Federaţiei Franceze de Fotbal, Ajaccio a fost plasată în administrări judiciare, scrie eurosport.fr.

Anunțul dezamăgitor pentru echipa lui Tony Strata a fost transmis astăzi de președintele Tribunalului Comercial din Ajaccio, David Istria.

Societatea pe acțiuni simplificată (SAS) cu scop sportiv care aparține lui Ajaccio a depus o cerere de încetare a plăților la tribunalul comercial, iar miercuri a avut loc o scurtă audiere.

Ajaccio are datorii aproximative de 13,5 milioane de euro. Tocmai din acest fapt clubul lui Tony Strata a fost exclus din toate competițiile.

Astfel, Ajaccio va evolua în liga a șasea, într-o competiție de amatori.

Suporterii au lansat o campanie de strângere de fonduri

Fanii lui Ajaccio au decis să lanseze o campanie de strângere de fonduri pentru a salva clubul lor favorit, conform sursei citate.

Suporterii lui Ajaccio sunt reuniți în asociaţia „Collectivu Biancu è Rossu” și au strâns, până în dimineața zilei acestea, 23.000 de euro, potrivit paginii lor de Facebook.

L'AC Ajaccio, comme Sedan, Sète et Cholet devrait être interdit de repartir au plus haut niveau régional par la FFF.



Cela veut dire que l'ACA devrait repartir, à minima, en Régional 2. — Julien Pernici (@JulienPernici) August 21, 2025

În 2023, celălalt club din Ajaccio, Gazelec, a trecut printr-o situație asemănătoare cu cea a echipei lui Tony Strata și a fost plasat în lichidare judiciară.

În acel caz, mai mulți conducători și foști conducători ai clubului au fost condamnați pentru fraudă socială.

