Continuă să se prăbușească Echipa unui internațional român, situație tot mai dezastruoasă după eliminarea din toate competițiile
Ajaccio. Foto: IMAGO
Continuă să se prăbușească Echipa unui internațional român, situație tot mai dezastruoasă după eliminarea din toate competițiilor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.08.2025, ora 21:01
alt-text Actualizat: 21.08.2025, ora 22:20
  • Ajaccio, echipa lui Tony Strata (20 de ani), a intrat în lichidare judiciară.

Această veste vine după ce clubul francez a fost exclus din toate competițiile la jumătatea lunii august din cauza datoriilor pe care le avea.

Ajaccio a intrat în lichidare judiciară

După ce a fost exclus din toate competițiile în această lună de către Direcţia Naţională de Control al Gestiei (DNCG) a Federaţiei Franceze de Fotbal, Ajaccio a fost plasată în administrări judiciare, scrie eurosport.fr.

Anunțul dezamăgitor pentru echipa lui Tony Strata a fost transmis astăzi de președintele Tribunalului Comercial din Ajaccio, David Istria.

Societatea pe acțiuni simplificată (SAS) cu scop sportiv care aparține lui Ajaccio a depus o cerere de încetare a plăților la tribunalul comercial, iar miercuri a avut loc o scurtă audiere.

Ajaccio are datorii aproximative de 13,5 milioane de euro. Tocmai din acest fapt clubul lui Tony Strata a fost exclus din toate competițiile.

Astfel, Ajaccio va evolua în liga a șasea, într-o competiție de amatori.

Suporterii au lansat o campanie de strângere de fonduri

Fanii lui Ajaccio au decis să lanseze o campanie de strângere de fonduri pentru a salva clubul lor favorit, conform sursei citate.

Suporterii lui Ajaccio sunt reuniți în asociaţia „Collectivu Biancu è Rossu” și au strâns, până în dimineața zilei acestea, 23.000 de euro, potrivit paginii lor de Facebook.

În 2023, celălalt club din Ajaccio, Gazelec, a trecut printr-o situație asemănătoare cu cea a echipei lui Tony Strata și a fost plasat în lichidare judiciară.

În acel caz, mai mulți conducători și foști conducători ai clubului au fost condamnați pentru fraudă socială.

