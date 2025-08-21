Continuă să se prăbușească  Echipa unui internațional român , situație tot mai dezastruoasă după eliminarea din toate competițiile

- Ajaccio, echipa lui Tony Strata (20 de ani), a intrat în lichidare judiciară.
Această veste vine după ce clubul francez a fost exclus din toate competițiile la jumătatea lunii august din cauza datoriilor pe care le avea.
Ajaccio a intrat în lichidare judiciară
După ce a fost exclus din toate competițiile în această lună de către Direcţia Naţională de Control al Gestiei (DNCG) a Federaţiei Franceze de Fotbal, Ajaccio a fost plasată în administrări judiciare, scrie eurosport.fr.
Anunțul dezamăgitor pentru echipa lui Tony Strata a fost transmis astăzi de președintele Tribunalului Comercial din Ajaccio, David Istria.
Societatea pe acțiuni simplificată (SAS) cu scop sportiv care aparține lui Ajaccio a depus o cerere de încetare a plăților la tribunalul comercial, iar miercuri a avut loc o scurtă audiere.
Ajaccio are datorii aproximative de 13,5 milioane de euro. Tocmai din acest fapt clubul lui Tony Strata a fost exclus din toate competițiile.
Astfel, Ajaccio va evolua în liga a șasea, într-o competiție de amatori.
Suporterii au lansat o campanie de strângere de fonduri
Fanii lui Ajaccio au decis să lanseze o campanie de strângere de fonduri pentru a salva clubul lor favorit, conform sursei citate.
Suporterii lui Ajaccio sunt reuniți în asociaţia „Collectivu Biancu è Rossu” și au strâns, până în dimineața zilei acestea, 23.000 de euro, potrivit paginii lor de Facebook.
În 2023, celălalt club din Ajaccio, Gazelec, a trecut printr-o situație asemănătoare cu cea a echipei lui Tony Strata și a fost plasat în lichidare judiciară.
În acel caz, mai mulți conducători și foști conducători ai clubului au fost condamnați pentru fraudă socială.