Încă un român în Portugalia Tony Strata a semnat cu noua sa formație. Pe câți ani s-au înțeles

- Tony Strata (20 de ani) a fost prezentat oficial la Vitoria Guimaraes.
- Internaționalul român de tineret s-a despărțit de AC Ajaccio, formație care se confruntă cu foarte multe probleme în Franța.
Strata a fost om de bază al naționalei U21 la Campionatul European din această vară, iar acum se pregătește pentru o nouă aventură, de această dată în Portugalia.
Tony Strata este noul jucător al celor de la Vitoria Guimaraes
Fundașul de 20 de ani a fost prezentat oficial astăzi de Vitoria Guimaraes, formație din prima ligă portugheză.
Strata, jucător crescut în Franța, a semnat un contract pe termen lung cu noua echipă, până în 2029. Acesta a venit gratis de la AC Ajaccio și ar urma să poarte tricoul cu numărul 66, informează guimaraesdigital.pt.
Fostul său club a terminat pe locul 12 în Ligue 2 în sezonul precedent, însă din cauza deficitului și a problemelor financiare a fost retrogradată, fiind nevoită să evolueze în liga a șasea.
Strata a evoluat în 28 de partide pentru francezi în stagiunea anterioară, în care a reușit un gol și două pase decisive.
Acum, fundașul este al doilea român care merge în Portugalia în această vară, după Ianis Stoica, care a ajuns la Estrela.