Patru fotbaliști care joacă la Campionatul Mondial din această vară se află în topul celor mai bătrâni jucători care au evoluat vreodată la turneul final.

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Pe primul loc al acestui clasament se află Essam El Hadary, portarul Egiptului de la Mondialul din 2018, care avea în acel moment 45 de ani și 161 de zile, potrivit theanalyst.com.

Topul celor mai în vârstă jucători care au jucat la Campionatul Mondial

Pe poziția a patra se află Cristiano Ronaldo. Legendarul fotbalist a jucat în meciul Portugaliei cu RD Congo, scor 1-1, la 41 de ani și 132 de zile.

Luka Modric, legenda fotbalului din Croația, se regăsește și el în clasament. Mijlocașul central a jucat 58 de minute în înfrângerea cu Anglia, scor 2-4, având 40 de ani și 281 de zile.

Edin Dzeko, cel mai important fotbalist din istoria Bosniei, a intrat joi în top.

Prezent cu naționala sa la al doilea turneu final, după cel din 2014, Edin Dzeko a evoluat în meciul cu Elveția la 40 de ani și 93 de zile.

Ultimul fotbalist prezent în acest top care joacă la Mondialul de peste Ocean este Manuel Neuer, legendarul portar al Germaniei. La partida cu Curacao, scor 7-1, Neuer avea 40 de ani și 79 de zile.

Topul celor mai vârstnici fotbaliști care au jucat la Campionatul Mondial:

Essam El Hadary – Egipt vs Arabia Saudită (25 iunie 2018) – 45 de ani, 161 de zile Faryd Mondragón – Columbia vs Japonia (24 iunie 2014) – 43 de ani, 3 zile Roger Milla – Camerun vs Rusia (28 iunie 1994) – 42 de ani, 39 de zile Cristiano Ronaldo – Portugalia vs RD Congo (17 iunie 2026) – 41 de ani, 132 de zile Pat Jennings – Irlanda de Nord vs Brazilia (12 iunie 1986) – 41 de ani, 0 zile Peter Shilton – Anglia vs Italia (7 iulie 1990) – 40 de ani, 292 de zile Luka Modrić – Croația vs Anglia (17 iunie 2026) – 40 de ani, 281 de zile Dino Zoff – Italia vs Germania (11 iulie 1982) – 40 de ani, 133 de zile Edin Dzeko – Bosnia vs Elveția (18 iunie 2026) – 40 de ani, 93 de zile Manuel Neuer – Germania vs Curaçao (14 iunie 2026) – 40 de ani, 79 de zile

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