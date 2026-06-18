„Înconjurați de oameni cu mitraliere” Un membru al echipei medicale a vorbit despre cum e tratat Iranul la Mondial: „Nimănui nu-i pasă”
Naționala Iranului la meciul cu Noua Zeelandă/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

„Înconjurați de oameni cu mitraliere” Un membru al echipei medicale a vorbit despre cum e tratat Iranul la Mondial: „Nimănui nu-i pasă”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 18.06.2026, ora 22:29
alt-text Actualizat: 18.06.2026, ora 22:29
  • Paulo Alexandre Araujo, fizioterapeutul naționalei Iranului, a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat echipa de când a călătorit în America de Nord pentru a participa la Cupa Mondială.
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Iran a fost forțată să își reorganizeze complet cantonamentul înaintea Cupei Mondiale, din cauza războiului.

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Deși pregătirile urmau să aibă loc la Tucson, în Arizona, selecționata asiatică și-a mutat tabăra la Tijuana, în Mexic.

Astfel, din cauza acestei situației, iranienii trebuie să zboare în Statele Unite pentru fiecare meci disputat la turneul final.

Paulo Alexandre Araujo: „Jucătorii sunt înconjurați de oameni cu mitraliere”

Problemele pentru Iran au început încă de la sosirea în SUA, în special pentru câțiva jucători. Controalele au durat mai mult decât ar fi trebuit, iar această situație s-a repetat și la plecare, conform Federației Iraniene de Fotbal.

După meciul cu Noua Zeelandă (2-2), naționala Iranului a întâmpinat dificultăți pe aeroportul din Los Angeles. Căpitanul Mehdi Taremi și fundașul stânga Saeed Al-Hawie au fost supuși unor controale suplimentare, iar un alt fotbalist a aflat că avea viza expirată.

Paulo Alexandre Araujo, fizioterapeutul selecționatei antrenate de Amir Ghalenoei, a detaliat problemele cu care s-a confruntat echipa când a ajuns în SUA.

„Au fost atâtea lucruri nedrepte. Când jucătorii sunt nevoiți să aștepte la aeroport două, trei ore, iar la sosire sunt înconjurați de oameni cu mitraliere și toate astea, ei nu sunt obișnuiți cu așa ceva”,a declarat Paulo Alexandre Araujo, citat de nytimes.com.

El a oferit și un exemplu concret al problemelor întâmpinate: după remiza cu Noua Zeelandă, jucătorii au avut la dispoziție doar un minut pentru recuperarea în băile cu gheață, deși durata optimă ar fi fost de aproximativ 12 minute, deoarece au fost somați să elibereze zona.

„E ca și cum i-ai arunca în [baia de gheață], i-ai scoate afară, i-ai pune să facă un duș și să se grăbească, pentru că ni s-a spus că trebuie să plecăm imediat.

A durat mai mult de trei ore până am reușit să urcăm în avion.

Nimănui nu-i pasă. Așa nu se tratează sportivii când se vorbește despre o competiție corectă”, a concluzionat Araujo.

Iranul face parte din grupa G a Campionatului Mondial. După 2-2 cu Noua Zeelandă, Iran le va întâlni în următoarele două etape pe Belgia și Egipt.

Programul Iranului la Cupa Mondială:

  • 21 iunie: Belgia - Iran - 22:00 (SoFi Stadium, Los Angeles)
  • 27 iunie: Egipt - Iran - 06:00 (Lumen Field, Seattle)

Clasament Grupa G

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Noua Zeelandă11
2. Iran11
3. Belgia11
4. Egipt11

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