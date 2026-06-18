„Nu era pe lista noastră” Cum l-a găsit FCSB pe fundașul dreapta transferat din Franța: „Așa l-au remarcat” 

- Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat cum s-a ajuns la transferul lui Ronny Labonne (28 de ani), noul fundaș dreapta al echipei.
După ce a rezolvat transferul lui Anderson Ceara de la Csikzereda, FCSB a anunțat a doua mutare a verii, un fundaș dreapta din Martinica, legitimat anterior la SM Caen, in al treilea eșalon al Franței.
Mihai Stoica, despre transferul lui Ronny Labonne: „Nu era pe lista noastră”
Întrebat despre cum s-a ajuns la transferul lui Labonne, Mihai Stoica a explicat tot procesul prin care s-a ajuns la această variantă.
„Eu colaborez cu un om de fotbal din Franța. El ne-a dat o listă de vreo 40 de jucători din Ligue 2 și Ligue 3 din Franța pe care să-i urmărim. Au început să lucreze Florin Cernat, Ionuț Zottu, Alin Stoica și Lucian Filip. Totul a început de când au plecat Elias și Pintilii.
Labonne nu era pe listă, dar l-au remarcat uitându-se după alți jucători. Mi l-au prezentat, avea meciuri în care a jucat și fundaș dreapta, iar altele în care a jucat fundaș stânga.
Este un fotbalist născut în Martinica, iar la 14 ani a ajuns în Franța, într-un centru de formare din Paris. Apoi a plecat la Lorient, de la Lorient la Nimes, iar apoi la Caen.
Are un profil ofensiv, iar extrem de important este că joacă și în dreapta și în stânga. Important e să și joace bine. Eu am încredere în el, îmi place foarte mult și ca jucător, și ca personalitate”, a spus Stoica, la Prima Sport.
Cine este Ronny Labonne, noul fundaș dreapta de la FCSB
Ronny Labonne, noul fundaș dreapta de la FCSB, a mai evoluat în trecut la Lyon-La Duchere, Saint-Priest, Lorient B, Nimes și Caen.
Cea mai bună perioadă a carierei a petrecut-o la Nimes, echipă în tricoul căreia a jucat 64 de meciuri, reușind un gol și două pase decisive.
În ultimul sezon, acesta a evoluat la SM Caen, jucând în 26 de partide. El a reușit să marcheze două goluri și să ofere patru pase decisive.
La echipa națională a Martinicăi, Labonne a debutat în anul 2023, iar din acel moment a strâns 6 meciuri, reușind să ofere o pasă de gol.