„Nu era pe lista noastră” Cum l-a găsit FCSB pe fundașul dreapta transferat din Franța: „Așa l-au remarcat” 

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat cum s-a ajuns la transferul lui Ronny Labonne (28 de ani), noul fundaș dreapta al echipei.

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După ce a rezolvat transferul lui Anderson Ceara de la Csikzereda, FCSB a anunțat a doua mutare a verii, un fundaș dreapta din Martinica, legitimat anterior la SM Caen, in al treilea eșalon al Franței.

Mihai Stoica, despre transferul lui Ronny Labonne: „Nu era pe lista noastră”

Întrebat despre cum s-a ajuns la transferul lui Labonne, Mihai Stoica a explicat tot procesul prin care s-a ajuns la această variantă.

„Eu colaborez cu un om de fotbal din Franța. El ne-a dat o listă de vreo 40 de jucători din Ligue 2 și Ligue 3 din Franța pe care să-i urmărim. Au început să lucreze Florin Cernat, Ionuț Zottu, Alin Stoica și Lucian Filip. Totul a început de când au plecat Elias și Pintilii.

Labonne nu era pe listă, dar l-au remarcat uitându-se după alți jucători. Mi l-au prezentat, avea meciuri în care a jucat și fundaș dreapta, iar altele în care a jucat fundaș stânga.

Este un fotbalist născut în Martinica, iar la 14 ani a ajuns în Franța, într-un centru de formare din Paris. Apoi a plecat la Lorient, de la Lorient la Nimes, iar apoi la Caen.

Are un profil ofensiv, iar extrem de important este că joacă și în dreapta și în stânga. Important e să și joace bine. Eu am încredere în el, îmi place foarte mult și ca jucător, și ca personalitate” , a spus Stoica, la Prima Sport.

250.000 de euro este cota lui Ronny Labonne, potrivit Transfermarkt

Cine este Ronny Labonne, noul fundaș dreapta de la FCSB

Ronny Labonne, noul fundaș dreapta de la FCSB, a mai evoluat în trecut la Lyon-La Duchere, Saint-Priest, Lorient B, Nimes și Caen.

Cea mai bună perioadă a carierei a petrecut-o la Nimes, echipă în tricoul căreia a jucat 64 de meciuri, reușind un gol și două pase decisive.

În ultimul sezon, acesta a evoluat la SM Caen, jucând în 26 de partide. El a reușit să marcheze două goluri și să ofere patru pase decisive.

La echipa națională a Martinicăi, Labonne a debutat în anul 2023, iar din acel moment a strâns 6 meciuri, reușind să ofere o pasă de gol.

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