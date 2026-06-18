„Nu e genul care să facă asta” FCSB a reacționat după oferta primită de Tănase din China

Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre situația lui Florin Tănase (31 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tănase își dăduse acordul să prelungească înțelegerea cu FCSB pentru 2 ani, însă nu a parafat contractul, iar conform surselor GOLAZO.ro a primit o ofertă imensă din Asia.

E vorba despre un club din China, care i-a pus pe masă un contract pe 2 ani, cu un salariu total de 3.000.000 de euro pentru acest interval, la care s-ar adăuga și alte bonusuri.

Mihai Stoica, despre o posibilă plecare a lui Florin Tănase: „Nu e genul să plece pentru bani”

Președintele CA de la FCSB susține că Tănase nu este atras de o posibilă mutare în Asia.

„Eu știu că are ofertă din China, bani mulți, dar nu vrea să meargă. În primul rând, pentru familie, i-a crescut copilul.

Florin Tănase nu este genul care să plece pentru bani, să stea singur, să se chinuie doi ani în China și să-i crească aici copilul fără el.

Până la urmă, depinde și de salariu. Ideea e că lui îi e greu să plece cu familia în China”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

În cazul în care va accepta oferta, mijlocașul central ofensiv n-ar fi la prima experiență în străinătate. El a fost vândut de FCSB în 2022, în Emiratele Arabe Unite, la Al Jazira, club care a achitat 3.000.000 de euro. Nu a convins nici acolo, dar nici în Arabia Saudită, la Al Okhdoud, unde a jucat în 2023-2024.

FOTO. Golul marcat de Tănase în FCSB - Feyenoord 4-3

Mihai Stoica: „Orice jucător poate fi înlocuit”

Întrebat dacă FCSB își permite să-i piardă în aceeași vară și pe Olaru, plecat la Union Saint-Gilloise, cât și pe Florin Tănase, Mihai Stoica a dezvăluit:

„Ne permitem să pierdem pe oricine. Dacă îi pierdem pe unii pe bani, de ce să nu ne permitem? Nu e cazul lui Tănase, dar eu zic că orice jucător poate fi înlocuit fără probleme.

Atâta timp cât Olaru s-a accidentat când era în cea mai bună formă a carierei, atunci, cu problema cu umărul, cu Hamburg, toată lumea zicea că șansele noastre s-au diminuat pentru titlu și noi am făcut cele mai bune jocuri din ultimii ani. Să nu deranjez. Iar Cisotti a fost fenomenal”, a concluzionat Mihai Stoica.

116 de meciuri a jucat Tănase pentru FCSB de la revenirea din 2024: a marcat 24 de goluri și a reușit 19 pase decisive

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport