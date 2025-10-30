„Pancu va avea de muncă” Mutu a identificat problema cu care s-ar putea confrunta noul antrenor de la CFR Cluj + cine se va lupta pentru titlu +5 foto
Adrian Mutu foto: GOLAZO.ro
Superliga

„Pancu va avea de muncă” Mutu a identificat problema cu care s-ar putea confrunta noul antrenor de la CFR Cluj + cine se va lupta pentru titlu

alt-text Ștefan Neda , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 30.10.2025, ora 19:45
  • Adrian Mutu (46 de ani) a oferit o primă reacție după numirea lui Daniel Pancu (48 de ani) în funcția de antrenor al celor de la CFR Cluj.
  • În plus, fostul internațional a vorbit și despre echipele pe care le vede cu șanse reale la câștigarea titlului în acest sezon de Liga 1.

Daniel Pancu a fost prezentat oficial joi ca antrenor la CFR Cluj, iar după partida de vineri cu Dinamo se va apuca de treabă.

Adrian Mutu, despre Daniel Pancu: „Ar putea avea dificultăți din punct de vedere al clubului”

Mutu e de părere că Pancu ar putea avea probleme din cauza poziției pe care CFR o ocupă în clasament, locul 13, fiind obligat să obțină puncte cât mai rapid.

„Am două păreri. Din punct de vedere profesional, pentru Daniel e OK, pentru că începe și el după experiența care a avut-o la Iași, ca echipă de club, vine încă una acum la o echipă importantă, o echipă titrată, poate cu cele mai multe trofee în ultimii 10 ani, 12 ani. Așa că pentru Daniel va fi o provocare importantă.

Chiar dacă, să spunem așa, experiența lui la nivel de club nu e așa de mare, eu cred că se va descurca, pentru că ceea ce a făcut la echipă națională de tineret, calificând echipa la europene, i-a adus o oarecare experiență și va putea face față, așa cum îl știu eu și pe el.

În schimb, din punct de vedere al clubului, cred că acolo sunt ceva dificultăți și mă refer în primul rând de performanță, pentru că CFR-ul e pe un loc pe care nu e obișnuită, n-a fost în ultimul timp de prea multe ori acolo, deci va avea de muncă. Pentru că, în afara faptului că trebuie să schimbe ceva repede, bineînțeles că va avea și obiective importante, pentru că ăsta e CFR-ul.

Sper ca clubul să poată să-l susțină, să-i creeze o stabilitate la nivel de lot, pentru că l-am auzit că are prea mulți jucători, ceea ce e bine pe undeva, dar pe altundeva e, să spunem, dificil să lucrezi cu toți și să-i tratezi pe toți în același mod.

Și, bineînțeles, o stabilitate financiară pentru a putea lucra în liniște, adică salariile plătite la zi și așa mai departe, înțelegeți voi ce vreau să spun”, a declarat Adrian Mutu.

Adrian Mutu: „Craiova și Rapid sunt principalele candidate la titlu”

„Briliantul” a vorbit și despre situația campioanei FCSB, aflată în prezent în a doua jumătate a clasamentului, dar și despre echipele care se luptă la titlu.

„Botoșani îmi părea o echipă de moment, o echipă care a prins niște meciuri bune și care va pierde ritmul, dar se pare că îl menține, ceea ce este, pe undeva, îngrijorător pentru celelalte echipe. Iar cea mai vizată în momentul ăsta este CFR, nu FCSB.

Cred că FCSB e pe revenire, e pe un drum ascendent. Am văzut și ultimul meci al lor (n.r. în Liga 1, 4-0 cu UTA Arad), câștigat fără drept de apel, deci cred că FCSB, chiar dacă a avut o pornire mai grea, s-a mai întâmplat la ei. Adică au mai avut cazuri în sezoanele precedente când au început mai greu și după chiar au câștigat campionatul.

Acum vorbim de Botoșani și FC Argeș, care a făcut până acum sezonul foarte bun. Dar eu cred că Craiova și Rapid, în momentul ăsta, sunt principalele candidate la titlu și, bineînțeles, cu venirea din spate a celor de la FCSB, pentru care, probabil, contează cel mai mult intrarea în play-off”, a mai spus Mutu.

Daniel Pancu încă nu are licența PRO

Tehnicianul nu va putea fi însă principal cu acte în regulă o scurtă perioadă, pentru că nu are încă licența PRO.

După aproape un deceniu în care a urmat cursurile Școlii de Antrenori, Daniel Pancu poate primi licența PRO, pe 8 decembrie.

Astfel, până la această dată nu va figura drept antrenor principal al echipei din Gruia, nu va putea da indicații de pe margine și nici nu va participa la flash-interviuri.

Daniel Pancu, la cursurile pentru licența PRO, organizate de SFA (foto: FRF)
Daniel Pancu, la cursurile pentru licența PRO, organizate de SFA (foto: FRF)

Galerie foto (5 imagini)

Daniel Pancu, la cursurile pentru licența PRO, organizate de SFA (foto: FRF) Daniel Pancu (plan apropiat), la cursurile pentru licența PRO, organizate de SFA (foto: FRF) Daniel Pancu (centru), la cursurile pentru licența PRO, organizate de SFA (foto: FRF) Daniel Pancu, la cursurile pentru licența PRO, organizate de SFA (foto: FRF) Daniel Pancu, la cursurile pentru licența PRO, organizate de SFA (foto: FRF)
+5 Foto
labels.photo-gallery

rapid bucuresti CFR Cluj adrian mutu Universitatea Craiova Daniel Pancu liga 1
