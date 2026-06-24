Scenă netransmisă la TV Djed Spence ar fi refuzat să dea mâna cu Thomas Partey » O prezentoare BBC a atras atenția despre ghanez: „Urmează să fie judecat pentru viol” +39 foto
Djed Spence. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago / Captură X
Campionatul Mondial

Scenă netransmisă la TV Djed Spence ar fi refuzat să dea mâna cu Thomas Partey » O prezentoare BBC a atras atenția despre ghanez: „Urmează să fie judecat pentru viol”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 24.06.2026, ora 09:54
alt-text Actualizat: 24.06.2026, ora 09:54
  • Djed Spence (25 de ani), fundașul Angliei, ar fi refuzat să dea mâna cu Thomas Partey (33 de ani) înaintea meciului Anglia - Ghana, scor 0-0, din Grupa L de la Campionatul Mondial.
  • Momentul nu a fost surprins în transmisia TV, după ce camerele au schimbat cadrul chiar înainte ca Partey să ajungă în dreptul jucătorilor Angliei.
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Imaginile filmate de fani și distribuite ulterior pe rețelele sociale par să arate că Spence a fost singurul fotbalist englez care nu i-a întins mâna mijlocașului ghanez.

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Djed Spence ar fi refuzat să dea mâna cu Thomas Partey

Thomas Partey, fost jucător la Arsenal și actual fotbalist la Villarreal, a fost titular pentru Ghana la partida de la Boston.

Prezența lui Partey în primul „11” al Ghanei a fost una dintre temele discutate înaintea meciului, în contextul în care fotbalistul așteaptă să fie judecat în Marea Britanie, după ce a fost acuzat de viol și agresiune sexuală. Partey a pledat nevinovat și neagă acuzațiile.

Spence a ținut mâna în buzunar în momentul în care Partey a trecut prin fața lui, gest care ar fi părut să-l surprindă pe jucătorul Ghanei.

Partey a fost huiduit de fanii Angliei în primele momente în care a atins mingea.

Momentul în care Djed Spence ar fi refuzat să dea mâna cu Thomas Partey. Foto: Captură „X”, @Footballtweet
Momentul în care Djed Spence ar fi refuzat să dea mâna cu Thomas Partey. Foto: Captură „X”, @Footballtweet

Galerie foto (39 imagini)

Momentul în care Djed Spence ar fi refuzat să dea mâna cu Thomas Partey. Foto: Captură „X”, @Footballtweet Momentul în care Djed Spence ar fi refuzat să dea mâna cu Thomas Partey. Foto: Captură „X”, @Footballtweet Momentul în care Djed Spence ar fi refuzat să dea mâna cu Thomas Partey. Foto: Captură „X”, @Footballtweet Momentul în care Djed Spence ar fi refuzat să dea mâna cu Thomas Partey. Foto: Captură „X”, @Footballtweet Momentul în care Djed Spence ar fi refuzat să dea mâna cu Thomas Partey. Foto: Captură „X”, @Footballtweet
+39 Foto
labels.photo-gallery

BBC a revenit asupra momentului la pauza meciului.

„O informație de actualitate. Camerele au schimbat cadrul înaintea strângerilor de mână, dar se relatează că Djed Spence nu a dat mâna cu Thomas Partey înaintea meciului.

Partey a primit, desigur, interdicție de viză pentru primul meci din Canada. A fost acuzat de șapte capete de acuzare pentru viol și unul pentru agresiune sexuală.

El a negat acuzațiile și urmează să fie judecat anul viitor”, a spus prezentatoarea Gabby Logan, conform sportbible.com.

32 de meciuri
a jucat Thomas Partey pentru Villarreal în sezonul 2025-2026, după ce a plecat liber de contract de la Arsenal în 2025

Partey ratase primul meci al Ghanei de la Mondial, cu Panama, disputat la Toronto, după ce autoritățile canadiene i-au refuzat viza.

FIFA a transmis atunci că nu este implicată în procedurile de imigrare ale țărilor gazdă și că deciziile privind vizele aparțin guvernelor respective.

Fotbalistul a primit însă drept de intrare în Statele Unite, astfel că a putut juca împotriva Angliei, la Boston.

Situația sa ar putea redeveni o problemă dacă Ghana va ajunge să dispute un meci din fazele eliminatorii în Canada.

  • Djed Spence (25 de ani), fundașul Angliei, ar fi refuzat să dea mâna cu Thomas Partey (33 de ani) înaintea meciului Anglia - Ghana, scor 0-0, din Grupa L de la Campionatul Mondial.
  • Momentul nu a fost surprins în transmisia TV, după ce camerele au schimbat cadrul chiar înainte ca Partey să ajungă în dreptul jucătorilor Angliei.

Imaginile filmate de fani și distribuite ulterior pe rețelele sociale par să arate că Spence a fost singurul fotbalist englez care nu i-a întins mâna mijlocașului ghanez.

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Thomas Partey, fost jucător la Arsenal și actual fotbalist la Villarreal, a fost titular pentru Ghana la partida de la Boston.

Prezența lui Partey în primul „11” al Ghanei a fost una dintre temele discutate înaintea meciului, în contextul în care fotbalistul așteaptă să fie judecat în Marea Britanie, după ce a fost acuzat de viol și agresiune sexuală. Partey a pledat nevinovat și neagă acuzațiile.

Spence a ținut mâna în buzunar în momentul în care Partey a trecut prin fața lui, gest care ar fi părut să-l surprindă pe jucătorul Ghanei.

Partey a fost huiduit de fanii Angliei de fiecare dată când a atins mingea.

Momentul în care Djed Spence ar fi refuzat să dea mâna cu Thomas Partey. Foto: Captură „X”, @Footballtweet
Momentul în care Djed Spence ar fi refuzat să dea mâna cu Thomas Partey. Foto: Captură „X”, @Footballtweet

Galerie foto (39 imagini)

Momentul în care Djed Spence ar fi refuzat să dea mâna cu Thomas Partey. Foto: Captură „X”, @Footballtweet Momentul în care Djed Spence ar fi refuzat să dea mâna cu Thomas Partey. Foto: Captură „X”, @Footballtweet Momentul în care Djed Spence ar fi refuzat să dea mâna cu Thomas Partey. Foto: Captură „X”, @Footballtweet Momentul în care Djed Spence ar fi refuzat să dea mâna cu Thomas Partey. Foto: Captură „X”, @Footballtweet Momentul în care Djed Spence ar fi refuzat să dea mâna cu Thomas Partey. Foto: Captură „X”, @Footballtweet
+39 Foto
labels.photo-gallery

BBC a revenit asupra momentului la pauza meciului.

„O informație de actualitate. Camerele au schimbat cadrul înaintea strângerilor de mână, dar se relatează că Djed Spence nu a dat mâna cu Thomas Partey înaintea meciului.

Partey a primit, desigur, interdicție de viză pentru primul meci din Canada. A fost acuzat de șapte capete de acuzare pentru viol și unul pentru agresiune sexuală.

El a negat acuzațiile și urmează să fie judecat anul viitor”, a spus prezentatoarea Gabby Logan, conform sportbible.com.

32 de meciuri
a jucat Thomas Partey pentru Villarreal în sezonul 2025-2026, după ce a plecat liber de contract de la Arsenal în 2025

Partey ratase primul meci al Ghanei de la Mondial, cu Panama, disputat la Toronto, după ce autoritățile canadiene i-au refuzat viza.

FIFA a transmis atunci că nu este implicată în procedurile de imigrare ale țărilor gazdă și că deciziile privind vizele aparțin guvernelor respective.

Fotbalistul a primit însă drept de intrare în Statele Unite, astfel că a putut juca împotriva Angliei.

Situația sa ar putea redeveni o problemă dacă Ghana va ajunge să dispute un meci din fazele eliminatorii în Canada.

Clasamentul în Grupa L de la CM 2026

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Anglia24
2. Ghana24
3. Croația23
4. Panama20

Selecționerul Ghanei, Carlos Queiroz, a evitat să comenteze pe larg cazul, dar a transmis că jucătorul trebuie considerat nevinovat până la o decizie a instanței.

„Nu am niciun comentariu de făcut despre propriile mele decizii. El este aici, deci despre ce vorbim?

Nu este treaba mea sau a ta să facem o judecată în această privință.

Să lăsăm lucrurile să-și urmeze cursul normal”, a spus Queiroz.

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