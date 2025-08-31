„Ar fi ca și cum ai reuni mafia” Toto Wolff, despre informațiile care circulă în  Formula 1: „Avem nevoie de asta”
Toto Wolff/ Foto:Imago
Formula 1

„Ar fi ca și cum ai reuni mafia" Toto Wolff, despre informațiile care circulă în Formula 1: „Avem nevoie de asta"

Ionuț Cojocaru
Publicat: 31.08.2025, ora 12:57
  • Toto Wolff (53 de ani), șeful Mercedes, a comentat zvonurile potrivit cărora Flavio Briatore (75 de ani) ar putea deveni acționar la echipa din Formula 1, Alpine, alături de Christian Horner (51 de ani) și Bernie Ecclestone (94 de ani).

Alpine trece printr-o perioadă dificilă în Formula 1, iar revenirea lui Flavio Briatore în rol de consilier nu a adus încă schimbările dorite.

Toto Wolff, despre informațiile care circulă în Formula 1: „Ar fi ca și cum ai reuni mafia”

Au apărut zvonuri din culisele Formulei 1 că italianul ar putea deveni acționar al echipei Alpine, alături de Christian Horner, fostul șef Red Bull, și Bernie Ecclestone, fostul patron al F1.

„Ar fi o poveste entuziasmantă, care ar putea atrage multă atenție în jurul Formulei 1. Cred că avem nevoie de asta.

Acest campionat a însemnat mereu cele mai bune curse, piloți extraordinari și mari personalități. Dacă ne gândim la era unor proprietari și șefi de echipe precum Frank Williams, Ron Dennis, Flavio Briatore și Luca di Montezemolo, poate că ar trebui să facem lucruri din nou în această direcție.

Un proiect atât de entuziasmant ar aduce un conținut excelent”, a declarat Toto Wolff, conform gazzetta.it.

Să îi vezi pe toți trei la un loc ar fi ca și cum s-ar reuni mafia! Toto Wolff

Christian Horner și Bernie Ecclestone nu a comentat situația. În schimb, Flavio Briatore, care era prezent în momentul declarației lui Wolff, a explicat:

„Deocamdată nu iau în calcul o astfel de variantă. În ceea ce-l privește pe Horner, nu mai este în Formula 1.

Sper să revină, dar momentan nu este în planurile Alpine”.

Ce urmează în Formula 1

Marele Premiu al Olandei 2025 se desfășoară astăzi pe circuitul de la Zandvoort și marchează prima cursă după pauza de vară, deschizând a doua jumătate a sezonului de Formula 1.

Grand Prix-ul Olandei va începe la ora 16:00, în direct pe Antena 1 și pe platforma Antena Play.

Cum arată clasamentul general din Formula 1

Loc/PilotEchipăPuncte
1. Oscar PiastriMcLaren284
2. Lando NorrisMcLaren275
3. Max VerstappenRed Bull187
4. George RussellMercedes172
5. Charles LeclercFerrari151
6. Lewis HamiltonFerrari109
7. Kimi AntonelliMercedes65
8. Alexander AlbonWilliams54
9. Nico HulkenbergKick Sauber37
10. Esteban OconHaas27

