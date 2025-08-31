Garnacho, la Chelsea Prima declarație a jucătorului crescut la academia lui Manchester United

Alejandro Garnacho (21 de ani) este noul jucător al celor de la Chelsea.

Internaționalul argentinian a semnat un contract valabil până în anul 2032, cu gruparea de pe Stamford Bridge.

Alejandro Garnacho este gata de o nouă aventură, după mai multe luni de incertitudini.

Trecut pe lista neagră a tehnicianului de la Manchester United, Ruben Amorim, mijlocașul lateral a semnat cu rivala „diavolilor”, Chelsea.

Alejandro Garnacho este noul jucător al celor de la Chelsea

Londonezii au făcut anunțul prin intermediul unui comunicat pe site-ul oficial.

„Chelsea este încântată să confirme transferul lui Alejandro Garnacho de la Manchester United.

Internaționalul argentinian, care a împlinit 21 de ani în iulie, a semnat un contract pe termen lung pe Stamford Bridge, valabil până în 2032.

Garnacho are deja 93 de apariții în Premier League și a marcat de 16 ori, inclusiv un gol spectaculos din foarfecă împotriva lui Everton, care a câștigat Premiul FIFA Puskas 2024, fiind un jucător cu apariții regulate în echipa lui Man United în ultimele două sezoane”, a anunțat Chelsea pe site-ul oficial.

Alejandro Garnacho la semnarea contractului cu Chelsea/ Foto: chelseafc.com

Alejandro Garnacho: „Este uimitor să fiu aici, sunt foarte fericit”

Internaționalul argentinian a oferit și o primă reacție ca jucător al Campioanei Mondiale a Cluburilor.

„Este un moment incredibil pentru mine și familia mea să ne alăturăm acestui club minunat. Abia aștept să încep.

Am urmărit Campionatul Mondial al Cluburilor și să mă alătur campionilor mondiali este special - suntem cea mai bună echipă din lume! Este uimitor să fiu aici și sunt foarte fericit”, a afirmat Garnacho.

46.000.000 de euro a plătit Chelsea pentru transferul lui Garnacho, de la Manchester United

În sezonul trecut, Garnacho a jucat de 58 de ori, a marcat 11 goluri și a oferit zece pase decisive pentru Manchester United.

În total, pentru „diavoli” a reușit 26 de goluri marcate în cele 144 de apariții.

Jucătorul de 21 de ani a debutat la United sub comanda actualului selecționer al Austriei, Ralf Rangnick, pe 28 aprilie 2022, când avea doar 17 ani.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport