 Tottenham a primit 115 milioane de euro Injecție de capital la gruparea londoneză: „Familia Lewis are ambiții pentru viitor”

- Familia Lewis, acționarul majoritar al clubului Tottenham, a făcut o injecție de capital în club, în valoare de 115 milioane de euro.
Această investiție a fost realizată prin intermediul companiei ENIC, care este condusă de Lewis Family Trust.
Chiar dacă Daniel Levy nu mai este președintele lui Tottenham, funcție pe care a ocupat-o 24 de ani, acesta încă deține 30% din acțiunile clubului.
Injecție de capital pentru Tottenham
Această investiție are ca scop:
- „consolidarea poziției financiare a clubului
- resurse suplimentare pentru conducerea clubului pentru a continua să se concentreze pe obținerea succesului sportiv pe termen lung”, după cum a transmis Tottenham în cadrul unui comunicat pe site-ul oficial.
Peter Carrington, care a fost numit președinte, fără puteri executive, după plecarea lui Daniel Levy, a declarat:
„Știu că și familia Lewis are ambiții pentru viitor. Injecția de capital reflectă această ambiție și aș dori să le mulțumesc pentru sprijinul continuu”.
După plecarea lui Daniel Levy, Tottenham a primit mai multe oferte de preluare a conducerii, dar le-a refuzat pe toate.
Printre acestea s-a numărat și antreprenorul Brooklyn Earick, care ar fi vrut să facă o ofertă de 5,1 milioane de euro, dar clubul a respins oferta, potrivit marca.com.
La începutul lunii septembrie, clubul la care joacă Radu Drăgușin a mai respins alte două oferte. Una dintre ele a fost din partea PCP International Finance, care a achiziționat, în cele din urmă, Newcastle.
În cadrul unui alt comunicat, Tottenham a subliniat faptul că nu este de vânzare: „Conducerea clubului și ENIC pot confirma că Tottenham nu este de vânzare și că ENIC nu intenționează să-și vândă participația în club”.
Tottenham are un început foarte bun de sezon. Clubul londonez se află pe locul 3 în Premier League, cu 14 puncte obținute după 7 etape.