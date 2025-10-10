 Tottenham a primit 115 milioane de euro Injecție de capital la gruparea londoneză: „Familia Lewis are ambiții pentru viitor”

Familia Lewis, acționarul majoritar al clubului Tottenham, a făcut o injecție de capital în club, în valoare de 115 milioane de euro.

Această investiție a fost realizată prin intermediul companiei ENIC, care este condusă de Lewis Family Trust.

Chiar dacă Daniel Levy nu mai este președintele lui Tottenham, funcție pe care a ocupat-o 24 de ani, acesta încă deține 30% din acțiunile clubului.

Injecție de capital pentru Tottenham

Această investiție are ca scop:

„ consolidarea poziției financiare a clubului

a clubului resurse suplimentare pentru conducerea clubului pentru a continua să se concentreze pe obținerea succesului sportiv pe termen lung”, după cum a transmis Tottenham în cadrul unui comunicat pe site-ul oficial.

Peter Carrington, care a fost numit președinte, fără puteri executive, după plecarea lui Daniel Levy, a declarat:

„Știu că și familia Lewis are ambiții pentru viitor. Injecția de capital reflectă această ambiție și aș dori să le mulțumesc pentru sprijinul continuu”.

După plecarea lui Daniel Levy, Tottenham a primit mai multe oferte de preluare a conducerii, dar le-a refuzat pe toate.

Printre acestea s-a numărat și antreprenorul Brooklyn Earick, care ar fi vrut să facă o ofertă de 5,1 milioane de euro, dar clubul a respins oferta, potrivit marca.com.

La începutul lunii septembrie, clubul la care joacă Radu Drăgușin a mai respins alte două oferte. Una dintre ele a fost din partea PCP International Finance, care a achiziționat, în cele din urmă, Newcastle.

În cadrul unui alt comunicat, Tottenham a subliniat faptul că nu este de vânzare: „Conducerea clubului și ENIC pot confirma că Tottenham nu este de vânzare și că ENIC nu intenționează să-și vândă participația în club”.

Tottenham are un început foarte bun de sezon. Clubul londonez se află pe locul 3 în Premier League, cu 14 puncte obținute după 7 etape.

17 este poziția pe care a ocupat-o Tottenham în sezonul trecut în Premier League

