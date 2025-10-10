„E o greșeală” Reacția lui Ionuț Radu la golul încasat de România în amicalul cu Moldova, sub lupa unui fost portar al naționalei: „Nu-mi place”

România-Moldova 2-1. Florin Prunea (57 de ani) nu a fost încântat de prestația lui Ionuț Radu (28 de ani) în amicalul de joi de pe Arena Națională.

În declarațiile sale, portarul „Generației de Aur” a subliniat greșeala lui Radu la golul marcat de oaspeți.

În minutul 39, Ionuț Radu a scăpat mingea în proprie poartă după ce a fost împins de Daniel Dumbrăvanu. Portarul naționalei a protestat și a cerut fault, dar arbitrul Ishmael Barbara a validat golul.

Pentru România au înscris Louis Munteanu (min. 11) și Ianis Hagi (min. 44).

România-Moldova 2-1 . Florin Prunea, despre Ionuț Radu: „Extrem de relaxat”

După amicalul de joi, Florin Prunea a vorbit despre autogolul lui Ionuț Radu și l-a criticat pentru că a tratat acea fază cu multă lejeritate.

„Este o minge atât de simplă, contactul nu e evident, e greu să dai fault. Dumbrăvanu nu a atins mingea, dar nu poți să dai fault, e foarte ușor. E o greșeală.

Mi s-a părut că a tratat faza cu foarte mare lejeritate. Putea să atace mingea mai mult. Eu vorbesc de funie în casa spânzuratului, la mine a fost mai lungă centrarea (n.r.- la meciul cu Suedia, de la CM 1994).

Radu nu s-a ridicat la nivelul pe care îl vedeam. Îl văd extrem de relaxat și lucrul ăsta nu-mi place. Nu se mișcă tot timpul, nu-l văd în meci. Nu-l văd că vorbește”, a declarat fostul portar al naționalei, potrivit digisport.ro.

În minutul 39, Vadim Rață a centrat din apropierea tușei, Ionuț Radu a ieșit dintre buturi ca să prindă mingea, însă a fost împins de fotbalistul moldovean și nu a mai putut controla balonul. I-a scăpat din mâini și a intrat în poartă.

Decizia a fost puternic contestată de jucătorii naționalei, în special de căpitanul Ianis Hagi, însă „centralul” Ishmael Barbara și-a păstrat decizia, gol în favoarea Moldovei.

Pentru România urmează meciul cu Austria de duminică, de la ora 21:45, din cadrul grupei H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.

Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

VIDEO. Imnul României în amicalul cu Moldova

