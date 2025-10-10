„E o greșeală” Reacția lui Ionuț Radu la golul încasat de România în amicalul cu Moldova, sub lupa unui fost portar al naționalei: „Nu-mi place” +9 foto
Greșeala lui Ionuț Radu în meciul cu Moldova. Foto: Raed Krishan
Nationala

„E o greșeală” Reacția lui Ionuț Radu la golul încasat de România în amicalul cu Moldova, sub lupa unui fost portar al naționalei: „Nu-mi place”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.10.2025, ora 11:23
alt-text Actualizat: 10.10.2025, ora 11:23
  • România-Moldova 2-1. Florin Prunea (57 de ani) nu a fost încântat de prestația lui Ionuț Radu (28 de ani) în amicalul de joi de pe Arena Națională.
  • În declarațiile sale, portarul „Generației de Aur” a subliniat greșeala lui Radu la golul marcat de oaspeți.

În minutul 39, Ionuț Radu a scăpat mingea în proprie poartă după ce a fost împins de Daniel Dumbrăvanu. Portarul naționalei a protestat și a cerut fault, dar arbitrul Ishmael Barbara a validat golul.

Pentru România au înscris Louis Munteanu (min. 11) și Ianis Hagi (min. 44).

„Batem și România, și Austria” Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru”
Citește și
„Batem și România, și Austria” Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru”
Citește mai mult
„Batem și România, și Austria” Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru”

România-Moldova 2-1. Florin Prunea, despre Ionuț Radu: „Extrem de relaxat”

După amicalul de joi, Florin Prunea a vorbit despre autogolul lui Ionuț Radu și l-a criticat pentru că a tratat acea fază cu multă lejeritate.

„Este o minge atât de simplă, contactul nu e evident, e greu să dai fault. Dumbrăvanu nu a atins mingea, dar nu poți să dai fault, e foarte ușor. E o greșeală.

Mi s-a părut că a tratat faza cu foarte mare lejeritate. Putea să atace mingea mai mult. Eu vorbesc de funie în casa spânzuratului, la mine a fost mai lungă centrarea (n.r.- la meciul cu Suedia, de la CM 1994).

Radu nu s-a ridicat la nivelul pe care îl vedeam. Îl văd extrem de relaxat și lucrul ăsta nu-mi place. Nu se mișcă tot timpul, nu-l văd în meci. Nu-l văd că vorbește”, a declarat fostul portar al naționalei, potrivit digisport.ro.

În minutul 39, Vadim Rață a centrat din apropierea tușei, Ionuț Radu a ieșit dintre buturi ca să prindă mingea, însă a fost împins de fotbalistul moldovean și nu a mai putut controla balonul. I-a scăpat din mâini și a intrat în poartă.

Galerie foto (9 imagini)

Autogolul lui Ionuț Radu în România - Moldova Autogolul lui Ionuț Radu în România - Moldova Autogolul lui Ionuț Radu în România - Moldova Autogolul lui Ionuț Radu în România - Moldova Autogolul lui Ionuț Radu în România - Moldova
+9 Foto
labels.photo-gallery

Decizia a fost puternic contestată de jucătorii naționalei, în special de căpitanul Ianis Hagi, însă „centralul” Ishmael Barbara și-a păstrat decizia, gol în favoarea Moldovei.

  • Pentru România urmează meciul cu Austria de duminică, de la ora 21:45, din cadrul grupei H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.
  • Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

VIDEO. Imnul României în amicalul cu Moldova

Citește și

„Vom obține un rezultat bun”  Moruțan și Dragomir, încrezători că România poate învinge Austria: „Trebuie să fim uniți”
Nationala
10:07
„Vom obține un rezultat bun” Moruțan și Dragomir, încrezători că România poate învinge Austria: „Trebuie să fim uniți”
Citește mai mult
„Vom obține un rezultat bun”  Moruțan și Dragomir, încrezători că România poate învinge Austria: „Trebuie să fim uniți”
„O legendă” Reacție oficială » Ce a spus vicepreședintele lui Eyupspor despre venirea lui Gică Hagi
Superliga
09:25
„O legendă” Reacție oficială » Ce a spus vicepreședintele lui Eyupspor despre venirea lui Gică Hagi
Citește mai mult
„O legendă” Reacție oficială » Ce a spus vicepreședintele lui Eyupspor despre venirea lui Gică Hagi

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
amical Florin Prunea romania NATIONALA Ionut Radu moldova
Știrile zilei din sport
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Superliga
16:04
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Citește mai mult
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
Superliga
09:00
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
Citește mai mult
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care  a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece
Nationala
14:52
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece
Citește mai mult
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care  a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”
Nationala
14:31
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”
Citește mai mult
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:34
Răzvan Marin poate juca sau nu? Mircea Lucescu spune că e accidentat, tatăl jucătorului îl contrazice: „Așa mi-a spus!”
Răzvan Marin poate juca sau nu? Mircea Lucescu spune că e accidentat, tatăl jucătorului  îl contrazice: „Așa mi-a spus!”
17:44
Doliu în fotbalul arădean Flavius Domide, simbolul celor de la UTA, a decedat
Doliu în fotbalul arădean Flavius Domide , simbolul celor de la UTA, a decedat
16:10
Zid în jurul Israelului 16 agenți Mossad păzesc naționala în Norvegia. Măsuri de protecție fără precedent » Gestul unic făcut de selecționer la conferință
Zid în jurul Israelului 16 agenți Mossad păzesc naționala în Norvegia. Măsuri de protecție fără precedent » Gestul unic făcut de selecționer la conferință
16:54
„Prietenia cu el e nu e posibilă” Djokovic, dezvăluire neașteptată despre un mare rival: „Nu am fost niciodată prieteni și nu vom fi”
„Prietenia cu el e nu e posibilă” Djokovic, dezvăluire neașteptată despre un mare rival: „Nu am fost niciodată prieteni și nu vom fi”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Top stiri din sport
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria : „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Nationala
13:56
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria: „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Citește mai mult
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria : „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
Nationala
12:28
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
Citește mai mult
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
„România, țara care urăște Kosovo”  Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Campionatul Mondial
10:59
„România, țara care urăște Kosovo” Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Citește mai mult
„România, țara care urăște Kosovo”  Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Vassaras l-a uimit pe Stoica  Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el”
Superliga
09:36
Vassaras l-a uimit pe Stoica Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA: „Eram pornit pe el”
Citește mai mult
Vassaras l-a uimit pe Stoica  Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el”

Echipe/Competiții

fcsb 61 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 22 rapid 14 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share