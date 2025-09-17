Dorinel Munteanu, la Petrolul? Antrenorul a dat  răspunsul rapid: „Eu îmi asum doar rezultatul”

Dorinel Munteanu (57 de ani) a vorbit despre posibilitatea de a ajunge pe banca celor de la Petrolul.

Dorinel Munteanu este liber de contract din luna aprilie a acestui an, după despărțirea de Sepsi.

În ultima perioadă, au apărut mai multe informații, conform cărora „Neamțul” ar fi intrat pe radarul mai multor echipe din Liga 1 printre care și Petrolul.

Ploieștenii l-au demis marți pe Liviu Ciobotariu (54 de ani), în urma înfrângerii usturătoare cu Dinamo, 0-3.

Dorinel Munteanu: „ N-a luat nimeni de la Petrolul legătura cu mine”

Cu toate acestea, Dorinel a infirmat zvonurile și a dezvăluit că nu a fost contactat de niciun oficial al formației de pe „Ilie Oană”.

„N-a luat nimeni legătura cu mine. Sunt perioade grele, dar nu sunt genul de antrenor care să mă autopropun.

Cum a declarat și președintele clubului, nu a luat nimeni legătura cu mine, dar nu sunt genul să mă autopropun, să fiu prieten cu vreun președinte.

Performanța se face și prin prisma lucrurilor cu care nu ești neapărat pe aceeași lungime de undă cu cei din conducere. Eu îmi asum doar rezultatul, decizia de a mă angaja este din partea clubului”, a spus Dorinel Munteanu, citat de digisport.ro.

CFR Cluj, FC Argeș, FC Vaslui, U Cluj, Steaua, Oțelul, Dinamo, Astra Giurgiu, Concordia Chiajna, CSM Reșita și Sepsi sunt echipele la care a antrenat Dorinel Munteanu în România, de-a lungul carierei sale.

5 meciuri a stat Dorinel Munteanu pe banca celor de la Sepsi (18 martie - 28 aprilie 202)

