Triumf după 16 luni de secetă Tsitsipas a ridicat trofeul la Gstaad după o săptămână perfectă pe zgura elvețiană
Tsitsipas e din nou fericit / IMAGO
Tenis

Triumf după 16 luni de secetă Tsitsipas a ridicat trofeul la Gstaad după o săptămână perfectă pe zgura elvețiană

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 20.07.2026, ora 10:49
alt-text Actualizat: 20.07.2026, ora 10:49
  • Fostul număr 3 ATP nu mai câștigase nimic de un an și jumătate și căzuse pe locul 85 ATP. Își poate schimba traiectoria?
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Grecul Stefanos Tsitsipas a reușit o săptămână perfectă pe zgura elvețiană, cucerind primul său titlu după aproape un an și jumătate. Este un succes care i-ar putea recalibra întreaga carieră, după una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani.

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Gura de oxigen de la Gstaad

La 27 de ani, Stefanos Tsitsipas traversează o etapă de tranziție profundă. În a doua jumătate a lunii iulie 2026, el s-a încoronat campion la turneul ATP 250 Swiss Open de la Gstaad (Elveția), după o finală dramatică disputată în fața belgianului Raphael Collignon, 6-4, 6-7, 6-3.

Victoria din stațiunea elvețiană nu înseamnă doar al 13-lea titlu ATP din cariera sa, ci și primul trofeu ridicat deasupra capului de la triumful din martie 2025, la turneul ATP 500 de la Dubai.

Apogeul: când lumea era la picioarele grecului

Pentru a înțelege dimensiunea recentelor dificultăți, trebuie privit de unde a plecat Tsitsipas.

În august 2019, Stefanos Tsitsipas urca pe locul 3 mondial. Câteva luni mai târziu avea să confirme ascensiunea prin câștigarea Turneului Campionilor de la Londra.

Este dublu finalist de Mare Șlem - la Roland Garros (2021) și Australian Open (2023) - ambele finale fiind pierdute în fața lui Novak Djokovic. De asemenea, în palmaresul său strălucesc trei trofee majore la Masters 1000 pe zgură, la Monte Carlo (2021, 2022, 2024).

Prăbușirea: de ce a căzut Tsitsipas până pe locul 85 ATP?

Anii 2025 și 2026 au adus o cădere bruscă și dureroasă pentru campionul elen. Din cauza problemelor medicale repetate, a lipsei de constanță și a unor schimbări frecvente și neinspirate în staff-ul tehnic - inclusiv relații tensionate legate de implicarea tatălui său ca antrenor - jocul său s-a prăbușit.

Lipsit de încredere și eliminat prematur din turneele importante, Tsitsipas ajunsese să ocupe locul 85 în clasamentul mondial, o poziție neobișnuit de joasă pentru un fost Top 3, care l-a obligat să lupte din greu pentru a-și regăsi ritmul și automatismele pe teren.

Poate reveni în elita tenisului? Argumentele care îi dau speranță

Succesul de la Gstaad, unde a arătat o excelentă rezistență fizică și o forță mentală revigorată în setul decisiv împotriva lui Collignon, poate fi scânteia de care avea nevoie.

Specialiștii cred că Tsitsipas are șanse reale să revină în elita circuitului ATP. Zgura rămâne terenul său preferat, iar constanța pe care o poate regăsi acolo i-ar permite să adune puncte valoroase pentru a urca rapid în clasament.

În plus, la 27 de ani, Tsitsipas are o vastă experiență la cel mai înalt nivel. Știe cum se gestionează presiunea unei finale sau cum se joacă împotriva celor mai buni din lume, un lux pe care mulți tineri din circuit încă nu îl au.

Prăbușirea până locul 85 i-a luat o parte din presiunea uriașă cu care a trăit ani la rând ca membru permanent al Top 10. Iar descătușarea emoțională de la Gstaad poate deveni fundația pe care să-și reconstruiască încrederea pierdută..

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