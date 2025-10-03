„Românii, șocant de inofensivi”  Jucătorul de la FCSB ironizat de jurnaliștii din Elveția: „E un mister ce face acolo” + Au râs și de Gigi Becali +21 foto
FCSB - Young Boys FOTO: Sport Pictures
„Românii, șocant de inofensivi” Jucătorul de la FCSB ironizat de jurnaliștii din Elveția: „E un mister ce face acolo” + Au râs și de Gigi Becali

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 03.10.2025, ora 00:20
alt-text Actualizat: 03.10.2025, ora 00:20
  • FCSB - YOUNG BOYS 0-2. Presa din Elveția a scris despre victoria celor de la Young Boys la București, comentariile la adresa fotbaliștilor campioanei României fiind dure.
  • De asemenea, omul de afaceri Gigi Becali a fost ironizat de către ziariștii străini.

După înfrângerea de pe Arena Națională, campioana rămâne cu trei puncte acumulate în primele două etape din Europa League, după victoria obținută în fața celor de la Go Ahead Eagles, scor 1-0.

Ce scrie presa din Elveția după FCSB - Young Boys

La scurt timp de la încheierea meciului de pe Arena Națională, cei de la sport.ch au scris despre evoluția celor de la Young Boys, dar și despre modul în care s-a prezentat campioana României. Elvețienii i-au dedicat un întreg pasaj lui David Miculescu, căpitanul celor de la FCSB din această partidă.

„YB a gestionat jocul din ce în ce mai inteligent, în timp ce FCSB, în ciuda faptului că era condusă, a oferit un potențial ofensiv redus. Românii au rămas șocant de inofensivi, mai ales având în vedere publicul și scorul”, au scris elvețienii.

Despre David Miculescu aceștia au scris: „A avut o seară dificilă, fiind instabil în defensivă în mai multe situații.

De asemenea, s-a chinuit să se agațe de extremele lui Young Boys pe tot parcursul restului meciului, lăsându-i lui Monteiro prea mult spațiu și poziționându-se adesea prea târziu”.

Ziariștii elvețieni, glumă la adresa lui Gigi Becali

Cei de la blick.ch au fost foarte critici la adresa celor de la FCSB. Elvețienii au subliniat diferența de calitate dintre cele două echipe, considerând-o pe campioana României inferioară.

„Chiar și dincolo de obiectivele sale, Monteiro le-a pus în mod repetat probleme adversarilor săi. Ritmul și tehnica sa i-au copleșit în mod repetat pe români, evidențiind diferența de calitate dintre cele două echipe”.

Totodată, jurnaliștii elvețieni l-au criticat pe Valentin Crețu și au făcut chiar și o glumă la adresa finanțatorului Gigi Becali.

„Ce face mai exact Valentin Crețu pe postul de fundaș dreapta este un mister. Face multe, dar cu siguranță nu se apără bine.

PS: Poate că Crețu este atacant central în viața reală și joacă fundaș dreapta doar la ordinul patronului clubului, Gigi Becali. Cine știe?!”, au mai adăugat cei de la blick.ch.

FCSB - Young Boys meci 14.jpg
FCSB - Young Boys meci 14.jpg

Galerie foto (21 imagini)

FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+21 Foto
Conference League
23:40
Europa League
23:36
Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
Young Boys Berna europa league presa fcsb
Conference League
12:07
Campionate
14:40
Diverse
15:01
Campionatul Mondial
13:54
18:07
Stelea Îl apără pe Târnovanu Fostul portar de la națională îi răspunde lui Becali: „Nu e normal!”
Stelea Îl apără pe Târnovanu Fostul portar de la națională îi răspunde lui Becali: „Nu e normal!”
17:16
Pleacă după 6 luni! Jucătorul pe care U Craiova a plătit 1 milion de euro, out în iarnă: „De-abia acum s-au convins”
Pleacă după 6 luni!  Jucătorul pe care U Craiova a plătit 1 milion de euro , out în iarnă: „De-abia acum s-au convins”
16:20
Federal care lucrează și pentru FCSB? Șeful juniorilor FRF e acuzat că face aceeași muncă, în paralel, și pentru campioană. Cum se apără el, ce spune FRF
Federal care lucrează și pentru FCSB? Șeful juniorilor FRF e acuzat că face aceeași muncă, în paralel , și pentru campioană. Cum se apără el, ce spune FRF
17:43
Cu Rusia s-a putut. Cu Israel? Anunțul făcut de FIFA după ce mai multe țări au cerut suspendarea echipelor israeliene din competițiile internaționale
Cu Rusia s-a putut. Cu Israel? Anunțul făcut de FIFA după ce mai multe țări au cerut suspendarea echipelor israeliene din competițiile internaționale
Europa League
02.10
Liga 2
02.10
Europa League
02.10
Europa League
02.10
