Comentariu deplasat Un crainic din Norvegia, concediat pentru o glumă despre Camilla Herrem, handbalistă diagnosticată cu cancer

  • Tom Gulliksen, crainicul echipei de handbal Gjerpen HK, a fost concediat după ce a făcut o glumă neinspirată pe seama jucătoarei Camilla Herrem (38 de ani), diagnosticată cu cancer.
  • Totul s-a întâmplat în meciul dintre Gjerpen HK și Sola HK, scor 24-29, de pe 21 octombrie.

Camilla Herrem a fost diagnosticată cu cancer la sân în iunie.

După doar 5 zile de la ultima sesiune de chimioterapie, jucătoarea a evoluat în partida cu Gjerpen HK și a marcat 4 goluri.

Crainicul echipei Gjerpen, dat afară pentru un comentariu deplasat

Înainte de fluierul de start al partidei, Camillei Herrem i s-a oferit un buchet de flori în semn de recunoștință pentru cariera sa sportivă și pentru exemplul său de depășire a dificultăților.

În acel moment, crainicul arenei, Tom Gulliksen, a făcut o glumă deplasată despre jucătoara care suferă de cancer.

„Ea este un exemplu de urmat, care demonstrează ce se poate realiza… nici măcar nu are nevoie de uscător de păr pentru a se coafa”, a spus Tom Gulliksen, potrivit marca.com.

Opt zile mai târziu de la acel meci, Gjerpen a anunțat că a decis să pună capăt colaborării cu Tom Gulliksen.

„Atât clubul, cât și persoana care a făcut acea declarație și-au cerut scuze ulterior. Sola și Camilla Herrem au acceptat scuzele și au considerat problema încheiată.

Consiliul de administrație al Gjerpen HK dorește să sublinieze că acesta a ocupat funcția de voluntar timp de un an și jumătate, ajutând astfel clubul într-o perioadă dificilă.

După o evaluare generală, s-a convenit ca Tom Gulliksen și Gjerpen HK să pună capăt relațiilor lor”, conform sursei citate.

Crainicul și echipa Gjerpen i-au cerut scuze Camillei Herrem

Antrenorul echipei Sola HK, Steffen Stegavik, care este și partenerul Camillei Herrem, a declarat că Tom Gulliksen și echipa Gjerpen și-au cerut scuze pentru declarațiile crainicului.

„A fost un comentariu foarte nefericit. Am discutat cu Gjerpen în aceeași seară, iar ei și-au asumat responsabilitatea și și-au cerut scuze”, a declarat antrenorul echipei Sola, conform sursei citate.

Camilla Herrem este una dintre cele mai curajoase sportive pe care le cunosc. Înțeleg că umorul meu a fost nepotrivit, îmi cer scuze pentru asta și regret profund Tom Gulliksen

Camilla Herrem a strâns 332 de meciuri pe plan internațional. Printre cele mai mari reușite ale ei se numără două medalii de aur, două de bronz olimpice, trei campionate mondiale și cinci europene.

Handbalista s-a retras din naționala Norvegiei după EURO 2024.

