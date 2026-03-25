Cum jucăm cu Turcia  Ce echipă ar urma să alinieze Lucescu la partida din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial

- Cu cine va juca Mircea Lucescu (80 de ani) la meciul cu Turcia, din barajul de calificare la Campionatul Mondial.
- Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
Dacă vor trece de selecționata antrenată de Vincenzo Montella, „tricolorii” vor înfrunta câștigătoarea duelului Slovacia - Kosovo, în meciul decisiv pentru calificare, tot în deplasare.
Echipa probabilă pentru barajul cu Turcia
GOLAZO.ro a aflat cu ce echipă ar urma să înceapă Mircea Lucescu partida de la Istanbul, împotriva Turciei.
După problemele pe care le-a avut ca urmare a accidentării suferite la ultimul meci jucat pentru Celta, Ionuț Radu ar urma să fie titular. Portarul a ajuns marți seară în cantonamentul echipei naționale.
Pe linia de fund, Lucescu ar urma să înceapă cu cuplul de fundași centrali Radu Drăgușin - Andrei Burcă, iar în benzi vor juca Andrei Rațiu, respectiv Nicușor Bancu.
La mijloc vor evolua Răzvan Marin, Vlad Dragomir și Ianis Hagi, în timp ce în atac Lucescu se va baza pe Dennis Man, Daniel Bîrligea și Valentin Mihăilă.
Echipa probabilă a României:
- Radu - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R. Marin, Dragomir, I. Hagi - Man, Bîrligea, Mihăilă
Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia
PORTARI
- Ionuț RADU (Celta Vigo, 7/0)
- Laurențiu POPESCU (U Craiova, 0/0)
- Marian AIOANI (Rapid, 0/0)
- Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)
FUNDAȘI
- Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
- Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)
- Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
- Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
- Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
- Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)
- Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)
- Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)
- Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
MIJLOCAȘI
- Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)
- Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
- Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
- Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
- Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)
- Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
- Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)
- Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)
- Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)
- Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)
- Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)
ATACANȚI
- Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)
- David MICULESCU (FCSB, 6/0)
- Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)