„Aș fi vrut 35% români pe stadion” Lucescu, supărat la conferință: voia mai multe bilete pentru fanii „tricolori” + alt motiv de enervare

Mircea Lucescu și-a expus dezamăgirea la conferința de presă
Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Raed Krishan (video&foto) , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 25.03.2026, ora 18:57
alt-text Actualizat: 25.03.2026, ora 20:05
  • Reporterii GOLAZO.ro sunt la Istanbul, de unde îți oferă cele mai importante informații despre meciul Turcia - România. 
  • Mircea Lucescu și-a expus dezamăgirea la conferința de presă. Ar fi vrut să vadă mult mai mulți suporteri români la acest meci. Vor fi 38.000 de fani turci și numai 2.500 de compatrioți”.
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV. 

Naționala a ajuns cu întârziere la stadionul lui Beșiktaș pentru conferință și antrenamentul oficial înaintea semifinalei barajului cu Turcia. Traficul din Istanbul a blocat și autocarul „tricolorilor”.

Lucescu: „Ar fi trebuit să primim mai multe locuri pentru fanii noștri”

Mircea Lucescu a spus că îl nemulțumește ceva la acest meci. Că nu sunt suficienți fani români pe „Beșiktaș Park”.

„E un joc extrem de important, ambele echipe așteaptă de mult timp această calificare la Mondial.

Ambianța e extraordinară, dar ar fi trebuit să primim mai multe locuri pentru suporterii români, 30-35 la sută din capacitatea stadionului”, a declarat selecționerul, dezamăgit că vor fi 38.000 de spectatori turci și atât de puțini români.

2.500 de suporteri
români vor fi joi seară în tribunele arenei Beșiktaș
Lucescu a intervenit peste Drăgușin

Lucescu se supărase deja la sfârșitul dialogului presei cu Radu Drăgușin.

Selecționerul a intervenit peste jucător.

Când stoperul a fost întrebat dacă golul lui Arda Guler, de la 70 de metri, la Real Madrid, influențează în vreun fel atmosfera din vestiarul nostru, Il Luce a intervenit:

„Ce întrebare e asta? Avem un meci important cu Turcia, ce importanță are că a dat Arda gol de la 70 de metri. Și Hagi a dat”.

Drăgușin a răspuns și el: „De nicio măsură nu e important acel gol”.

Mi-aș fi dorit ca Turcia și România să fie împreună la Mondial. Nu se poate însă, așa că doar echipa mai bună merge. Fotbalul est-european merită o echipă la Cupa Mondială Mircea Lucescu, selecționerul României

Drăgușin: „Ne dă multă încredere că fanii ne văd la Mondiale”

Internaționalul spusese înainte, la întrebarea GOLAZO.ro, cât de mult contează că fanii noștri cred în națională.

„Ne dă multă încredere faptul că suporterii ne văd la Mondiale. Vor fi importanți mâine, îi simțim mereu de pe teren, îi simțim când cântă pentru noi”.

Când suntem împreună, noi pe teren, ei în tribună, putem obține lucruri frumoase Radu Drăgușin, stoperul naționalei

