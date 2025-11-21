Hagi, cu inima împărțită Gluma „Regelui”, înaintea barajului pentru CM 2026: „Sigla României pe inimă și sigla Turciei în dreapta”

Gheorghe Hagi (60 de ani), golgheterul all-time al naționalei României, a acordat un interviu presei din Turcia după tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026.

tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026. Tricolorii vor întâlni Turcia în semifinale. Dacă vor ajunge în finală, se vor duela cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo. Meciurile de baraj se vor disputa pe 26 și 31 martie.

Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic va avea loc anul viitor, între 11 iunie și 19 iulie.

Hagi e o legendă și în România, dar și în Turcia, după performanțele reușite în tricoul lui Galatasaray. „Regele” a avut câteva cuvinte de laudă la adresa selecționatei din „țara semilunei”, dar a spus răspicat că România rămâne favorita sa în acest duel.

Gheorghe Hagi: „Voi avea un tricou făcut cu sigla României pe inimă și sigla Turciei în dreapta”

„În martie, voi avea un tricou făcut cu sigla României pe inimă și sigla Turciei în dreapta. Glumesc, desigur, dar e clar că sunt 100% de partea României.

Pe de altă parte, Turcia e a doua mea patrie. Familia mea și cu mine ne-am simțit întotdeauna extraordinar. Mulțumesc Turciei pentru că are atâta grijă de mine. În rest, sunt 100% român.

Echipa sufletului meu a fost întotdeauna echipa națională”, a declarat Hagi pentru fanatik.com.tr.

5 ani a petrecut Gheorghe Hagi ca jucător în Turcia (1996 - 2001)

România și Turcia s-au întâlnit ultima dată într-un meci oficial în anul 2013, în preliminariile Cupei Mondiale din 2014.

Atunci, Turcia se impunea, scor 2-0, la București, în timp ce „tricolorii” au câștigat în deplasare, scor 1-0, după un gol marcat de Gicu Grozav.

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - Romania

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

