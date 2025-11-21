Tragerea la sorți a meciurilor din barajele din martie a avut loc joi, la Zurich, unde au participat toți selecționerii celor 16 echipe din play-off

Neamțul Franco Foda, selecționerul Kosovo, a dialogat cu Lucescu, după ce a aflat că dacă și ei și noi vom câștiga semifinale, atunci ne întâlnim în meci direct, la Priștina

Dacă România o va elimina pe Turcia și Kosovo va trece de Slovacia, atunci finala pentru Mondialul din 2026 va propune un duel realmente exploziv: Kosovo - România, care se va disputa într-o singură manșă, pe 31 martie, la Priștina.

După ce FIFA a terminat tragerea la sorți de la Zurich, de joi la prânz, Lucescu spune că s-a întâlnit cu Franco Foda, cel care i-a transmis că și-ar dori încă un duel cu România.

„Foda mi-a urat succes și mi-a zis că ar vrea să ne calificăm și să jucăm în finală cu ei, cu Kosovo”, a dezvăluit Lucescu într-o discuție cu GOLAZO.ro.

Selecționerul tricolorilor spune că i-a replicat tehnicianului neamț: „I-am zis chiar așa: «sper ca de data aceasta să jucați până la final! Sau aveți de gând să ieșiți iarăși de pe teren?». Nu mi-a zis nimic, doar s-a amuzat” .

Lucescu face trimitere la celebrul meci România - Kosovo, din noiembrie 2024, din penultima etapă a grupei de Liga Națiunilor.

Scorul era 0-0, iar în minutul 85, jucătorii kosovari au ieșit de pe teren, acuzând că sunt jigniți atunci când din tribune se strigă: Serbia, Serbia! Au refuzat să mai iasă pentru a continua, arbitrul a oprit definitiv jocul, iar UEFA a dictat 3-0 la „masa verde” pentru România.

Federația din Kosovo a mers inclusiv la TAS, susținând că ea trebuie să câștige prin forfait, dar a pierdut la toate instanțele.

Dacă România va trece de Turcia, iar Kosovo de Slovacia, și noi și ei urmând să jucăm în deplasare, în semifinale, se va repeta duelul direct. Acum, miza ar fi uriașă: calificarea la Mondial.

În ultimii 2 ani și jumătate, România și Kosovo s-au întâlnit de 4 ori, în preliminarii și Nations League, Kosovo nu doar că nu a câștigat nici un meci, dar nici nu ne-a marcat gol.

Disputele România versus Kosovo

Iunie 2023: Kosovo - România 0-0, prelim. CE 2024

Septembrie 2023: România - Kosovo 2-0, prelim. CE 2024

Septembrie 2024: Kosovo - România 0-3, Liga Națiunilor

Noiembrie 2024: România - Kosovo 0-0, 3-0 la masa verde, Liga Națiunilor

Kosovo, în schimb, a avut un traseul formidabil în actualele preliminarii de CM. Deși grupa din care a făcut parte a fost una infernală, alături de Elveția, Suedia și Slovenia, Kosovo a pierdut un singur meci, cu Elveția, a adunat 11 puncte (dublă victorie cu Suedia), a terminat pe locul secund și va juca semifinala play-off-ului cu Slovacia, în deplasare.

47 e locul ocupat de România în clasamentul FIFA, în vreme ce Kosovo e abia pe 80

