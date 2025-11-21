„Trebuie să fie la Mondial” Două nume mari ale fotbalului european vorbesc despre Turcia - România

Pavel Nedved și Christian Karembeu, primul, Balon de Aur, al doilea, campion mondial și european, dau același verdict asupra confruntării Turcia - România, în semifinalele barajului CM 2026.

Pavel Nedved și Christian Karembeu sunt două figuri din aceeași generație care nu pot fi confundate în istoria fotbalului mondial.

Nedved și Karembeu, la tragerea la sorți a barajului

Cehul, 53 de ani, a fost ales Balonul de Aur în 2003, a cucerit trofee cu Lazio și Juventus, jucând finala Euro 1996 cu naționala țării sale (1-2 cu Germania după prelungiri, la „golul de aur”).

Francezul, 54 de ani, nu a fost atât de influent pe teren precum Nedved, dar are două Ligi ale Campionilor la Real Madrid. Iar alături de Franța, titlul mondial (1998) și cel european (2000).

Pavel Nedved este astăzi directorul general al federației Cehiei Foto: Imago

Amândoi au fost joi la sediul FIFA pentru tragerea la sorți a barajelor Mondialului.

Nedved, ca director general al federației pragheze. Selecționata Cehiei e implicată în play-off.

Karembeu a fost invitat să participe activ la tragere.

Karembeu: „Turcia poate fi la Mondial”. Nedved: „Vom vedea Turcia acolo”

Ambii au discutat cu presa turcă despre semifinala care ne interesează la fel de mult și pe noi, Turcia - România.

„Cunosc foarte bine naționala Turciei. Are jucători fantastici. M-am apropiat de Fatih Terim în perioada petrecută în Arabia Saudită (n.r. au lucrat împreună la Al-Shabab), știu totul despre fotbalul turc”, a declarat Nedved.

Concluzia lui: „Turcia e valoroasă. O vom vedea la Campionatul Mondial”.

La rândul său, Karembeu a afirmat după ceremonia de la Zurich, potrivit Spor X:

„Turcia are jucători foarte talentați. Se poate califica la Mondial”. Întărind imediat: „Trebuie să fie acolo”.

