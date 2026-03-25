Turcia vs România la baraj: Istoricul întâlnirilor directe ne este favorabil. Cum arată cotele la pariuri?

Cele opt semifinale de play-off european pentru Campionatul Mondial 2026 se joacă pe 26 martie.

Singura care începe la ora 19:00 este cea dintre Turcia și România.

Partida se va desfășura la Istanbul, pe stadionul lui Beșiktaș, care are peste 40 000 locuri și va fi transmisă în direct de Prima TV.

În cazul în care se va califica în finală, România va înfrunta, în deplasare, Slovacia sau Kosovo.

România, cotată cu 5.10 la victorie în fața Turciei

Cu un lot de aproape 4 ori mai valoros (conform Transfermarkt) și avantajul propriului teren, Turcia pornește mare favorită în această partidă, cu o cotă de 1.51 la casa de pariuri TopBet.

Victorie Turcia: 1.51

Egal: 4.25

Victorie România: 5.10

Din cele patru deplasări din preliminariile pentru Campionatul Mondial, România a obținut 3 puncte cu San Marino și 1 punct cu Cipru. A fost învinsă de Austria și de Bosnia. În fiecare dintre cele patru partide a marcat cel puțin un gol. Cota ca România să înscrie în timp regulamentar în partida cu Turcia este 1.62. “Tricolorii” au cota 3.75 pentru a se califica în finala play-off-ului. Turcii sunt cotați cu 1.28 să reușească acest lucru. O selecție interesantă este cea care include faptul că ambele echipe înscriu și total goluri peste 2.5.

România conduce autoritar în întâlnirile directe

Turcia și România s-au întâlnit până acum de 27 de ori. “Tricolorii” s-au impus în 14 rânduri, față de doar 5 victorii ale formației turce. Opt partide s-au încheiat la egalitate. Ultima întâlnire directă a fost în 2017. Este vorba despre un amical desfășurat în România și câștigat de “tricolori” cu scorul de 2-0.

Ultima întâlnire directă oficială din Turcia s-a produs în 2012, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2014. Atunci România s-a impus cu scorul de 1-0, singurul gol al partidei fiind marcat de Gicu Grozav. La acea vreme, selecționata României era condusă de Victor Pițurcă, iar cea a Turciei chiar de Mircea Lucescu.

Probleme de lot pentru Mircea Lucescu

Selecționerul României, Mircea Lucescu, a convocat 26 de jucători în vederea acestui play-off. Cei mai mulți jucători la echipa națională îi dă Universitatea Craiova, 5 la număr. Inițial era vorba de 4 jucători, însă Lucescu a fost nevoit să apeleze la portarul Laurențiu Popescu, aflat în vacanță, după ce Ionuț Radu s-a accidentat și nu se știe dacă va putea evolua.

Un alt portar care s-a accidentat weekendul trecut este Marius Popa, de la CFR Cluj. A fost înlocuit de Cătălin Căbuz, de la FC Argeș. Căbuz este singurul convocat de Lucescu de la FC Argeș în vederea acestui play-off. Astfel, singura formație aflată în play-off-ul Superligii care nu are niciun jucător convocat la națională pentru acest play-off este Dinamo.

De partea cealaltă, Vincenzo Montella a convocat nu mai puțin de 10 atacanți, aproape o treime din jucătorii din lot. Vedetele Turciei sunt:

Arda Guler (Real Madrid, 90 milioane euro)

Kenan Yildiz (Juventus, 75 milioane euro, cel mai bun marcator al Turciei în calificările pentru Campionatul Mondial)

Kerem Akturkoglu (Fenerbahce, 22 milioane euro)

Hakan Calhanoglu (Inter Milano, 22 milioane euro)

Valoarea aproximativă a lotului selecționatei Turciei este de 450 de milioane de euro, pe când cea a României este de 100 de milioane de euro.

După 4 ediții în care selecționate din Europa au cucerit trofeul, Argentina a reușit să pună mâna pe trofeu la ultima ediție a CM. În finală a trecut de Franța după executarea loviturilor de departajare. Din toate cele 22 de ediții ale Campionatului Mondial, naționalele europene au cucerit de 12 ori trofeul, iar cele sud-americane în 10 rânduri.