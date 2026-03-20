Cu cine luptăm pentru Mondial Turcia a anunțat lotul pentru meciul cu România » Nu lipsesc starurile de la Inter, AS Roma sau Real Madrid

Selecționerul Turciei, Vincenzo Montella (51 de ani), a anunțat lotul preliminar de 30 de jucători pe care se va baza pentru meciurile din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Turcia - România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Lotul preliminar al Turciei. Împotriva cui va juca România

Vineri, 20 martie, selecționerul Vincenzo Montella a anunțat lotul preliminar al Turciei pentru meciul cu România și pentru posibilul meci din finala barajului pentru CM 2026.

PORTARI

Altay Bayindir (Manchester United,11/0)

Mert Günok (Fenerbahçe, 37/0)

Muhammed Sengezer (Istanbul Bașakșehir, 0/0)

Ugurcan Cakir (Galatasaray, 36/0)

FUNDAȘI

Abdulkerim Bardakci (Galatasaray, 24/2)

Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen, 0/0)

Eren Elmali (Galatasaray, 20/0)

Ferdi Kadıoğlu (Brighton, 28/1)

Merih Demiral (Al-Ahli, 61/6)

Mert Müldür (Fenerbahçe, 41/3)

Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor, 3/0)

Ozan Kabak (Hoffenheim, 26/2)

Samet Akaydin (Rizespor, 17/1)

Zeki Celik (AS Roma, 58/3)

MIJLOCAȘI

Atakan Karazor (VfB Stuttgart, 2/0)

Hakan Çalhanoglu (Inter, 102/22)

Ismail Yuksek (Fenerbahçe, 29/1)

Kaan Ayhan (Galatasaray, 72/5)

Orkun Kökçü (Beșiktaș, 46/3)

Salih Ozcan (Borussia Dortmund, 27/1)

ATACANȚI

Aral Simshir (Midtjylland, 0/0)

Arda Güler (Real Madrid, 26/6)

Bariş Alper Yılmaz (Galatasaray, 31/2)

Deniz Gül (Porto, 5/1)

Irfan Can Kahveci (Kasımpașa, 44/6)

Kenan Yıldız (Juventus, 26/5)

Kerem Akturkoglu (Fenerbahçe, 49/14)

Oguz Aydin (Fenerbahçe, 9/0)

Semih Kiliçsoy (Cagliari, 4/0)

Yunus Akgun (Galatasaray, 17/3)

Învingătoarea dintre Turcia și România va întâlni câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo în finala barajului, în deplasare, pe 31 martie.

Naționala care va obține calificarea la Campionatul Mondial va face parte din grupa grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

FOTO. Stadionul pe care se joacă barajul Turcia - România

