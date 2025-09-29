Djokovic l-a „înțepat” pe Louis Munteanu Mesaj pentru atacantul lui CFR Cluj: „Dacă e pe lista de plecări și nu se întâmplă, influențează”

U CLUJ - CFR CLUJ 2-2. Damjan Djokovic (35 de ani) a avut un mesaj cu subînțeles pentru Louis Munteanu (23 de ani).

Marcator în derby-ul Clujului, Djokovic a dezvăluit că ratarea transferului în străinătate a lui Louis Munteanu a dat peste cap și atmosfera din vestiar.

U CLUJ - CFR CLUJ 2-2 . Damjan Djokovic: „Dacă un atacant e pe lista de plecări și nu se întâmplă, influențează”

„Dacă un atacant e pe lista de plecări și vrea să plece și nu se întâmplă, bineînțeles că influențează. Acum, perioada de transferuri e închisă, noi trebuie să ne concentrăm pe ce avem de făcut pe teren.

Trebuie să câștigăm încrederea pe care am pierdut-o”, a afirmat Djokovic la Digi Sport.

Louis Munteanu a fost pe lista mai multor echipe în această vară, dar discuțiile nu s-au concretizat.

Djokovic: „Luăm prea multe goluri”

Djokovic a vorbit și despre problemele defensive ale formației lui Andrea Mandorlini.

„Am luat primul gol aiurea, dar e bine că am egalat. Din păcate, nu a venit și al treilea gol.

E de lucrat partea defensivă. Cred că am luat deja 19 goluri, prea mult. Și în Europa avem multe goluri luate, e prea mult. Trebuie să ne gândim bine cum să nu luăm goluri, după aia avem jucători de calitate în față care să marcheze. E prea mult”, a concluzionat Damjan Djokovic.

