PSG vrea să fie peste Barcelona Campioana Europei încearcă să încheie cel mai mare contract de sponsorizare din istorie, cu Nike

PSG se află în negocieri cu Nike pentru a-și reînnoi contractul de sponsorizare tehnică până în 2039.

Scopul este de a depăși acordul pe care compania americană de echipament sportiv îl are cu Barcelona: 1,7 miliarde de euro până în 2038.

Început în anul 1989, parteneriatul dintre PSG și Nike este unul dintre cele mai longevive din istoria fotbalului.

Din 2018, filiala de baschet a Nike, brandul emblematicului Michael Jordan (63 de ani) a început să colaboreze îndeaproape cu clubul pentru a crea al treilea și al patrulea rând de echipament.

PSG încearcă să încheie cel mai mare contract de sponsorizare din istorie, cu Nike

Un an mai târziu, PSG și gigantul american au ajuns la un acord de reînnoire a contractului până în 2032, în baza căruia clubul parizian ar fi încasat 60 de milioane de euro pe sezon.

Primul echipament Nike din istoria clubului PSG/ Foto footballkitarchive.com

Acum, PSG încearcă să dea o adevărată lovitură și să semneze cel mai mare contract de sponsorizare din istoria Nike, potrivit mundodeportivo.com.

Pentru a face acest lucru, campioana din Ligue 1 va trebui să depășească acordul de 1,7 miliarde de euro pe care marca de îmbrăcăminte sportivă îl are cu FC Barcelona.

În acest moment, catalanii primesc 108 milioane de euro pe sezon, iar începând cu 2028, contractul va ajunge la 120 de milioane de euro pe sezon.

Prin contractul actual, PSG nu se află printre primele zece cluburi în ceea ce privește sponsorizările tehnice. Clasamentul este condus de FC Barcelona

Podiumul este completat de Real Madrid, al cărui acord cu Adidas are aceeași valoare, de 120 de milioane de euro, și de Manchester City FC, care încasează 115 milioane de euro din parteneriatul cu Puma.

Partenerii tehnici pe care i-a avut PSG de-a lungul timpului

Le Coq Sportif - 1975, 1976 - 1977 (în parteneriat cu In House), 1978 - 1986

Kopa 1975 - 1976

Pony 1977 - 1978

Adidas 1986 - 1989

Nike 1989 - prezent

Sursa: Football Kit Archive

PSG, cifră de afaceri record în sezonul 2024-2025

Stagiunea trecută a fost una de vis pentru PSG, atât pe plan sportiv, cât și financiar.

Campioana Europei a încheiat sezonul precedent cu o cifră de afaceri record de 837 de milioane de euro.

Interesul pentru clubul parizian s-a extins până la jucătorul din NBA Kevin Durant, care a investit 46 de milioane de euro, achiziționând 1,6% din capitalul social al echipei franceze.

În urma acestei investiții, valoarea totală a clubului a ajuns la aproximativ 3 miliarde de euro.

