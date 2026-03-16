PSG vrea să fie peste Barcelona Campioana Europei încearcă să încheie cel mai mare contract de sponsorizare din istorie, cu Nike
PSG încearcă să încheie cel mai mare contract de sponsorizare din istorie cu Nike/ Foto: IMAGO
PSG vrea să fie peste Barcelona Campioana Europei încearcă să încheie cel mai mare contract de sponsorizare din istorie, cu Nike

alt-text Publicat: 16.03.2026, ora 15:19
alt-text Actualizat: 16.03.2026, ora 15:19
  • PSG se află în negocieri cu Nike pentru a-și reînnoi contractul de sponsorizare tehnică până în 2039.
  • Scopul este de a depăși acordul pe care compania americană de echipament sportiv îl are cu Barcelona: 1,7 miliarde de euro până în 2038.

Început în anul 1989, parteneriatul dintre PSG și Nike este unul dintre cele mai longevive din istoria fotbalului.

Din 2018, filiala de baschet a Nike, brandul emblematicului Michael Jordan (63 de ani) a început să colaboreze îndeaproape cu clubul pentru a crea al treilea și al patrulea rând de echipament.

Pintilii, ofertat. A și semnat! Fostul antrenor al FCSB revine la 9 zile după ce a demisionat împreună cu Charalambous
Pintilii, ofertat. A și semnat!  Fostul antrenor al FCSB revine  la 9 zile după ce a demisionat împreună cu Charalambous

PSG încearcă să încheie cel mai mare contract de sponsorizare din istorie, cu Nike

Un an mai târziu, PSG și gigantul american au ajuns la un acord de reînnoire a contractului până în 2032, în baza căruia clubul parizian ar fi încasat 60 de milioane de euro pe sezon.

Primul echipament Nike din istoria clubului PSG/ Foto footballkitarchive.com Primul echipament Nike din istoria clubului PSG/ Foto footballkitarchive.com
Primul echipament Nike din istoria clubului PSG/ Foto footballkitarchive.com

Acum, PSG încearcă să dea o adevărată lovitură și să semneze cel mai mare contract de sponsorizare din istoria Nike, potrivit mundodeportivo.com.

Pentru a face acest lucru, campioana din Ligue 1 va trebui să depășească acordul de 1,7 miliarde de euro pe care marca de îmbrăcăminte sportivă îl are cu FC Barcelona.

În acest moment, catalanii primesc 108 milioane de euro pe sezon, iar începând cu 2028, contractul va ajunge la 120 de milioane de euro pe sezon.

Prin contractul actual, PSG nu se află printre primele zece cluburi în ceea ce privește sponsorizările tehnice. Clasamentul este condus de FC Barcelona

Podiumul este completat de Real Madrid, al cărui acord cu Adidas are aceeași valoare, de 120 de milioane de euro, și de Manchester City FC, care încasează 115 milioane de euro din parteneriatul cu Puma.

Partenerii tehnici pe care i-a avut PSG de-a lungul timpului

  • Le Coq Sportif - 1975, 1976 - 1977 (în parteneriat cu In House), 1978 - 1986
  • Kopa 1975 - 1976
  • Pony 1977 - 1978
  • Adidas 1986 - 1989
  • Nike 1989 - prezent

Sursa: Football Kit Archive

PSG, cifră de afaceri record în sezonul 2024-2025

Stagiunea trecută a fost una de vis pentru PSG, atât pe plan sportiv, cât și financiar.

Campioana Europei a încheiat sezonul precedent cu o cifră de afaceri record de 837 de milioane de euro.

Interesul pentru clubul parizian s-a extins până la jucătorul din NBA Kevin Durant, care a investit 46 de milioane de euro, achiziționând 1,6% din capitalul social al echipei franceze.

În urma acestei investiții, valoarea totală a clubului a ajuns la aproximativ 3 miliarde de euro.

Teleormanul sfidează România! Fără echipă în primele două ligi, inaugurează stadion de 10 milioane de euro, dar se închide fabrica de rulmenți: 800 de șomeri noi
Teleormanul sfidează România! Fără echipă în primele două ligi, inaugurează stadion de 10 milioane de euro, dar se închide fabrica de rulmenți: 800 de șomeri noi
Leao, furios FOTO: Portughezul s-a răstit la Allegri, după ce a fost schimbat » Antrenorul a explicat ce l-a nemulțumit, de fapt, pe atacant
Leao, furios FOTO:  Portughezul s-a răstit la Allegri, după ce a fost schimbat » Antrenorul a explicat ce l-a nemulțumit, de fapt, pe atacant

PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
„Influență mare” Vasile Dîncu îl acuză pe Becali că a blocat Steaua în Liga 2: „O situație aberantă” » Cum i-a răspuns patronul lui FCSB
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
LIVE Manchester City - Real Madrid » Spectacol total pe Etihad! + Sporting, remontada pe teren propriu
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale să nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial  Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
