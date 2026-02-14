U Cluj - Csikszereda. Dan Nistor (37 de ani) a intrat în istoria fotbalului românesc, după ce a bifat apariția cu numărul 500 în primul eșalon.

„Șepcile roșii” duc o luptă puternică în ultimele etape ale sezonului regulat, pentru accederea în play-off, însă duelul de sâmbătă a avut o semnificație aparte pentru mijlocașul clujenilor.

U Cluj - Csikszereda. Dan Nistor, la meciul cu numărul 500 în Liga 1

Nistor a fost chemat la mijlocul terenului înaintea fluierului de start și a fost premiat de un oficial LPF, dar și de cele două echipe.

Acesta a primit două tricouri, unul de la U Cluj și unul de la Csikszereda, ambele inscripționate cu numele său și numărul 500. Și LPF i-a trimis o plachetă cu un mesaj de felicitare.

A urmat apoi poza oficială, pentru care a fost chemat și fiul lui Dan Nistor, Matteo.

Veteranul de la U Cluj este acum la doar 15 meciuri distanță de doborârea recordului de apariții în Liga 1, deținut de Ionel Dănciulescu.

Top 5 all-time - apariții în Liga 1

Ionel Dănciulescu - 515 meciuri Dan Nistor - 500 meciuri Costică Ștefănescu - 490 meciuri Florea Ispir - 485 meciuri Ladislau Bölöni - 484 meciuri

Nistor a și reușit să marcheze pe Cluj Arena. A ratat un penalty, dar, după ce Pap a apărat șutul, mingea i-a revenit și a trimis-o în poarta goală.

