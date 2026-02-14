Dan Nistor a intrat în istorie FOTO. Veteranul lui U Cluj a bifat  meciul #500 în Liga 1 » De câte partide are nevoie pentru recordul all-time +10 foto
Dan Nistor, la meciul 500. Foto: Facebook/U Cluj
Superliga

Dan Nistor a intrat în istorie FOTO. Veteranul lui U Cluj a bifat meciul #500 în Liga 1 » De câte partide are nevoie pentru recordul all-time

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 14.02.2026, ora 20:51
  • U Cluj - Csikszereda. Dan Nistor (37 de ani) a intrat în istoria fotbalului românesc, după ce a bifat apariția cu numărul 500 în primul eșalon.

„Șepcile roșii” duc o luptă puternică în ultimele etape ale sezonului regulat, pentru accederea în play-off, însă duelul de sâmbătă a avut o semnificație aparte pentru mijlocașul clujenilor.

Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
Citește și
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
Citește mai mult
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!

U Cluj - Csikszereda. Dan Nistor, la meciul cu numărul 500 în Liga 1

Nistor a fost chemat la mijlocul terenului înaintea fluierului de start și a fost premiat de un oficial LPF, dar și de cele două echipe.

Acesta a primit două tricouri, unul de la U Cluj și unul de la Csikszereda, ambele inscripționate cu numele său și numărul 500. Și LPF i-a trimis o plachetă cu un mesaj de felicitare.

A urmat apoi poza oficială, pentru care a fost chemat și fiul lui Dan Nistor, Matteo.

Veteranul de la U Cluj este acum la doar 15 meciuri distanță de doborârea recordului de apariții în Liga 1, deținut de Ionel Dănciulescu.

Dan Nistor, la meciul cu numărul 500 în Liga 1 / foto: capturi Prima Sport
Dan Nistor, la meciul cu numărul 500 în Liga 1 / foto: capturi Prima Sport

Galerie foto (10 imagini)

Dan Nistor, la meciul cu numărul 500 în Liga 1 / foto: capturi Prima Sport Dan Nistor, la meciul cu numărul 500 în Liga 1 / foto: capturi Prima Sport Dan Nistor, la meciul cu numărul 500 în Liga 1 / foto: capturi Prima Sport Dan Nistor, la meciul cu numărul 500 în Liga 1 / foto: capturi Prima Sport Dan Nistor, la meciul cu numărul 500 în Liga 1 / foto: capturi Prima Sport
+10 Foto
labels.photo-gallery

Top 5 all-time - apariții în Liga 1

  1. Ionel Dănciulescu - 515 meciuri
  2. Dan Nistor - 500 meciuri
  3. Costică Ștefănescu - 490 meciuri
  4. Florea Ispir - 485 meciuri
  5. Ladislau Bölöni - 484 meciuri

Nistor a și reușit să marcheze pe Cluj Arena. A ratat un penalty, dar, după ce Pap a apărat șutul, mingea i-a revenit și a trimis-o în poarta goală.

Citește și

„E singura explicație!” De ce a fluierat Radu Petrescu? Concluziile unui fost arbitru FIFA: „100% așa e!” + Riscă o suspendare uriașă
Superliga
20:10
„E singura explicație!” De ce a fluierat Radu Petrescu? Concluziile unui fost arbitru FIFA: „100% așa e!” + Riscă o suspendare uriașă
Citește mai mult
„E singura explicație!” De ce a fluierat Radu Petrescu? Concluziile unui fost arbitru FIFA: „100% așa e!” + Riscă o suspendare uriașă
„Toți știu ce culori poartă!” Rapid intervine în scandalul de la Ploiești și acuză: „O vor pe FCSB în play-off”
Superliga
19:41
„Toți știu ce culori poartă!” Rapid intervine în scandalul de la Ploiești și acuză: „O vor pe FCSB în play-off”
Citește mai mult
„Toți știu ce culori poartă!” Rapid intervine în scandalul de la Ploiești și acuză: „O vor pe FCSB în play-off”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat 
De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat 
De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat 
liga 1 u cluj Dan Nistor csikszereda meciul 500
Știrile zilei din sport
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
Campionate
14.02
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
Citește mai mult
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
Stranieri
00:41
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
Citește mai mult
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
Scandal imens în Italia VIDEO.  Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
Campionate
00:57
Scandal imens în Italia VIDEO. Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
Citește mai mult
Scandal imens în Italia VIDEO.  Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
Dan Nistor a intrat în istorie FOTO. Veteranul lui U Cluj a bifat  meciul #500 în Liga 1 » De câte partide are nevoie pentru recordul all-time
Superliga
14.02
Dan Nistor a intrat în istorie FOTO. Veteranul lui U Cluj a bifat meciul #500 în Liga 1 » De câte partide are nevoie pentru recordul all-time
Citește mai mult
Dan Nistor a intrat în istorie FOTO. Veteranul lui U Cluj a bifat  meciul #500 în Liga 1 » De câte partide are nevoie pentru recordul all-time
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:41
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
00:57
Scandal imens în Italia VIDEO. Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
Scandal imens în Italia VIDEO.  Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
00:14
Chivu, ca un leu în cușcă VIDEO+FOTO. Dezlănțuit la derby-ul cu Juventus! Pentru ce a primit „galben” și ce a făcut la golul victoriei
Chivu, ca un leu în cușcă VIDEO+FOTO.  Dezlănțuit la derby-ul cu Juventus! Pentru ce a primit „galben” și ce a făcut la golul victoriei
23:53
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Top stiri din sport
„Toți știu ce culori poartă!” Rapid intervine în scandalul de la Ploiești și acuză: „O vor pe FCSB în play-off”
Superliga
14.02
„Toți știu ce culori poartă!” Rapid intervine în scandalul de la Ploiești și acuză: „O vor pe FCSB în play-off”
Citește mai mult
„Toți știu ce culori poartă!” Rapid intervine în scandalul de la Ploiești și acuză: „O vor pe FCSB în play-off”
Victorie crucială în Ungaria CSM București o învinge pe Ferencvaros și face un pas mare spre sferturile Ligii Campionilor!
Handbal
14.02
Victorie crucială în Ungaria CSM București o învinge pe Ferencvaros și face un pas mare spre sferturile Ligii Campionilor!
Citește mai mult
Victorie crucială în Ungaria CSM București o învinge pe Ferencvaros și face un pas mare spre sferturile Ligii Campionilor!
Reghe, în elita Africii Al-Hilal Omdurman s-a calificat în sferturile   Ligii Campionilor de pe primul loc! Cu cine poate juca
Campionate
14.02
Reghe, în elita Africii Al-Hilal Omdurman s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor de pe primul loc! Cu cine poate juca
Citește mai mult
Reghe, în elita Africii Al-Hilal Omdurman s-a calificat în sferturile   Ligii Campionilor de pe primul loc! Cu cine poate juca
Antrenorul viral VIDEO. Cine e omul misterios de la Jocurile Olimpice și de ce apare de fiecare dată în echipamentul altei țări
Jocurile Olimpice
14.02
Antrenorul viral VIDEO. Cine e omul misterios de la Jocurile Olimpice și de ce apare de fiecare dată în echipamentul altei țări
Citește mai mult
Antrenorul viral VIDEO. Cine e omul misterios de la Jocurile Olimpice și de ce apare de fiecare dată în echipamentul altei țări

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 51 dinamo bucuresti 34 rapid 19 Universitatea Craiova 58 petrolul ploiesti 12 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
15.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share