Pleacă de la U Cluj!  „Șepcile roșii” ar urma să se despartă de atacantul crescut de PSG » Nu a mai jucat din ianuarie

U Cluj are un sezon excelent și luptă atât pentru câștigarea campionatului, cât și pentru cucerirea Cupei României.
Odată cu apropierea finalului de sezon, U Cluj a început să facă modificări la nivelul lotului, pregătindu-se pentru următoarea stagiune.
Astfel, formația clujeană ar urma să se despartă de atacantul Virgiliu Postolachi, anunță monitorulcj.ro.
Atacantul originar din Republica Moldova nu a mai evoluat pentru U Cluj din luna ianuarie, ultima sa apariție fiind în partida cu Unirea Slobozia (1-0), din etapa #23 a sezonului regulat din Liga 1.
Postolachi a fost transferat de U Cluj în septembrie 2025 de la rivala CFR, în schimbul sumei de 160.000 de euro.
De la sosirea sa pe Cluj Arena, atacantul a jucat în 16 meciuri, a marcat 2 goluri și a oferit o pasă decisivă.
Virgiliu Postolachi și-a început cariera la academia celor de la PSG. Nu a debutat pentru echipa mare și, în 2019, a fost transferat de Lille. A mai jucat pentru Mouscron (Belgia), Vendsyssel (Danemarca), UTA Arad și Grenoble (Franța).
Pentru U Cluj urmează meciul cu FC Argeș de sâmbătă, de la ora 20:30, din etapa 7 din play-off-ul Ligii 1.
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|6
|42
|2
|U Cluj
|6
|39
|3
|CFR Cluj
|6
|37*
|4
|Dinamo
|6
|34
|5
|Rapid
|6
|32
|6
|FC Argeș
|6
|30