Pleacă de la U Cluj!  „Șepcile roșii” ar urma să se despartă de atacantul crescut de PSG » Nu a mai jucat din ianuarie

U Cluj ar urma să se despartă la finalul sezonului de Virgiliu Postolachi (26 de ani), jucător transferat chiar de la rivala CFR.

U Cluj are un sezon excelent și luptă atât pentru câștigarea campionatului, cât și pentru cucerirea Cupei României.

Odată cu apropierea finalului de sezon, U Cluj a început să facă modificări la nivelul lotului, pregătindu-se pentru următoarea stagiune.

Astfel, formația clujeană ar urma să se despartă de atacantul Virgiliu Postolachi, anunță monitorulcj.ro.

Atacantul originar din Republica Moldova nu a mai evoluat pentru U Cluj din luna ianuarie, ultima sa apariție fiind în partida cu Unirea Slobozia (1-0), din etapa #23 a sezonului regulat din Liga 1.

650.000 de euro este cota de piață a lui Virgiliu Postolachi, conform Transfermarkt

Postolachi a fost transferat de U Cluj în septembrie 2025 de la rivala CFR, în schimbul sumei de 160.000 de euro.

De la sosirea sa pe Cluj Arena, atacantul a jucat în 16 meciuri, a marcat 2 goluri și a oferit o pasă decisivă.

Virgiliu Postolachi și-a început cariera la academia celor de la PSG. Nu a debutat pentru echipa mare și, în 2019, a fost transferat de Lille. A mai jucat pentru Mouscron (Belgia), Vendsyssel (Danemarca), UTA Arad și Grenoble (Franța).

Pentru U Cluj urmează meciul cu FC Argeș de sâmbătă, de la ora 20:30, din etapa 7 din play-off-ul Ligii 1.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 6 42 2 U Cluj 6 39 3 CFR Cluj 6 37* 4 Dinamo 6 34 5 Rapid 6 32 6 FC Argeș 6 30 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

