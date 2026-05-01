Au renunțat la play-off-ul de promovare Motivul e dureros: „Imposibil de suportat” + Cum a reacționat Federația

Probleme mari pentru un club de fotbal feminin din Spania. Conducerea a anunțat că nu va disputa play-off-ul de promovare în Liga a II-a. Motivul, în rândurile de mai jos.

SD Nueva Montana, echipă din Cantabria și campioană a grupei sale în Liga a III-a RFEF (al patrulea eșalon al fotbalului spaniol), a anunțat că nu va disputa play-off-ul de promovare în Liga a II-a, împotriva UD Almeria.

Motivul nu ține de performanța sportivă, ci de imposibilitatea de a acoperi costurile de deplasare.

Au renunțat la play-off -ul de promovare

Decizia a fost descrisă de club drept una luată „cu o durere fără egal”. Echipele de fotbal feminin din ligile inferioare se confruntă cu mari dificultăți financiare.

SD Nueva Montana e un club de cartier cu resurse limitate, iar costurile de deplasare pentru baraj au fost considerate inacceptabile pentru un club modest, scrie mundodeportivo.es.

Din partea S.D. Nueva Montana A.H., dorim să anunțăm decizia de a renunța la disputarea meciului din cauza costurilor ridicate ale deplasării, care sunt imposibile pentru clubul nostru. O decizie luată cu durere, cu multă tristețe pentru munca depusă de fetele noastre, dar care este imposibil de suportat pentru umilul nostru club.Ne pare foarte rău în numele întregii conduceri și al familiei Nueva Montana. Comunicatul oficial al clubului

Cadena SER scrie că șefii clubului au încercat să găsească soluții pentru reducerea costurilor, inclusiv modificarea programării meciului pentru ziua de sâmbătă, astfel încât să fie mai ușor de gestionat din punct de vedere logistic și personal.

Totuși, aceste propuneri nu au fost acceptate. Clubul susține, de asemenea, că a sesizat problema către Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF), însă nu a fost identificată nicio variantă viabilă pentru a-i veni în ajutor.

Tragerea la sorți stabilise o dublă manșă între SD Nueva Montana și UD Almeria, ambele câștigătoare ale grupelor lor.

Conform formatului competițional, turul urma să se dispute la Santander, iar returul pe Estadio de la Juventud Emilio Campra.

În cazul egalității la general, promovarea ar fi revenit echipei andaluze, campioana grupei sale, fără prelungiri sau lovituri de departajare.

În urma retragerii formației din Cantabria, UD Almeria are, practic promovarea asigurată. Mai e nevoie doar de confirmarea oficială din partea federației.

