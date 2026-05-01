Elias, răspuns final: „Nu vin!” Charalambous refuză definitiv oferta de a prelua acum FCSB: „Sunt disponibil din vară”
alt-text Publicat: 01.05.2026, ora 16:31
alt-text Actualizat: 01.05.2026, ora 16:37
  • Au trecut 10 zile de la demisia lui Rădoi. FCSB mai are la dispoziție cel mult 20 de zile să numească un principal care să dețină Licența Pro.
  • Pe 23 sau 24 mai, FCSB va susține semifinala barajului pentru accesul în Conference League, adversară urmând să-i fie Botoșani sau Csikszereda.

FCSB a sperat că-l va convinge pe Elias Charalambous să accepte să se întoarcă pe bancă, în acest final de campionat, după demisia lui Rădoi, însă în cursul zilei de vineri s-a resemnat definitiv.

Antrenorul cipriot a oferit astăzi răspunsul definitiv. „Nu sunt de acord să mă întoc acum la FCSB. Nu vin!”, le-a transmis Elias șefilor campioanei.

Charalambous, răspuns final pentru FCSB: „Nu vin!”

Becali nu s-a grăbit să numească un antrenor după primul refuz al lui Charalambous, de săptămâna trecută, susținând că va reuși el să-l convingă pe cel care a fost antrenor principal în precedenții 3 ani.

Becali însă nu s-a mai întâlnit cu Elias, ci a continuat discuțiile cu acesta prin intermediul lui Teia Sponte, fost oficial al clubului și unul dintre cei mai buni prieteni ai patronului FCSB.

Astăzi, Charalambous avea termen să ofere un răspuns clar și final, iar el a declinat propunerea.

Argumentele pe care le-a avut? Că imaginea lui ar avea de suferit în străinătate dacă s-ar întoarce după doar o lună de unde a decis să demisioneze după ce echipa a ratat accesul în play-off.

În schimb, Charalambous le-a transmis roș-albaștrilor că ar accepta să preia echipa începând din sezonul viitor, după ce se termină cel actual. „Antrenorul care va veni, dacă va califica echipa, atunci va fi principal și mai departe”, a susținut Becali.

Chiar și dacă echipa ar rata însă accesul în Conference, soluția Charalambous nu va mai fi readusă în discuție pentru sezonul viitor, tocmai pentru că el a refuzat acum să vină și să dea o mână de ajutor într-o situație complicată.

„MM a găsit un antrenor”, a spus Becali, însă patronul nu i-a dat acceptul de a-l aduce din moment ce nu avea un răspuns final din partea lui Charalambous.

„Da, am o variantă, sunt înțeles cu el, acceptă toate condițiile, inclusiv staff-ul pe care noi îl avem, aștept doar ca Becali să-mi dea OK-ul”, a declarat Mihai Stoica joi seară, la Prima Sport.

Rădoi a demisionat pe 21 aprilie, iar din acel moment, conform regulamentului, FCSB are la dispoziție o lună în care poate merge pe o variantă de antrenor care să nu aibă licența Pro, după care clubul va fi obligat să respecte regula impusă de UEFA.

Practic, poate termina meciurile din play-out cu cuplul Lucian Filip - Alin Stoica. Un meci a fost deja bifat, 3-1 cu Petrolul, mai urmează 3: Csikszereda (vineri), Slobozia (weekend-ul viitor) și Hermmanstadt (16-17 mai).

Primul baraj pentru Conference e programat în weekend-ul 23/24 mai. FCSB va disputa acest meci, aproape sigur pe teren propriu, în compania lui FC Botoșani sau a lui Csikzereda, cu șanse mari în dreptul grupării moldovene.

Dacă va câștiga, atunci pe 31 mai se va juca finala pentru ultimul loc de Europa, pe terenul formației care se va clasa pe locul 4 în play-off, poziție pe care în momentul de față se regăsește Dinamo.

