Emil Boc e 30% din U Cluj! Cea mai mare sursă de venit a echipei în 2025 a fost autoritatea locală. Cifrele complete din raportul financiar

- Universitatea Cluj a jucat anul trecut, după o foarte lungă pauză, în cupele europene. Cu ce sumă s-a ales din partea UEFA, chiar dacă a fost eliminată de la prima dublă.
- În 2024, cea mai mare sursă de venit a fost reprezentată de sponsorizări și publicitate, lucru care s-a schimbat anul trecut.
Universitatea Cluj e unul dintre cluburile din Liga 1 care e susținut masiv de autoritatea locală, condusă de mulți ani de Emil Boc.
Emil Boc e 30% din U Cluj!
Conform raportului financiar al echipei pentru anul 2025, în finanțarea din banii cetățenilor Clujului a atins cel mai ridicat nivel all-time. Aproape 2,7 milioane de euro.
Boc e primar la Cluj din 2004, cu o întrerupere vreme de circa 3 ani, între 2009 și 2012, când a fost numit premier de Traian Băsescu.
Față de 2024, suma alocată de Boc pentru U Cluj a crescut cu 10%, dar, mai important, a devenit principala sursă de venit a clubului. Și ea reprezintă circa 30% din toate veniturile generate pe parcursul anului trecut.
Principalele surse de venit la U Cluj în 2025
- Autoritatea locală - 2.700.000 euro
- Drepturi TV - 2.300.000
- Sponsorizări și publicitate - 2.200.000
- Bilete la meciuri - 1.000.000
În vara lui 2025, Universitatea Cluj s-a întors după decenii întregi în cupele europene. A fost în Conference League, unde însă a fost eliminată chiar de la prima dublă, de armenii de la Ararat Armenia.
Cu toate acestea, încasările de la UEFA au însemnat peste 600.000 de euro.
U Cluj a cheltuit responsabil veniturile pe care le-a avut. Și care au însemnat, cu totul în jur de 9,6 milioane de euro. N-a ieșit pe pierdere, iar profitul a fost unul puțin peste 100.000 e euro.
Cea mai mare cheltuială a fost, așa cum se întâmplă peste tot, cu bugetul salarial. Care a atins nu mai puțin de 6,6 milioane de euro.
U Cluj a devenit în ultimii ani un club care a început să conteze și la nivel de juniori. Clubul e mereu prezent în fazele finale în competițiile juvenile organizate de FRF.
Efortul financiar cu Centrul de Copii și Juniori pe anul 2025 a fost de 1.000.000 de euro. Tot pentru anul 2025, în ierarhia Academiilor realizată de FRF, U Cluj a ocupat locul 4.
Clasificarea Academiilor de fotbal în 2025, după criteriile FRF
- Farul
- Csikszereda
- Academia Viitorul Cluj
- Universitatea Cluj
- Sport Team București
- FC Voluntari
- FC Argeș
- Rapid
- Steaua
- FCSB