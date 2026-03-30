Emil Boc e 30% din U Cluj! Cea mai mare sursă de venit a echipei în 2025 a fost autoritatea locală. Cifrele complete din raportul financiar
alt-text Publicat: 30.03.2026, ora 13:33
alt-text Actualizat: 30.03.2026, ora 13:33
  • Universitatea Cluj a jucat anul trecut, după o foarte lungă pauză, în cupele europene. Cu ce sumă s-a ales din partea UEFA, chiar dacă a fost eliminată de la prima dublă.
  • În 2024, cea mai mare sursă de venit a fost reprezentată de sponsorizări și publicitate, lucru care s-a schimbat anul trecut.

Universitatea Cluj e unul dintre cluburile din Liga 1 care e susținut masiv de autoritatea locală, condusă de mulți ani de Emil Boc.

Emil Boc e 30% din U Cluj!

Conform raportului financiar al echipei pentru anul 2025, în finanțarea din banii cetățenilor Clujului a atins cel mai ridicat nivel all-time. Aproape 2,7 milioane de euro.

Boc e primar la Cluj din 2004, cu o întrerupere vreme de circa 3 ani, între 2009 și 2012, când a fost numit premier de Traian Băsescu.

Față de 2024, suma alocată de Boc pentru U Cluj a crescut cu 10%, dar, mai important, a devenit principala sursă de venit a clubului. Și ea reprezintă circa 30% din toate veniturile generate pe parcursul anului trecut.

Principalele surse de venit la U Cluj în 2025

  • Autoritatea locală - 2.700.000 euro
  • Drepturi TV - 2.300.000
  • Sponsorizări și publicitate - 2.200.000
  • Bilete la meciuri - 1.000.000

În vara lui 2025, Universitatea Cluj s-a întors după decenii întregi în cupele europene. A fost în Conference League, unde însă a fost eliminată chiar de la prima dublă, de armenii de la Ararat Armenia.

Cu toate acestea, încasările de la UEFA au însemnat peste 600.000 de euro.

U Cluj a cheltuit responsabil veniturile pe care le-a avut. Și care au însemnat, cu totul în jur de 9,6 milioane de euro. N-a ieșit pe pierdere, iar profitul a fost unul puțin peste 100.000 e euro.

Cea mai mare cheltuială a fost, așa cum se întâmplă peste tot, cu bugetul salarial. Care a atins nu mai puțin de 6,6 milioane de euro.

70%
din cheltuielile Universității Cluj pe anul 2025 au fost reprezentate de salariile jucătorilor, antrenorilor și celorlalte persoane din club

U Cluj a devenit în ultimii ani un club care a început să conteze și la nivel de juniori. Clubul e mereu prezent în fazele finale în competițiile juvenile organizate de FRF.

Efortul financiar cu Centrul de Copii și Juniori pe anul 2025 a fost de 1.000.000 de euro. Tot pentru anul 2025, în ierarhia Academiilor realizată de FRF, U Cluj a ocupat locul 4.

Clasificarea Academiilor de fotbal în 2025, după criteriile FRF

  1. Farul 
  2. Csikszereda
  3. Academia Viitorul Cluj
  4. Universitatea Cluj
  5. Sport Team București
  6. FC Voluntari
  7. FC Argeș
  8. Rapid
  9. Steaua
  10. FCSB

