Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu Investigația la care este supus selecționerul. Ce vor să afle doctorii
Duminică, soția lui Matei Lucescu, nepotul selecționerului, a adus dosarul medical al acestuia la Spitalul Universitar
Nationala

Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu Investigația la care este supus selecționerul. Ce vor să afle doctorii

alt-text Publicat: 30.03.2026, ora 11:54
alt-text Actualizat: 30.03.2026, ora 13:22
  • Mircea Lucescu (80 de ani) se află, de duminică, internat la Spitalul Universitar din București, iar astăzi medicii au decis să-i facă o nouă serie de analize. Despre ce e vorba, în rândurile de mai jos.

Ieri, Mircea Lucescu a ajuns de urgență la spital, după ce i s-a făcut rău la antrenamentul echipei naționale de la Mogoșoaia, cu două zile înainte de amicalul cu Slovacia.

A fost diagnosticat cu tahicardie ventriculară, o problemă foarte gravă, existând riscul chiar și de stop cardiac.

Citește și
Citește mai mult
Investigația la care este supus Mircea Lucescu. Ce vor să afle doctorii

Astăzi, selecționerul face o coronarografie. Medicii vor să afle dacă Lucescu are arterele înfundate.

Coronarografia este o procedură imagistică minim invazivă pentru diagnosticarea blocajelor (stenozelor) de pe arterele coronare, folosind substanță de contrast și raze X.

Aceasta permite vizualizarea directă a vaselor inimii, durează 30-60 de minute și poate fi urmată imediat de tratament prin angioplastie cu stent.

Este recomandată în caz de durere în piept, infarct miocardic, teste de efort anormale sau pentru evaluarea riscului cardiovascular.

Problemele de sănătate ale selecționerului vin după un început de an complicat.

Ieri, la Spitalul Universitar, soția lui Matei Lucescu, nepotul lui Mircea, a adus un dosar stufos, etichetat „CARDIO”, cu istoricul medical al selecționerului în ceea ce privește problemele cardiovasculare.

Soția lui Matei Lucescu, nepotul selecționerului, a adus dosarul medical al acestuia la Spitalul Universitar (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Soția lui Matei Lucescu, nepotul selecționerului, a adus dosarul medical al acestuia la Spitalul Universitar (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

În ultimele săptămâni, Mircea Lucescu a mai fost internat și a ales să rămână alături de echipa națională, în ciuda problemelor medicale.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Echipa Nationala mircea lucescu ANALIZE coronarografie
Știrile zilei din sport
Opinii
Top stiri
Echipe/Competiții

fcsb 19 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 13 rapid 2 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
31.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share