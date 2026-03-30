Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu Investigația la care este supus selecționerul. Ce vor să afle doctorii

Mircea Lucescu (80 de ani) se află, de duminică, internat la Spitalul Universitar din București, iar astăzi medicii au decis să-i facă o nouă serie de analize. Despre ce e vorba, în rândurile de mai jos.

Ieri, Mircea Lucescu a ajuns de urgență la spital, după ce i s-a făcut rău la antrenamentul echipei naționale de la Mogoșoaia, cu două zile înainte de amicalul cu Slovacia.

A fost diagnosticat cu tahicardie ventriculară, o problemă foarte gravă, existând riscul chiar și de stop cardiac.

Investigația la care este supus Mircea Lucescu. Ce vor să afle doctorii

Astăzi, selecționerul face o coronarografie. Medicii vor să afle dacă Lucescu are arterele înfundate.

Coronarografia este o procedură imagistică minim invazivă pentru diagnosticarea blocajelor (stenozelor) de pe arterele coronare, folosind substanță de contrast și raze X.

Aceasta permite vizualizarea directă a vaselor inimii, durează 30-60 de minute și poate fi urmată imediat de tratament prin angioplastie cu stent.

Este recomandată în caz de durere în piept, infarct miocardic, teste de efort anormale sau pentru evaluarea riscului cardiovascular.

Problemele de sănătate ale selecționerului vin după un început de an complicat.

Ieri, la Spitalul Universitar, soția lui Matei Lucescu, nepotul lui Mircea, a adus un dosar stufos, etichetat „CARDIO”, cu istoricul medical al selecționerului în ceea ce privește problemele cardiovasculare.

Soția lui Matei Lucescu, nepotul selecționerului, a adus dosarul medical al acestuia la Spitalul Universitar (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

În ultimele săptămâni, Mircea Lucescu a mai fost internat și a ales să rămână alături de echipa națională, în ciuda problemelor medicale.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport