„O victorie mare" Cristiano Bergodi se gândește deja la următorul meci al lui U Cluj: „Sperăm să putem aduce Cupa"

alt-text Publicat: 09.05.2026, ora 23:06
alt-text Actualizat: 09.05.2026, ora 23:53
  • U Cluj - Rapid 1-0. Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul „șepcilor roșii”, a vorbit despre victoria obținută de echipa sa în etapa #8 din play-off.

U Cluj a învins-o pe Rapid, grație golului marcat de Codrea în minutul 17, și păstrează șanse în lupta pentru titlu, cu două etape înainte de final.

U Cluj - Rapid 1-0. Cristiano Bergodi: „Securizăm cel puțin cupele europene”

Cristiano Bergodi s-a declarat mulțumit de rezultatul obținut de echipa sa pe teren propriu, împotriva Rapidului.

„E o victorie mare, pentru că ne menține pe locul 2 și securizăm cel puțin cupele europene. Și după vom vedea miercuri, după finala Cupei (n.r. cu U Craiova) și încă un meci de campionat cu titlul pe masă (n.r. tot cu Craiova).

Sunt foarte mulțumit de modul cum s-au descurcat băieții, mai ales în prima repriză. De fapt, în prima repriza puteam și închide jocul, l-am controlat.

După, în a doua repriză, ei au pasat mai bine, au venit peste noi și, sincer, am suferit”, a declarat Cristiano Bergodi la Digi Sport.

Cât despre finala Cupei de miercuri, împotriva Craiovei, Bergodi a precizat:

„Sperăm să putem aduce aici Cupa, eu am câștigat-o în 2023 cu Sepsi. Dar e un meci foarte greu, suntem două echipe bune, normal că Universitatea Craiova a făcut un campionat mai constant. Noi am venit din urmă, ca să zic așa.

Dar a fost un sezon foarte, foarte bun, indiferent de cum se vor termina campionatul și Cupa. După finala de miercuri, avem acest meci în Bănie, unde va fi toată lumea și mergem acolo fără presiune”.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova846
2U Cluj845
3CFR Cluj841*
4Dinamo734
5Rapid832
6FC Argeș730
*beneficiază de rotunjire

