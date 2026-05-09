Rădoi, un nou eșec în Turcia  Gaziantep a pierdut în fața lui Goztepe, iar tehnicianul român a bifat a treia înfrângere consecutivă

Goztepe - Gaziantep 2-1. Formația lui Mirel Rădoi (45 de ani) a bifat un nou eșec în campionatul Turciei.

Cele două formații s-au întâlnit în penultima rundă a acestui sezon, iar tehnicianul român nu au reușit să obțină niciun punct după primele 3 partide de la preluarea echipei.

Cu Maxim și Sorescu titulari și integraliști, Gaziantep nu a reușit să se impună în deplasarea din etapa #33 a Superligii din Turcia.

Oaspeții au încasat primul gol în startul meciului, după doar 4 minute de joc, în urma unui autogol al lui Abena, fundașul central al grupării lui Rădoi.

Gaziantep a reușit să restabilească egalitatea în minutul 56 prin Bayo, însă nu a reușit să mențină rezultatul până la final, Goztepe trecând în avantaj din nou, în minutul 80.

Astfel, formația lui Rădoi rămâne pe locul 12, cu 37 de puncte adunate în 33 de etape, iar în ultima rundă va întâlni Bașakșehir pe teren propriu.

Rădoi a ajuns la Gaziantep în urmă cu puțin peste două sătpămâni, bifând trei înfrângeri consecutive.

La finalul acestei etape, Galatasaray a devenit campioană, după ce s-a impus cu 4-2 în partida cu Antalyaspor, ajungând la un avans de 4 puncte față de Fenerbahce, înaintea ultimei etape.

