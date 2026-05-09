Haos în Cehia VIDEO+FOTO. Meciul care putea decide campioana, oprit în prelungiri! Fanii au intrat pe teren și l-au rănit pe portarul advers

alt-text Publicat: 09.05.2026, ora 22:53
alt-text Actualizat: 09.05.2026, ora 23:26
  • Final de sezon haotic în campionatul Cehiei! Partida dintre Slavia Praga și Sparta a fost întreruptă în prelungiri, la scorul de 3-2 pentru gazde.
  • Meciul care putea decide campioana a fost oprit ulterior și nu se va mai juca astăzi.

Slavia Praga și Sparta Praga s-au întâlnit, sâmbătă, în etapa 2 din play-off-ul din campionatul Cehiei. În cazul unei victorii, cei de la Slavia ar fi devenit matematic campioni, cu trei runde înainte de final.

FOTO. Haos la partida dintre Slavia și Sparta Praga, care putea decide titlul

În prelungirile partidei, la scorul de 3-2 pentru Slavia Praga, fanii gazdelor au intrat pe teren pentru a sărbători titlul câștigat de favoriții lor, deși meciul nu era încheiat!

Mai erau de jucat aproximativ două minute din meci, dar suporterii nu au mai avut răbdare și au intrat pe teren, acolo unde au aprins torțe, cu care l-au rănit pe portarul advers, Jakub Surovčík.

Partida a fost întreruptă, iar jucătorii celor de la Sparta Praga nu au mai vrut să continue meciul.

Stadionul a fost cuprins imediat de fum, iar un număr mare de fani au început sărbătoarea pe teren. În același timp, aceștia au creat un adevărat haos, unii dintre ei chiar scoțând porțile din pământ.

Ulterior, jucătorii celor de la Sparta Praga au urcat în autocar, iar meciul nu se mai va juca în această seară. În acest context, există două variante:

  • Meciul e anulat, iar Slavia Praga pierde la „masa verde”, scor 0-3
  • Partida va continua în altă zi, iar Slavia va încasa o amendă uriașă

Astfel, Slavia Praga a ratat ocazia, pentru moment, de a cuceri matematic cel de-al 9-lea titlu din istorie.

Distanța dintre Slavia și Sparta Praga în clasament este de 8 puncte, cu 4 etape înainte de final, nefiind luat în calcul rezultatul de sâmbătă.

Tomas Chory, colecționar de cartonașe roșii

Tomas Chory (31 de ani), atacantul celor de la Slavia Praga, a fost eliminat în minutul 59 al partidei, după ce l-a lovit cu cotul pe căpitanul Spartei, Asger Sörensen.

Astfel, vârful a doborât un record negativ. Chory a devenit primul atacant din istoria campionatului din Cehia care a primit trei cartonașe roșii într-un singur sezon.

Tomas Chory a mai fost eliminat în meciurile cu Slovacko (1-0), din etapa 3, primind o suspendare de 6 etape, și cu Viktoria Plzen (0-0), în etapa 29.

În acest sezon, atacantul celor de la Slavia Praga a jucat 33 de meciuri, în care a marcat 17 goluri și a oferit 6 pase decisive.

este cota de piață a lui Tomas Chory, conform Transfermarkt

