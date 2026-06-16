Eroul Capului Verde, dezvăluire uimitoare Mama lui nu a venit în SUA pentru că a putut plăti garanția lui Trump, în valoare de 15.000 de dolari!

Spania - Capul Verde 0-0. Vozihna (40 de ani) , eroul naționalei africane, a fost copleșit de emoții la finalul partidei de luni, din grupa H de la CM 2026.

, eroul naționalei africane, a fost copleșit de emoții la finalul partidei de luni, din grupa H de la CM 2026. Mama portarului nu a putut fi prezentă la meci din cauza costurilor mult prea mari pentru a intra în SUA.

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La sfârșitul anului 2025, Departamentul de Stat din SUA a lansat un program în care cere cetățenilor din țările afectate de interdicțiile administrației Trump să plătească o garanție de 15.000 de dolari pentru a putea intra în SUA.

Printre țările afectate se numără și Capul Verde, naționala eroului Vozinha, dar și a lui Joao Paulo, jucătorul de la FCSB.

Vozinha, copleșit de emoții: „Am plâns și pentru că mama mea nu a reușit să fie aici”

Vozinha, care a fost desemnat omul meciului, a plâns la final din cauză că bunicii și mama lui nu au putut fi prezenți la confruntarea cu Spania.

„Am plâns pentru că am crescut cu bunicii mei și, din păcate, ei nu au fost aici. Au murit acum câțiva ani.

Au fost totul pentru mine, pentru viața mea. Am plâns și pentru că mama mea nu a reușit să fie aici din cauza vizei.

Nu am reușit să o obținem la timp din cauza banilor pe care trebuia să-i plătim. Mi-aș fi dorit să fie aici, dar sunt totuși foarte fericit”, a declarat portarul în vârstă de 40 de ani, conform theguardian.com.

Am muncit toată viața pentru acest moment. Am 40 de ani. Am început să joc fotbal la nivel profesionist la 25 de ani, în 2012. M-am gândit să renunț, dar am continuat datorită acestui vis. Am fost desemnat jucătorul meciului, dar este vorba despre toți colegii mei, pentru că fără ei nimic nu ar fi fost posibil. Voi continua să muncesc pentru Capul Verde și pentru oameni. Vozinha, portarul naționalei Capului Verde

Vozinha: „Avem o echipă care merită respect”

Portarul african este încrezător în forțele echipei sale și își dorește ca naționala Capului Verde să producă marea surpriză și să se califice în fazele eliminatorii ale CM 2026.

„Cea mai mare armă a noastră este unitatea. Modul în care ne considerăm ca o familie este cea mai mare forță a noastră. Toată lumea a crezut că am venit aici doar să ne bucurăm de Cupa Mondială, dar noi știm că avem o echipă care merită respect.

Este prima noastră participare, dar suntem aici să concurăm și să luptăm pentru țara noastră. Vom juca toate meciurile cu strategia și tactica antrenorului nostru.

Vom încerca să fim mai buni decât în meciul de azi (n.r. - de luni). Sper să putem câștiga câteva meciuri și, cine știe, poate să ne calificăm în faza următoare. Sunt foarte fericit și mândru de toți jucătorii noștri”, a mai declarat Vozinha.

Bubista (56 de ani), selecționerul Capului Verde, a vorbit evoluția solidă a lui Vozinha, în ciuda vârstei lui.

„Vozinha este copleșit de emoții. A depus un efort uriaș pentru a fi aici. Nu îmi place să vorbesc despre jucători, dar el a jucat foarte bine. Echipa a fost calmă, iar asta l-a ajutat și pe el să rămână calm.

Acest lucru înseamnă totul pentru țară. Am spus mereu că vrem ca întreaga lume să vadă cum joacă echipa noastră. Am arătat curaj, jucând într-un mod care este o metaforă pentru țara noastră: cu reziliență și depășirea obstacolelor”.

Vozinha, eroul naționalei din Capul Verde în remiza cu Spania

Vozinha, portarul africanilor legitimat la Chaves (liga a 2-a din Portugalia), a fost ca un zid în fața șuturilor expediate de jucătorii campioanei Europei.

Înalt de 1,89 m, veteranul de 40 de ani s-a remarcat cu 7 parade decisive și a fost desemnat de FIFA omul meciului.

Pentru Capul Verde urmează meciurile cu Uruguay (22 iunie) și Arabia Saudită (27 iunie).

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