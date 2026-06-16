Eroul Capului Verde, dezvăluire uimitoare Mama lui nu a venit în SUA pentru că a putut plăti garanția lui Trump, în valoare de 15.000 de dolari!
Foto: Imago
Campionatul Mondial

Eroul Capului Verde, dezvăluire uimitoare Mama lui nu a venit în SUA pentru că a putut plăti garanția lui Trump, în valoare de 15.000 de dolari!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.06.2026, ora 12:31
alt-text Actualizat: 16.06.2026, ora 12:31
  • Spania - Capul Verde 0-0. Vozihna (40 de ani), eroul naționalei africane, a fost copleșit de emoții la finalul partidei de luni, din grupa H de la CM 2026.
  • Mama portarului nu a putut fi prezentă la meci din cauza costurilor mult prea mari pentru a intra în SUA.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

La sfârșitul anului 2025, Departamentul de Stat din SUA a lansat un program în care cere cetățenilor din țările afectate de interdicțiile administrației Trump să plătească o garanție de 15.000 de dolari pentru a putea intra în SUA.

Printre țările afectate se numără și Capul Verde, naționala eroului Vozinha, dar și a lui Joao Paulo, jucătorul de la FCSB.

Star de Mondial peste noapte! Vozinha, creștere amețitoare de urmăritori pe social media după jocul carierei, Spania - Capul Verde 0-0
Citește și
Star de Mondial peste noapte! Vozinha, creștere amețitoare de urmăritori pe social media după jocul carierei, Spania - Capul Verde 0-0
Citește mai mult
Star de Mondial peste noapte! Vozinha, creștere amețitoare de urmăritori pe social media după jocul carierei, Spania - Capul Verde 0-0

Vozinha, copleșit de emoții: „Am plâns și pentru că mama mea nu a reușit să fie aici”

Vozinha, care a fost desemnat omul meciului, a plâns la final din cauză că bunicii și mama lui nu au putut fi prezenți la confruntarea cu Spania.

„Am plâns pentru că am crescut cu bunicii mei și, din păcate, ei nu au fost aici. Au murit acum câțiva ani.

Au fost totul pentru mine, pentru viața mea. Am plâns și pentru că mama mea nu a reușit să fie aici din cauza vizei.

Nu am reușit să o obținem la timp din cauza banilor pe care trebuia să-i plătim. Mi-aș fi dorit să fie aici, dar sunt totuși foarte fericit”, a declarat portarul în vârstă de 40 de ani, conform theguardian.com.

Am muncit toată viața pentru acest moment. Am 40 de ani. Am început să joc fotbal la nivel profesionist la 25 de ani, în 2012. M-am gândit să renunț, dar am continuat datorită acestui vis. Am fost desemnat jucătorul meciului, dar este vorba despre toți colegii mei, pentru că fără ei nimic nu ar fi fost posibil. Voi continua să muncesc pentru Capul Verde și pentru oameni. Vozinha, portarul naționalei Capului Verde

Vozinha: „Avem o echipă care merită respect”

Portarul african este încrezător în forțele echipei sale și își dorește ca naționala Capului Verde să producă marea surpriză și să se califice în fazele eliminatorii ale CM 2026.

„Cea mai mare armă a noastră este unitatea. Modul în care ne considerăm ca o familie este cea mai mare forță a noastră. Toată lumea a crezut că am venit aici doar să ne bucurăm de Cupa Mondială, dar noi știm că avem o echipă care merită respect.

Este prima noastră participare, dar suntem aici să concurăm și să luptăm pentru țara noastră. Vom juca toate meciurile cu strategia și tactica antrenorului nostru.

Vom încerca să fim mai buni decât în meciul de azi (n.r. - de luni). Sper să putem câștiga câteva meciuri și, cine știe, poate să ne calificăm în faza următoare. Sunt foarte fericit și mândru de toți jucătorii noștri”, a mai declarat Vozinha.

Bubista (56 de ani), selecționerul Capului Verde, a vorbit evoluția solidă a lui Vozinha, în ciuda vârstei lui.

„Vozinha este copleșit de emoții. A depus un efort uriaș pentru a fi aici. Nu îmi place să vorbesc despre jucători, dar el a jucat foarte bine. Echipa a fost calmă, iar asta l-a ajutat și pe el să rămână calm.

Acest lucru înseamnă totul pentru țară. Am spus mereu că vrem ca întreaga lume să vadă cum joacă echipa noastră. Am arătat curaj, jucând într-un mod care este o metaforă pentru țara noastră: cu reziliență și depășirea obstacolelor”.

Vozinha, eroul naționalei din Capul Verde în remiza cu Spania

Vozinha, portarul africanilor legitimat la Chaves (liga a 2-a din Portugalia), a fost ca un zid în fața șuturilor expediate de jucătorii campioanei Europei.

Înalt de 1,89 m, veteranul de 40 de ani s-a remarcat cu 7 parade decisive și a fost desemnat de FIFA omul meciului.

Pentru Capul Verde urmează meciurile cu Uruguay (22 iunie) și Arabia Saudită (27 iunie).

Citește și

Mondial tensionat Tunisia și-a schimbat selecționerul după un singur meci la CM 2026! Cine e noul tehnician
Campionatul Mondial
11:12
Mondial tensionat Tunisia și-a schimbat selecționerul după un singur meci la CM 2026! Cine e noul tehnician
Citește mai mult
Mondial tensionat Tunisia și-a schimbat selecționerul după un singur meci la CM 2026! Cine e noul tehnician
E oficial: Gnahore a plecat Dinamo s-a despărțit de încă un titular. Nu mai intra în planurile lui Nuno Campos
Superliga
11:07
E oficial: Gnahore a plecat Dinamo s-a despărțit de încă un titular. Nu mai intra în planurile lui Nuno Campos
Citește mai mult
E oficial: Gnahore a plecat Dinamo s-a despărțit de încă un titular. Nu mai intra în planurile lui Nuno Campos

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
Campionatul Mondial spania Capul Verde viza cm 2026 Vozinha
Știrile zilei din sport
Tot mai rău pentru Drăgușin Tottenham are acord pentru alt stoper. Olandez titular la Mondial. Și a mai luat un fundaș central de CM
Stranieri
18:33
Tot mai rău pentru Drăgușin Tottenham are acord pentru alt stoper. Olandez titular la Mondial. Și a mai luat un fundaș central de CM
Citește mai mult
Tot mai rău pentru Drăgușin Tottenham are acord pentru alt stoper. Olandez titular la Mondial. Și a mai luat un fundaș central de CM
„Nu știu nimic despre ei” Gigi Becali a reacționat după tragerea la sorți din Conference League
Conference League
16:34
„Nu știu nimic despre ei” Gigi Becali a reacționat după tragerea la sorți din Conference League
Citește mai mult
„Nu știu nimic despre ei” Gigi Becali a reacționat după tragerea la sorți din Conference League
„Clubul îmi cunoaște părerea” Noul antrenor al lui Dinamo despre transferuri și cine rămâne în lot: „Unii jucători nu merg în cantonament”
Superliga
17:13
„Clubul îmi cunoaște părerea” Noul antrenor al lui Dinamo despre transferuri și cine rămâne în lot: „Unii jucători nu merg în cantonament”
Citește mai mult
„Clubul îmi cunoaște părerea” Noul antrenor al lui Dinamo despre transferuri și cine rămâne în lot: „Unii jucători nu merg în cantonament”
Război total Liga 1 vs FRF După ce cluburile, susținute de LPF, au reușit să anuleze Legea 5+6, pregătesc acum o acțiune la TAS și contra regulii U21
Superliga
16:32
Război total Liga 1 vs FRF După ce cluburile, susținute de LPF, au reușit să anuleze Legea 5+6, pregătesc acum o acțiune la TAS și contra regulii U21
Citește mai mult
Război total Liga 1 vs FRF După ce cluburile, susținute de LPF, au reușit să anuleze Legea 5+6, pregătesc acum o acțiune la TAS și contra regulii U21
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:59
O nouă surpriză la CM! Portugalia doar egal cu RD Congo! Ronaldo, de nerecunoscut » Urmează Anglia - Croația
O nouă surpriză la CM! Portugalia doar egal cu RD Congo! Ronaldo, de nerecunoscut » Urmează Anglia - Croația
20:54
Transfer din liga secundă FCSB întărește defensiva: jucătorul a semnat pe 2 ani
Transfer din liga secundă FCSB întărește defensiva: jucătorul a semnat pe 2 ani
20:54
„Problemă destul de gravă” Presa din Argentina, despre motivul lacrimilor lui Leo Messi: „Starea de sănătate s-a înrăutățit”
„Problemă destul de gravă” Presa din Argentina, despre motivul lacrimilor lui Leo Messi: „Starea de sănătate s-a înrăutățit”
21:16
ML Vitebsk, calificare cu emoții în Cupă Viitoarea adversară a Craiovei, ținută în șah de o echipă de Liga 2! A avut nevoie de prelungiri pentru a merge mai departe
ML Vitebsk, calificare cu emoții în Cupă Viitoarea adversară a Craiovei, ținută în șah de o echipă de Liga 2! A avut nevoie de prelungiri pentru a merge mai departe
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Top stiri
Plecare-șoc de la FCSB? Răsturnare de situație cu Florin Tănase, despre care Becali spunea că va continua: mega ofertă din China, e aproape să semneze
Superliga
15:21
Plecare-șoc de la FCSB? Răsturnare de situație cu Florin Tănase, despre care Becali spunea că va continua: mega ofertă din China, e aproape să semneze
Citește mai mult
Plecare-șoc de la FCSB? Răsturnare de situație cu Florin Tănase, despre care Becali spunea că va continua: mega ofertă din China, e aproape să semneze
FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarele Cu cine vor juca echipele românești în turul 2 din Conference League
Conference League
15:33
FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarele Cu cine vor juca echipele românești în turul 2 din Conference League
Citește mai mult
FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarele Cu cine vor juca echipele românești în turul 2 din Conference League
Adidas, mesaj viral Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, a primit o cerere aparte de la sponsorul tehnic al superstarului Argentinei: „Te rugăm!”
Campionatul Mondial
18:32
Adidas, mesaj viral Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, a primit o cerere aparte de la sponsorul tehnic al superstarului Argentinei: „Te rugăm!”
Citește mai mult
Adidas, mesaj viral Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, a primit o cerere aparte de la sponsorul tehnic al superstarului Argentinei: „Te rugăm!”
VIDEO | Mii de bucureșteni, impresionați de Delia, o femeie bolnavă de cancer supărată pe Nicușor Dan, pe care l-a votat după o ședință chimio. Mesajul ei viral
B365
16.06
VIDEO | Mii de bucureșteni, impresionați de Delia, o femeie bolnavă de cancer supărată pe Nicușor Dan, pe care l-a votat după o ședință chimio. Mesajul ei viral
Citește mai mult
VIDEO | Mii de bucureșteni, impresionați de Delia, o femeie bolnavă de cancer supărată pe Nicușor Dan, pe care l-a votat după o ședință chimio. Mesajul ei viral

Echipe/Competiții

fcsb 29 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 12 rapid 8 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
17.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share