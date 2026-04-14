Sub România, doar Belarus! Cum ar arăta traseul lui U Cluj în Champions League dacă va lua titlul » Doar o singură echipă e mai slabă
U Cluj e acum favorită să ia campionatul, având 3 puncte peste Universitatea Craiova, cu 6 etape înainte de final. Foto: Raed Krishan
Publicat: 14.04.2026, ora 17:27
  • U Cluj e acum favorită să ia campionatul, având 3 puncte peste Universitatea Craiova, cu 6 etape înainte de final.
  • Campioana României va intra și la vară încă din primul tur preliminar din Champions League, unde vor fi 30 de formații.
  • Dacă U Cluj ar lua titlul, din tot tabloul primului tur, o singură formație ar avea un coeficient european sub cel al clujenilor.

După ultima etapă de play-off se prefigurează o surpriză de mari proporții: U Cluj a trecut pe primul loc și ar putea lua titlul pentru prima dată în istoria clubului. Are un avans de 3 puncte față de a doua clasată, Universitatea Craiova, cu 6 runde înainte de final.

Cum ar arăta traseul lui U Cluj în Champions League dacă va lua titlul

Indiferent cine va termina pe primul loc, campioana României va avea aceeași soartă în Champions League ca și cele care au participat în anii precedenți: va intra încă din primul tur preliminar.

Diferența semnificativă însă între U Cluj și U Craiova va fi dată de statutul de la tragerea la sorți. Oltenii ar fi cap de serie în primul tur, în vreme ce clujenii nu doar că n-ar fi în urna favoritelor, dar ar fi, cu o excepție, formația cu cel mai slab coeficient european.

La startul Champions League vor participa 30 de echipe. Sunt campioane din țările din afara primelor 23 de țări, ca punctaj european calculat pe ultimele 5 ediții. Dintre toate acestea, U Cluj ar fi penultima din punct de vedere al coeficientului. Are doar 1,5 puncte, acumulate în sezonul precedent, în dubla cu Ararat-Armenia, când a fost eliminată în prelungirile jocului retur.

Sub U Cluj ar fi o singură echipă: campioana surpriză din Belarus, ML Vitebsk, care n-a fost deloc în cupele europene în precedenții 5 ani, deci are zero coeficient.

Din cauza coeficientului propriu slab, ardelenii l-ar prelua la tragerea la sorți pe cel al României, 5,050, însă tot n-ar reuși să pătrundă în urna favoritelor.

  • Au fost luate în calcul echipele care în acest moment se află pe primul loc în campionatele din Europa.
Cum ar arăta ultimele 10 echipe, raportat la coeficient, în turul 1 din Champions League, în varianta U Cluj campioană

  • Differdange (Luxemburg) - 6,5 puncte
  • Vllaznia (Albania) - 6,5
  • Sabah Baku (Azerbaidjan) - 6
  • Sutjeska (Muntenegru) - 6
  • Kauno Zalgiris (Lituania) - 6
  • Iberia (Georgia) - 5
  • Tre Fiori (San Marino) - 2,5
  • Vardar Skopje (Macedonia) - 1,5
  • U Cluj (România) - 1,5
  • ML Vitebsk (Belarus) - 0

Cu statut de outsider, Universitatea Cluj ar putea da încă din primul tur în Ligă peste echipe extrem de tari. Exemplu: Ferencvaros, Slovan Bratislava.

Dacă va fi eliminată încă de la prima dublă din Champions League, U Cluj ar ajunge direct în Conference League, unde ar continua competiția pe traseul campioanelor.

În schimb, dacă trece măcar un tur în Ligă, atunci chiar dacă ulterior va fi eliminată, va cădea în Europa League, unde mai are încă o plasă de siguranță și va cădea în Conference când va fi eliminată.

Totuși, chiar și fără coeficient, U Cluj ar putea beneficia de o tragere extrem de favorabilă, care să-i garanteze cel puțin tabloul principal din Conference. Și anume:

  • Turul 1 în UCL - să joace cu echipe precum Larne (Irlanda de Nord) sau Klaksvik (Feroe)
  • Turul 2 în UCL - să joace cu KuPS Kuopio (Finlanda) sau Shamrock Rovers (Irlanda)

Dacă ar depăși aceste dou, chiar dacă ar pierde apoi și în turul 3 în UCL, dar și în play-off-ul Europa League, tot ar avea asigurată participarea în Conference League.

a lipsit Universitatea Cluj din cupele europene, în 1972 a fost eliminată în turul 1 al Cupei UEFA de Slavia Spartak Sofia: 4-1 acasă, 1-5 în Bulgaria

