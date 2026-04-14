Rusia și Belarus, restricții ridicate! Ucraineanul descalificat de la Jocurile Paralimpice se revoltă: „Inacceptabil și rușinos!"
Vladyslav Heraskevych (Foto: IMAGO)
Înot

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 14.04.2026, ora 14:12
alt-text Actualizat: 14.04.2026, ora 14:21
  • Sportivii din Rusia și Belarus vor avea dreptul să concureze sub steagurile naționale în competițiile internaționale de natație.
  • Decizia luată de Federația Internațională de Natație a stârnit furia ucrainenilor.

Luni, World Aquatics a pus capăt restricțiilor impuse în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, din februarie 2022.

Au fost eliminate restricțiile privind drapelul și imnul pentru înotătorii din Rusia și Belarus

De la invazia Ucrainei, sportivii ruși și belaruși au fost nevoiți să treacă printr-un amplu proces de verificare. Le-a fost permis să concureze sub statut neutru din septembrie 2023. Acum, lucrurile se schimbă.

„Liniile directoare privind participarea sportivilor la competițiile de natație în perioadele de conflict politic nu se vor mai aplica sportivilor seniori cu cetățenie sportivă belarusă sau rusă.

Aceștia vor avea dreptul să concureze la evenimentele World Aquatics în același mod ca și omologii lor care reprezintă alte cetățenii sportive, purtând uniformele, steagurile și imnurile respective”, se arată într-un comunicat al World Aquatics, potrivit aljazeera.com.

Rușii și belarușii vor avea dreptul să concureze numai după ce vor fi trecut cu succes de cel puțin patru controale antidoping consecutive.

Suntem hotărâți să ne asigurăm că bazinele și apele libere rămân locuri în care sportivii din toate națiunile se pot reuni într-o competiție pașnică. Husain Al Musallam, președinte World Aquatics

Ucraineanul descalificat de la Jocurile Paralimpice se revoltă: „Inacceptabil și rușinos”

World Aquatics urmează astfel exemplul Comitetului Paralimpic Internațional, care a permis sportivilor ruși și belaruși să concureze sub propriile steaguri naționale la Jocurile Paralimpice de iarnă din 2026.

Skeletonistul Vladyslav Heraskevych, care a fost descalificat de la Milano-Cortina pentru că a purtat o cască în memoria sportivilor căzuți în război, critică decizia luată în natație.

„World Aquatics susține că poate ține conflictul departe de bazine și de locurile de desfășurare a competițiilor. Dar, desigur, acest lucru nu se aplică instalațiilor sportive și bazinelor din Ucraina, care sunt lovite în mod constant de rachetele rusești. Nu se aplică nici sportivilor ucraineni, care mor, de asemenea, în războiul declanșat de Rusia.

În același timp, acest lucru nu se aplică nici sportivilor ruși – cei care susțin activ războiul și ocuparea Ucrainei. Luați, de exemplu, cazul lui Evgeny Rylov, care încă din 2022 a participat la un miting la Stadionul Luzhniki (n.r. - din Moscova) alături de Putin, purtând un «Z» propagandistic pe piept.

World Aquatics încearcă să se comporte de parcă nimic din toate acestea nu ar exista. Prin această decizie de a restabili steagurile și imnul Rusiei, ei pun la dispoziție platformele lor de competiție pentru răspândirea propagandei ruse – propagandă care ne ucide pe noi, ucrainenii. Acest lucru este inacceptabil și rușinos”, a transmis Heraskevych, citat de The Guardian.

Dmitry Mazepin, președintele Federației Ruse de Natație, a subliniat că Rusiei îi este acum permis și să organizeze competiții mondiale și europene.

Această decizie va fi primită bine de sportivi. Să concurezi ca sportiv neutru, fără ca imnul Rusiei să fie intonat, este o insultă. Dmitry Mazepin, președintele Federației Ruse de Natație

Decizia World Aquatics a fost luată în ziua în care jucătorii ucraineni de polo pe apă au boicotat un meci din Cupa Mondială. Trebuiau să joace împotriva unor ruși care concurau sub statutul de sportivi neutri.

