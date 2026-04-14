Și de Paști, tot FCSB! Duelul cu Oțelul a fost cel mai vizionat meci al etapei la TV. Pe locul 2, aproape la egalitate, două dueluri din play-off

FCSB a evoluat în seara de Înviere, CFR - Dinamo a fost în prima zi de Paști, iar celelalte jocuri din play-off s-au disputat luni seara

În toate cele 4 etape disputate până acum în play-off/out, meciul în care a evoluat FCSB a fost cel mai urmărit în fața televizoarelor

Așa cum s-a întâmplat în fiecare an, campionatul de fotbal din România n-a luat pauză nici de Paști. Cele 8 meciuri din etapa a 4-a de play-off și play-out s-au întins pe durata a 4 zile: vineri - luni.

Au fost meciuri programate sâmbătă, unul dintre ele terminându-se foarte aproape de startul Slujbei de Înviere, dar cele mai multe dintre meciuri au fost prima și a doua zi de Paști.

Cel mai urmărit meci al acestor zile a fost cel în care a evoluat FCSB. Adversară i-a fost Oțelul, partida s-a desfășurat sâmbătă seara și în ciuda faptului că meciul era practic terminat încă de la jumătatea primei reprize, când scorul era 3-0, a produs cea mai mare audiență dintre toate jocurile rundei.

Partida de pe Arena Națională a atins 3,6% rating, pe publicul comercial, cel cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național.

Audiența e cumulată pentru cele două televiziuni care dețin drepturile: Digi Sport și Prima Sport. FCSB - Oțelul a fost peste toate cele 3 confruntări din play-off.

Topul meciurilor, ca audiență TV, în etapa de Paști

Meciul în care a fost implicată FCSB a început la ora 20:00, partida de la Cluj, dintre CFR și Dinamo, a debutat la 21:00, în Giulești s-a jucat de la 18:30, iar derby-ul primelor două clasate, Universitatea vs Universitatea, a fost programat de la 21:30.

Și această etapă a confirmat trendul de când Liga 1 a intrat în partea a doua a sezonului. Și anume: chiar dacă evoluează în play-out, FCSB continuă să genereze cele mai mari audiențe TV. A câștigat toate cele 4 etape disputate până acum în play-off/out.

ETAPA 1, top 3 audiențe TV

FCSB - Metaloglobus 0-0 / 3,9

Rapid - Dinamo 3-2 / 3,3

U Cluj - CFR 2-1 / 2,8

ETAPA 2, top 3 audiențe TV

FCSB - UTA 1-0 / 3,6

Dinamo - Craiova 0-1 / 3,3

CFR - Rapid 1-0 / 2,7

ETAPA 3, top 3 audiențe TV

Botosani - FCSB 3-2 / 4

Craiova - CFR 2-0 / 3,2

Rapid - U Cluj 1-2 / 3,2

ETAPA 4, top 3 audiențe TV

FCSB - Oțelul 4-0 / 3,6

U Cluj - U Craiova 4-0 / 3,15

Rapid - FC Argeș 0-0 / 3,1

Metaloglobus - Csikszereda, mai mult de dublu față de CSA Steaua

Cel mai neatractiv, pe hârtie, meci din actualul sezon de Liga 1 s-a disputat luni, după amiază: Metaloglobus - Csikszereda 0-1. A început la 15:30 și a făcut un rating mult peste așteptări: 0,9%.

Comparativ, meciul Sepsi - CSA Steaua 2-0, din play-off-ul Ligii 2, care s-a jucat sâmbătă la prânz, de la 12:30, a avut un număr de telespectatori la mai puțin de jumătate: rating de doar 0,4%

Care a fost cel mai urmărit program TV în zilele de sâmbătă, duminică și luni

SÂMBĂTĂ

Știrile Pro TV de la 19:00 - durată 33 minute: rating 6,3%

DUMINICĂ

Filmul Teroare în Istanbul / Taken 2 (Pro TV) - durată o oră și 45 minute: rating 6,2%

LUNI

Informații despre vreme (Pro TV) - durată 5 minute: rating 6,8%

